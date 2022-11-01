Месси получил чрезвычайно заманчивое предложение. Отказаться от него будет очень непросто

Следующим летом форвард «ПСЖ» Лионель Месси должен стать свободным агентом. Аргентинцу предстоит выбрать, в каком клубе продолжить карьеру. Самый очевидный вариант – продлить контракт с «ПСЖ», который обеспечит 35-летнего футболиста высокой зарплатой и позволит бороться за победу в Лиге чемпионов.

Менее привлекательная опция – возвращение в «Барселону». Главный тренер каталонского клуба Хави и президент Жоан Лапорта не раз повторяли, что хотят снова видеть Лео на «Камп Ноу». Однако нынешняя «Барса» мало чем интересна Месси. У клуба серьёзные финансовые проблемы. Конкурентоспособность команды Хави низкая – вылеты в Лигу Европы в течение двух сезонов подряд в этом плане показательны. Изменить ситуацию к лучшему пока не могут даже многочисленные новички, которых со скрипом подписывают с помощью так называемых «экономических рычагов». Одна лишь ностальгия вряд ли заставит Месси вернуться в Каталонию. Как минимум не в ближайшие пару лет.

Лионель Месси Фото: ERIC ALONSO/GETTY IMAGES

Есть и третий вариант, В трансфере нападающего Месси заинтересован «Интер Майами», сообщает авторитетный The Athletic. В клубе МЛС растёт уверенность, что 35-летний игрок перейдёт к ним. По данным источника, из всех вариантов продолжения карьеры аргентинца, включая продление контракта с «ПСЖ» и возвращение в «Барселону», опция трансфера в команду из Майами развита сильнее остальных. «Интер» всерьёз ожидает, что Месси наденет форму клуба следующим летом. Чем обусловлена уверенность американцев?

«Интер Майами» — организация, в которой работает много друзей Месси

Контакты между «Интером» и Месси ведутся уже несколько лет. Хорхе Месси, отец Лионеля, провёл множество встреч с руководством клуба МЛС. Представители «Интера» не раз публично заявляли, что хотят подписать аргентинца.

«Подписывать таких игроков, как Месси, – это цель клуба. Лео Месси ни с кем нельзя сравнить, он стоит особняком. Мы хотим быть для всех в США ориентиром, и для этого нужно подписывать топовых игроков и организовывать шоу. Для этого нужны лучшие, заключение контрактов с ними – цель клуба. Что касается Лионеля Месси, есть он, а есть все остальные. Можно ли вообще рассчитывать на то, что Месси будет играть за «Интер»? Всё зависит от него и его желания. Мы хотим подписывать лучших, а Месси – лучший в истории. Всё остальное зависит от него», – сказал в июле коммерческий директор «Интера» Хавьер Асенси, ранее работавший в «Барселоне».

«Лео Месси по-прежнему остаётся одним из лучших игроков в мире, его навыки не стали хуже. Если Месси уйдёт из «ПСЖ», мы бы хотели видеть его игроком «Интера». Может ли такое произойти? Слушайте, мы постараемся. Я по жизни оптимист. Могу ли я представить подобное? Такая возможность есть. Мы стремимся приглашать лучших игроков мира сюда, в Майами, не только из-за проекта, который мы создаём.

Мы хотим быть футбольным ориентиром в Соединённых Штатах Америки. Если говорить о лучших игроках в мире, то Лео, конечно, лучший игрок на планете. Надеюсь, будут выполнены условия для того, чтобы он приехал сюда и играл в футболке «Интера» из США. Мы стремимся к этому. Ещё ничего не гарантировано, соглашения нет, но я очень оптимистичный человек и надеюсь, что в будущем Лео Месси сможет стать частью нашего проекта. Здесь много каталонцев: есть Хави Асенси, Виктор Оливер, который только что прибыл сюда из Барселоны, чтобы заложить фундамент на будущее. Кроме того, мы собираемся построить новый стадион», — заявил президент «Интера» Хорхе Мас.

Месси в «ПСЖ» Фото: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Один из совладельцев клуба из Майами — бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм, который является близким другом Месси. В январе 2018 года Лео поздравил Бекхэма с принятием «Интера» в МЛС. «Привет, Дэвид! Во-первых, поздравляю и надеюсь, что у твоего проекта всё будет хорошо. Кто знает, может, через несколько лет ты позвонишь мне». Бекхэм не воспринял эти слова как формальность. Англичанин — главный лоббист переезда Лео в США.

По данным Marca, Бекхэм надеется, что в сезоне-2023/2024 за его команду будут выступать Месси, а также его экс-одноклубники по «Барселоне» Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба («Барселона»). Амбициозный план, который нелегко воплотить в жизнь.

Дэвид Бекхэм — совладелец клуба «Интер Майами» Фото: Michael Reaves/Getty Images

Бускетс действительно очень близок к переходу в «Интер». Остальные наверняка будут отталкиваться от позиции Месси. Бекхэм – амбассадор предстоящего чемпионата мира в Катаре. Во время турнира он планирует встретиться с Лео и ещё раз обсудить возможность трансфера в «Интер».

В «Интере» Месси может стать частью бизнес-сообщества США

Много знакомых в «Интере», дружба с Дэвидом Бекхэмом, стремление организации развиваться, тёплый климат Майами — то, что может заинтересовать Месси. Однако у переезда в США есть и серьёзнейший недостаток.

В МЛС существует потолок зарплат подобно НБА, НХЛ, МЛБ и НФЛ. Причём у футбольной лиги он достаточно скромный — $ 4,9 млн в нынешнем сезоне. К 2027-му планируется рост до $ 7 млн, но для европейского футбола цифры всё равно смешные.

Ограничения не позволяют создавать в США суперклубы вроде «ПСЖ» и «Манчестер Сити» с помощью огромных финансовых вливаний владельцев. Однако лазейки для подписания звёзд всё равно существуют. В МЛС действует так называемое «правило Бекхэма», чтобы привлекать в лигу именитых футболистов. Клубам позволено заявить до трёх игроков, которые могут зарабатывать больше, чем разрешено в соответствии с потолком зарплат.

В нынешнем сезоне топ-3 самых высокооплачиваемых игроков МЛС составили Шердан Шакири ($ 8,15 млн, «Чикаго Файр»), Хавьер «Чичарито» Эрнандес ($ 6 млн, «Лос-Анджелес Гэлакси» и завершивший карьеру Гонсало Игуаин ($ 5,8 млн, «Интер Майами»). Ради перехода Месси «Интер» может раскошелиться на сумму $ 10+ млн, но это всё равно примерно в три раза меньше зарплаты аргентинца в «ПСЖ». Нужны другие аргументы, которые американцы способны предоставить.

По данным Marca, Месси предложат приобрести 35% акций «Интера», чтобы он согласился переехать в Майами. Доходы от рекламы тоже стоит учитывать. Они возрастут – крупный рынок США сделает своё дело. По сути Лео получит возможность стать частью элитного бизнес-сообщества Штатов. Он будет владельцем франшизы из крупной развивающейся спортивной лиги, а также сможет строить свою империю в Северной Америке по аналогии с тем же Бекхэмом.

Следующим летом Месси исполнится 36 лет. В этом возрасте вариант с МЛС как минимум подлежит рассмотрению. Хотя Лео ещё ничего окончательно не решил. As утверждает, что Бекхэм осознаёт приличную вероятность отказа аргентинца. В таком случае он готов обратиться к Криштиану Роналду. Португалец в феврале отпразднует 38-летие. Дела в «Манчестер Юнайтед» у него сейчас идут не очень. Почему бы не подумать об МЛС?

Фото Криштиану Роналду и Дэвид Бекхэм Фото: Angel Martinez/Real Madrid via Getty Images

В текущем сезоне 35-летний Лионель Месси забил 16 мячей и отдал 13 результативных передач в составе «ПСЖ» и сборной Аргентины. Лео переживает вторую молодость после невнятного первого года в Париже. Форвард ещё многое может сделать в Европе, если останется в «ПСЖ». Французский клуб точно не обделит его в плане зарплаты, он сможет играть в атаке вместе с Неймаром и Килианом Мбаппе (или другой звездой, если кто-то из них уйдёт). Однако у переезда в США тоже есть свои очевидные плюсы.

Глобально имеем, что Месси получил чрезвычайно заманчивое предложение. Отказаться от него будет очень непросто. В 2023 году Лео предстоит всё тщательно взвесить, прежде чем подписывать следующий контракт в своей профессиональной карьере.