Фаворит группы опозорился в Лиге чемпионов! Так плохо команда Симеоне ещё не играла

«Атлетико» провёл заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов в Португалии. По итогам этой встречи испанский клуб попрощался с еврокубками.

В начале сентября «Атлетико» и «Порту» организовали драматичную развязку в стартовом туре Лиги чемпионов. Соперники забили три мяча в добавленное время, а победу мадридцам принёс Гризманн, который забил перед самым финальным свистком. Кто бы мог подумать, что через два месяца «Атлетико» приедет в Португалию в статусе команды, потерявшей шансы на попадание в плей-офф.

Перед заключительным туром в этой группе осталось понять, кто займёт первое место, а кто окажется в Лиге Европы. «Порту» претендовал на победу, «Атлетико» — на третью строчку. Испанской команде достаточно было выступить не хуже «Байера», игравшего в параллельно с «Брюгге». Но ребята Симеоне полностью провалили стартовый отрезок.

«Порту» потребовалось всего пять минут, чтобы выйти вперёд. Хозяева сполна воспользовались дырявой обороной соперника, и Тареми спокойно переправил мяч в пустые ворота. Иранец замкнул прострел Эванилсона, а защитники «Атлетико» смотрели футбол. В такой ситуации, наверное, забил бы кто угодно. Кстати, в первом матче Тареми отметился со знаком минус — заработал красную карточку.

В середине первой половины «Атлетико» устроился на 0:2. Савич оказался первым на мяче и пытался выбить его за пределы поля, но не получилось. Настырный Галено накрыл защитника, промчался по флангу и нашёл набежавшего Эустакиу, который точно пробил в нижний угол.

По ходу первого тайма регулярно возникало ощущение, что гости уже не особо верят в свои силы. «Атлетико» играл ужасно и в обороне, и в атаке. «Порту», в свою очередь, хладнокровно наказывал соперника за ошибки. На перерыв «Атлетико» ушёл в статусе худшей команды группы. В параллельном матче «Байер» и «Брюгге» отбегали 45 минут без голов, и при таком раскладе немецкий клуб выходил на третье место.

Во втором тайме запомнился эпизод с отменённым голом Гризманна. Антуан классно пробил в дальнюю девятку, но арбитр Орсато зафиксировал нарушение со стороны Де Пауля. Аргентинец после этого повздорил с Кардосо и схватил соперника за шею. По итогам конфликта оба участника получили по жёлтой карточке.

В остальном же игра «Атлетико» в атаке совсем не впечатлила. И хорошо ещё для гостей, что Облак был в порядке и спас команду от разгрома. Правда, на последних секундах Маркано подарил гостям надежду, отправив мяч в свои ворота после углового. Но чуда не случилось.

«Порту» одержал заслуженную победу и выиграл группу. «Атлетико» завершил турнир на последней строчке — при равенстве очков «Байер» опередил испанский клуб по личным встречам (2:0, 2:2).

Диего Симеоне Фото: Diogo Cardoso/Getty Images

Диего Симеоне возглавил «Атлетико» в 2011 году. Первые два сезона команда под его руководством провела в Лиге Европы, а затем регулярно попадала в Лигу чемпионов. Нынешняя кампания стала худшей для испанского клуба при аргентинском тренере. «Атлетико» ранее не набирал так мало очков и не пропускал так много мячей.

Сезон-2013/2014: 16 очков, первое место в группе, три пропущенных мяча.

Сезон-2014/2015: 13 очков, первое место в группе, три пропущенных мяча.

Сезон-2015/2016: 13 очков, первое место в группе, три пропущенных мяча.

Сезон-2016/2017: 13 очков, первое место в группе, два пропущенных мяча.

Сезон-2017/2018: 7 очков, третье место в группе, четыре пропущенных мяча.

Сезон-2018/2019: 13 очков, второе место в группе, шесть пропущенных мячей.

Сезон-2019/2020: 10 очков, второе место в группе, пять пропущенных мячей.

Сезон-2020/2021: 9 очков, второе место в группе, восемь пропущенных мячей.

Сезон-2021/2022: 7 очков, второе место в группе, восемь пропущенных мячей.

Сезон-2021/2023: 5 очков, последнее место в группе, девять пропущенных мячей.

Обычно в таких ситуациях говорят, что команда может сосредоточиться на выступлении во внутреннем чемпионате. Но в отношении «Атлетико» это звучит как издёвка. Похоже, тренера ждёт серьёзный разговор с руководством клуба.