17-летний дебютант выдержал нереальный натиск. А команда Евсеева снова всех удивила

В 16-м туре Мелбет Первой лиги произошло немало крутых событий. Ярче всего (на первый взгляд) выглядят сверхрезультативные ничьи с участием лидеров – «Алании» в матче с «Акроном» и «Балтики» с «Рубином». Недалеко от них в игре с «Уфой» ушёл и «КАМАЗ»: не 3:3, но вполне себе бодрые 2:2. При этом не менее любопытно, что в этом туре выиграли команды из зоны вылета – «Родина» и «Велес».

Турнирная таблица

Столичные «Родина» и «Велес» идут по одному графику

И начнём как раз с москвичей. Мы не просто так обобщили выше «Родину» и «Велес». Кроме прописки, их объединяет то, что они выиграли свои матчи со счётом 1:0, причём уже не впервые в октябре сделали всё синхронно. В позапрошлом, 14-м туре обе команды тоже победили 1:0. Так что у «Велеса» теперь два подряд домашних выигрыша, а у «Родины» – два выездных.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

У «Велеса» забил экс-защитник московского «Спартака» Евгений Макеев – он отличился уже на второй минуте в матче с «Краснодаром-2». Благодаря этому голу «крылатые быки» даже выползли из зоны вылета, обойдя в таблице «Кубань». Которую как раз и обыграла «Родина». Можете удивиться, но единственный мяч здесь тоже влетел в самом дебюте, на пятой минуте. А довершает все хитросплетения то, что забил его Игорь Андреев, который перешёл из «Краснодара-2».

17-летний вратарь выдал супердебют на профессиональном уровне

Второй тур без поражения у аутсайдера лиги «Волги». Ульяновцы на своём поле разошлись миром с махачкалинским «Динамо» в интересной встрече команд, поднявшихся этим летом из второго дивизиона. Дагестанцы в целом выглядели предпочтительнее в атаке, но так и не смогли пробить вратарей волжан.

Почему вратарей? Их было двое. Опытный белорус Климович получил травму в начале первого тайма, а вместо него вышел Денис Еремеев, которому только в августе исполнилось 17 лет. Для него это был первый матч в профи-карьере. Уже через шесть минут Еремеев в эффектном прыжке потащил пушечный выстрел Гаджиева в девятку, а позже благодаря реакции остановил мяч на ленточке после углового и удара того же Абакара головой. Дебютище!

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС.

После этой ничьей «Волга» сменила наставника: вместо ушедшего Рината Аитова назначен экс-тренер «Сатурна» и «Томи» Сергей Жуков. Интересно, что в бытность футболистом Жуков поиграл за немецкий «Майнц» вместе с Юргеном Клоппом, Желько Бувачем, Дэвидом Вагнером и Петром Нойштедтером (отцом экс-игрока сборной России Романа Нойштедтера).

Сергей Жуков Фото: fcvu.ru

Выезд к «Шиннику» – синоним поражения для шести команд Первой лиги

В топ-6 не произошло ровным счётом никаких изменений, потому что сразу пять команд сыграли вничью. А вот замыкающий лидирующую треть тульский «Арсенал» проиграл «Шиннику» в Ярославле. Что, в принципе, ни для кого не сенсация. Неделю назад мы отдельно акцентировали внимание на домашней серии «Шинника» из пяти побед. Теперь у команды Евсеева этих побед шесть.

В этом матче был свой драматизм. На 11-й минуте хозяева лишились из-за травмы Альбека Гонгапшева – вместо него Евсеев выпустил Дмитрия Самойлова. Уже через минуту «Шинник» повёл благодаря классному голу Грузнова головой, но в конце первого тайма остался в меньшинстве после удаления Андрея Семёнова. В большинстве «Арсенал» сравнял счёт, однако на 80-й минуте именно Самойлов принёс ярославцам такую нужную для продления серии победу.

Вадим Евсеев Фото: shinnik.com

«Акрон» ошарашил «Аланию» в первом тайме. Но только раззадорил её

Владикавказские лидеры уже давненько не пропускали столько, да ещё в первом тайме, а тут – 0:2 уже на исходе получаса. Один из мячей был забит с пенальти после неосторожного подката Алана Багаева. Капитан очень быстро исправился, когда сыграл на подборе в чужой штрафной и отквитал один гол. «Акрон» тут же забил ещё, но во втором тайме всё уравнялось: «Алания» пёрла в режиме танка, вышла на 3:3, а могла и вырвать три очка. Впрочем, тольяттинцы в этот вечер точно не заслужили поражения и в итоге закрепили статус самой ничейной команды (8 в 16 турах).

Вывеска тура: Леонид Слуцкий против Сергея Игнашевича

«Рубин» и «Балтика» в центральном матче выдали в Казани такой же спектакль, какой был в Грозном. Развитие событий аналогичное: гости вели 2:0, затем 3:1, но закончилось всё ничьей 3:3. Гедеон Гузина сделал дубль в первом тайме. Босниец уже на 105-й секунде матча забил головой с паса Малярова, потом заработал пенальти и сам же его не реализовал. Но не выключился и добавил в сетку. Гузина – в топе бомбардиров вместе с Луценко и Галояном.

Казанцы вроде бы и забили до перерыва (пятый гол в сезоне Кабутова), и настроились прибавить, но в начале второго тайма сыграло оружие «Балтики» – стандарты. Иван Остойич заклепал после углового. «Рубину» удалось спастись после подач Апшацева и Кабутова – забили Тесленко и Лисакович.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС.

Игнашевич был удручён упущенной победой: «Не могу сказать, что была россыпь моментов у наших ворот. Три раза мяч залетел в штрафную – два мяча мы пропустили». Слуцкий же, наоборот, похвалил «Рубин» за характер и с подачи журналиста ответил Игнашевичу: «Я могу сказать то же самое в другую сторону. Мяч три раза залетел в нашу штрафную, что привело к трём пропущенным мячам. Могу вспомнить у нас ещё стопроцентный момент Костюкова, шанс в концовке у Муллина. Так что не совсем согласен с такой оценкой».

Такие разные ничьи в Татарстане и домашнее поражение «Волгаря»

«КАМАЗ» принимал «Уфу», у которой в этом сезоне масса проблем, плюс ещё и смена тренера. В Набережные Челны команду привёз уже Арслан Халимбеков. В конце первого тайма уфимцы пропустили два гола за две минуты (с пенальти от Гаглоева и после перехвата Бадртдинова), но и отыгрались так же легко в самой концовке (на 88-й и 90-й минутах). Настоящие ценители «Лучшей лиги мира» поймут. Заодно зацените состояние поля и четвёртый отбитый пенальти Алексеем Маминым в сезоне!

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС.

До 81-й минуты «молчали» в Нижнекамске. «Нефтехимик» после двух побед подряд обменялся голами с «Енисеем» – 1:1. Хавбек красноярцев Никита Глушков зарядил в ноги Уридии, но следом выцарапал у него мяч и таки попал в ближний угол. Однако преимущество гости не удержали: Антипин сыграл на выходе, не помешав Котову добить. А в Астрахани «Волгарь» проиграл хабаровскому СКА в разборке середняков.