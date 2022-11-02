Вундеркинд, которого хотят «Реал», «Барселона» и другие топ-клубы. Кто такой Эндрик?

В Бразилии место таланта не бывает вакантным — от Пеле до Винисиуса в каждом поколении был бриллиант, который потом вырастал в звезду. Этот год — не исключение: весной СМИ поочерёдно писали об интересе «Барселоны» и «Реала» к какому-то Эндрику — 15-летнему форварду «Палмейраса» U16. Многие подумали: это очередной пузырь — лопнет! Но прошло полгода, а история только набирает обороты: юношей интересуются уже почти все европейские топы, а он дебютировал за первую команду и даже забил. Итак, давайте по порядку.

База – или вкратце о главном

Эндрик Фелипе Морейра де Соуза, или просто Эндрик. 16 лет, левша, играет на позиции форварда или вингера. Невысокого роста (173 см), среднего телосложения. Воспитанник «Палмейраса», играл за команды до 16, 19, 20 лет, недавно дебютировал за первую.

Его главные качества: универсальность, техника, скорость и физическая сила. Бразилец часто идет в обводку, может опуститься в глубину и начать атаку оттуда. Благодаря низкому центру тяжести и контролю у него трудно отобрать мяч. Всё это позволяет Эндрику играть где угодно в атаке. Но, кажется, позиция «девятки» ему всё же ближе: у него отличные завершение и первое касание, а резкость и скорость с годами могут уйти.

Так выглядит будущая звезда мирового футбола Фото: Richard Callis/Getty Images

Откуда взялся Эндрик

В «Палмейрас» он попал примерно в 10 лет. Перед этим были варианты с «Сан-Паулу» и «Сантосом». С первыми не получилось по экономическим причинам, а в «Сантос» не перешёл, потому что те не рассмотрели его талант. «Палмейрас» открыл перед нами двери, и мы просто обязаны поблагодарить клуб», — вспоминал те времена Эндрик в одном из интервью.

Дальше — команды академии «Палмейраса» и «Копинья» — главный юношеский турнир в Бразилии и лучшая возможность проявить себя. Этот турнир подарил мировому футболу Кака, Неймара, Винисиуса, Габриэла Жезуса (также воспитанник «Палмейраса») и других звезд. Эндрик в начале этого года засиял там по полной: он был намного моложе своих партнеров, но забил шесть голов в семи матчах, разгромил «Сантос» в финале и стал лучшим игроком турнира. Так о нём узнали вся страна и скауты топ-клубов!

Первые шаги на новом уровне

После данного перформанса парень получил кучу внимания, но не «сдал» под давлением — на юношеском уровне у Эндрика к маю набрался 171 гол в 175 матчах!

С такой статистикой он отправился на турнир Монтейгу (там играют сборные до 16 лет), где его также признали лучшим — у форварда набралось 5+1 в четырёх матчах. Спустя пару недель — подписание первого профессионального контракта. Затем — победа в Кубке Бразилии до 17 лет, где Эндрик забил красивейший гол со штрафного в финальном матче и стал лучшим бомбардиром. Так, планомерно и с виду спокойно бразильский бриллиант поднимался на вершину — к дебюту за первую команду.

Этот шанс он получил, когда до конца чемпионата оставалось не так много матчей и отрыв «Палмейраса» от преследователей был комфортным — всё шло к чемпионству. 7 октября состоялся дебют — парень вышел на замену в матче с «Коритибой»: за 21 минуту он нанёс два удара в створ, совершил успешную обводку и упустил два голевых момента. Первый матч выдался не таким ярким, как, наверное, ожидали фанаты. Но с каждым последующим его выходом получалось всё лучше и лучше: в матче с «Сан-Паулу» он довёл защитника до красной, с «Аваи» даже отдал голевую передачу (но не внесли в протокол).



Матч с «Атлетико Паранаэнсе» выдался историческим: Эндрик вышел на замену в перерыве при счёте 0:1, а затем перевернул игру дублем. Два гола финалисту Кубка Либертадорес и рекорд — самый молодой автор гола в истории клуба! После игры с ним фотографировались даже фанаты соперника — настолько сильно им восхищаются по всей стране.

Эмоции Эндрика после матча с «Атлетико Паранаэнсе» Фото: Heuler Andrey/Getty Images

Что будет дальше?

Если раньше гранды только интересовались Эндриком, то теперь уже готовы делать конкретные предложения. В контракте бразильца прописаны отступные в размере € 60 млн — вполне адекватный ценник в нынешних реалиях. Больше остальных усилия прикладывают «ПСЖ» (предлагали € 20 млн) и «Барса» (якобы агент приезжал в Каталонию). Но фаворитом кажется «Реал», потому что Эндрик, по слухам, фанат клуба и будет ждать предложения из Мадрида. Ход за Флорентино Пересом?