Форвард-мем из «Баварии» включил режим Левандовского. Что он сотворил с «Интером»?!

В Лиге чемпионов всегда интересно наблюдать за противостояниями, которые с годами становятся классическими. Матчи «Баварии» и «Интера» — как раз из этой серии. В прошлом десятилетии они встречались в плей-офф и даже в финале, а в этом сезоне сошлись в группе. Все вопросы по выходу в плей-офф команды решили заранее, поэтому оставалось только разобраться друг с другом.

Так как на турнирные перспективы этот матч никак не влиял, главные тренеры решили поберечь некоторых футболистов. У «Баварии» с первых минут вышли такие люди, как Йосип Станишич и Эрик Шупо-Мотинг, а у «Интера» — Рауль Белланова и Кристьян Аслани.

«Интер» на первых минутах бросился высоко прессинговать и при этом умудрялся обороняться большим количеством игроков. Смотрелось это эффектно, но центр поля закономерно страдал — выходя в атаку, футболисты «Баварии» получали возможность пробежать без сопротивления пару десятков метров, прежде чем наткнуться на линию из шести защитников.



Ближе к концу первой десятиминутки «Интер» даже осадил ворота «Баварии». Николо Барелла лупил из-за штрафной дважды подряд. Вторая попытка чуть не привела к пенальти. Садио Мане решил поберечь лицо и отбил мяч руками. VAR посчитал, что нарушение всё же было, и позвал арбитра Ивана Кружляка к монитору, но тот после нескольких минут изучения повтора остался при своём и не стал указывать на «точку». Спорное решение, которое очень удивило игроков «Интера». А может, и повлияло на них психологически.

Для «Баварии» неназначенный пенальти будто стал сигналом к действию. Команда Юлиана Нагельсмана полезла вперёд и стала наращивать преимущество. Хотя лучший момент в середине тайма всё равно был у «Интера»: Лаутаро Мартинес не попал по пустым воротам после прострела.

А спустя шесть минут «Бавария» всё же конвертировала преимущество в гол. Правда, этому поспособствовали защитники «Интера», которые дружно ломанулись на ближнюю штангу и оставили несчастного Мартинеса один на один с Бенжаменом Паваром. Француз спокойно разобрался с менее габаритным соперником и открыл счёт.

Гол мог взбодрить «Интер», но получилось наоборот. Преимущество «Баварии» стало тотальным, а гости практически перестали сопротивляться. Так продолжалось до перерыва.

Второй тайм «Интер» начал так же, как и первый. И даже практически сразу забил после подачи со штрафного, но гол отменили из-за офсайда. У команды Симоне Индзаги была ещё пара моментов, однако история повторилась — инициатива перетекла к «Баварии».

«Бавария» — «Интер» Фото: Adam Pretty/Getty Images

За полчаса до конца состав «Интера» стал больше напоминать свою сильнейшую версию. Индзаги выпустил на поле Эдина Джеко, Генриха Мхитаряна и Хакана Чалханоглу. Но на игру эти изменения не сильно повлияли.



Вместо лидеров «Интера» включился Шупо-Мотинг. Нападающий «Баварии» сначала забил через себя из офсайда.

А потом, на 72-й минуте, Шупо-Мотинг включил режим Роберта Левандовского и разрядил пушку в девятку из-за пределов штрафной. Удар страшной силы и точности!

В концовке матча «Бавария» успокоилась, и «Интер» создал несколько моментов. Но было видно, что в плане эмоций гости, как и хозяева, выкладывались не на сто процентов. Всё-таки повлиять на таблицу уже было невозможно.



Наверное, перед матчем мало кто ожидал, что интригу убьёт именно Шупо-Мотинг. За последние годы этот нападающий стал мемом. Многие болельщики просто не понимали, как он попадал в топ-клубы (перед «Баварией» был «ПСЖ»), не играя как настоящий топ-футболист. Но сегодня к камерунцу точно не может быть вопросов.