Лучший вратарь РПЛ играет за аутсайдера! Удивительная статистика первого круга

Первый круг чемпионата России позади. Промежуточные итоги следующие: «Зенит» лидирует и оторвался от «Спартака» на семь очков, Квинси Промес возглавляет гонку бомбардиров (12 голов), а Владимир Сычевой из «Оренбурга» — лучший российский снайпер (11). Но есть и другие статистические показатели, которые не всегда выходят на первый план. Рассказываем о них.

Больше всего ударов в сторону и в створ ворот нанёс «Зенит»

У сине-бело-голубых — 112 ударов в створ из 271. У «Спартака» чуть меньше – 106 попаданий из 243. На третьем месте – «Оренбург». Команда Марцела Лички нанесла 97 точных ударов из 233. На последнем месте – «Торпедо» (42 удара в створ из 123 всего).

Самый бьющий игрок – Малком («Зенит»), в створ – Промес («Спартак»)

Малком и Максим Глушенков нанесли по 58 ударов в сторону ворот в первом круге. Впрочем, они были не так точны, как Квинси Промес, Владимир Сычевой и Роман Зобнин, у которых более 50% точных попаданий. Форвард «Спартака» нанёс больше всех ударов в створ – 27. Неудивительно, что он лучший бомбардир чемпионата.

Лидер по созданным моментам – Малком («Зенит»)

Александр Соболев возглавляет гонку ассистентов. У нападающего «Спартака» семь результативных передач. Но гораздо больше моментов у чужих ворот создаёт Малком. На его счету 32 созданных шанса. У преследователей – Арсена Захаряна и Романа Зобнина – 26 и 24 соответственно.

В каркас ворот чаще остальных попадают Чалов (ЦСКА) и Уткин («Ростов»)

Форвард ЦСКА и полузащитник «Ростова» нанесли по четыре удара в штангу/перекладину. Недалеко от них расположился Квинси Промес, на счету которого три попадания в каркас ворот. Если бы нападающий «Спартака» реализовал свои моменты, то у него было бы 15 голов.

Лидер по количеству передач и точных пасов – Дуглас Сантос («Зенит»)

В этом компоненте полное доминирование у игроков «Зенита». Бразильский защитник сделал 1126 точных пасов из 1313. В топ-4 по количеству точных передач все игроки представляют чемпиона: помимо Сантоса, это Родригао, Вендел и Вильмар Барриос.

Лучший дриблинг — у Карраскаля (ЦСКА)

Полузащитник ЦСКА занимает первое место в Российской Премьер-Лиге и по количеству предпринятых обводок (152), и по числу удачных обыгрышей (108). У колумбийца 71% успешного дриблинга. Это больше, чем у Олакунле Олусегуна, Малкома, Бернарда Бериши, Резиуана Мирзова и других.

Хорхе Карраскаль Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Больше всего ударов отбил Сафонов («Краснодар»)

79 – столько раз отвёл угрозу от своих ворот вратарь «Краснодара» и сборной России. На 24 удара меньше отбили Илья Помазун из «Урала» и Илья Лантратов из «Химок».

Лучший вратарь по проценту отражённых ударов – Довбня («Торпедо»)

Вратарь «Торпедо» отразил 84% всех ударов. Здесь бралась статистика голкиперов, сыгравших 10 и более матчей.

Лидер по возврату мяча – Зайнутдинов (ЦСКА), на своей половине – Уткин («Ростов»)

В этом компоненте небольшое преимущество у игрока ЦСКА (136 раз). За ним расположились защитники, соответственно, «Ростова» и «Зенита» Максим Осипенко и Родригао (134 и 133 раза). Даниил Уткин лидирует по количеству возвратов мяча на своей половине поля (36 раз).

Чаще всех фолит Комличенко («Ростов»), а больше всех досталось Милсону («Нижний Новгород»)

За 15 матчей форвард «Ростова» не только забил семь голов и отметился шестью результативными передачами, но и получил три жёлтые карточки в результате 33 фолов. На самом же Комличенко нарушили правила 38 раз, но рекордсмен по этому показателю – Милсон. Он страдал 43 раза после грубой игры со стороны соперника.

Николай Комличенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный по офсайдам – Аппаев («Факел»)

Нападающий воронежского клуба лидирует в этом компоненте с большим отрывом (18). На втором и третьем местах вслед за Хызыром расположились Роман Ежов из «Крыльев Советов» и Мохамед Конате из «Ахмата». Они попали в офсайд по 12 раз.

Больше всего потерь у Аппаева («Факел»), на своей половине поля – у Соболева («Спартак»)

Важный фактор, после которого возрастает риск «привоза». Александр Соболев потерял мяч на своей половине поля 34 раза за 14 матчей. Защитники, соответственно, «Торпедо» и «Краснодара» Артём Самсонов и Сергей Волков допустили на пять потерь меньше. На всём участке поля чаще всех терял мяч нападающий «Факела». Хызыр Аппаев расставался с мячом 181 раз, его преследователь Хорхе Карраскаль — 156 раз.