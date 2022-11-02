Даже Хвича не помог продлить невероятную серию «Наполи». А у «Ливерпуля» новая потеря

«Ливерпуль» последнее время выглядит нестабильно. Обыграли «Манчестер Сити», но в последних двух турах АПЛ уступили командам из зоны вылета («Ноттингем Форест» и «Лидсу»). В плане борьбы команда Клоппа была не похожа сама на себя. Однако теперь, в домашнем матче с «Наполи», уже не было проблем с желанием. Гости стабильно получали по ногам, а Милнеру и вовсе разбили лоб до крови.

Джеймс Милнер Фото: Кадр из трансляции

Казалось, капитан «Ливерпуля» сможет продолжить матч, но в начале второго тайма он попросил замену. Ничего особенного. Просто ещё одна травма в составе «Ливерпуля». Она тем обиднее, что Милнер – универсальный футболист, который играет как на фланге обороны, так и в центре поля. Вместо него на поле вышел Харви Эллиотт. Возможно, единственный футболист «Ливерпуля», который прогрессирует при Клоппе последнее время.

И вроде «Ливерпуль» должен радоваться возвращению Конате, но вместе тем левым вингером выходит Джонс, а не Диас или Жота! И это на фоне объяснений Клоппа, что его футболистам приходится играть недолеченными (а на этой неделе ещё важный матч с «Тоттенхэмом»).

Что касается «Наполи», команда Спаллетти как раз напоминала себя: Хвича шёл в дриблинг, Осимхен вгрызался в соперника. Да и в целом итальянцы выглядели солиднее и создавали больше. На 53-й минуте даже забили, но VAR три с половиной минуты просматривал повтор и обнаружил крохотный офсайд.

«Наполи» весь сезон шёл без поражений (да-да, команда Спаллетти ни разу не уступала ни в чемпионате, ни в ЛЧ). Однако на этот раз всё-таки свои моменты не использовала, а Салах подсуетился и проткнул мяч в ворота.

А в самом конце матча отличился ещё и Дарвин Нуньес. Важный гол для нападающего, которого много критикуют в последние месяцы.

Рассчитывать на первое место в группе «Ливерпулю» было сложно. Всё-таки «Наполи» на ходу, а тут нужно было не просто побеждать, а делать это с разгромным счётом. Этого не случилось. «Наполи» (пока главное открытие сезона) идёт в 1/8 финала с первого места, а кризисный «Ливерпуль» – со второго. Таким образом, на следующей стадии турнира может встретиться, например, с «Баварией» или «Реалом». Жеребьёвка состоится уже в ближайший понедельник (7 ноября).



С другой стороны, нужно помнить, как стартовал «Ливерпуль» в этом сезоне ЛЧ. После матча в Неаполе были сомнения, выйдет ли вообще команда Клоппа из группы. Вышла, одержав пять побед в оставшихся пяти матчах. При таком обилии травм не так уж и плохо.