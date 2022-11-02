Самый глупый вылет из еврокубков в сезоне! Французам не хватило всего 45 секунд

Самая яркая развязка в Лиге чемпионов состоялась в группе D. Перед заключительным туром все четыре команды боролись за выход в плей-офф турнира. Лучшее положение было у «Тоттенхэма». Команда Антонио Конте возглавляла группу с восемью очками и в последнем туре встречалась с «Марселем», который победила дома со счётом 2:0.

«Спортинг» и «Айнтрахт» имели одинаковое количество очков (по 7), и португальский клуб не рассчитывал победить также легко, как в первом круге (3:0). Ничего подобного и не случилось. В течение двух часов в группе D команды несколько раз менялись местами, и вот как это было.

Лига чемпионов. Группа D, положение команд перед последним туром

23:39. «Спортинг» забил «Айнтрахту» перед перерывом и вышел на первое место. «Тоттенхэм» сохранял вторую строчку, немецкий клуб – третью, а «Марсель» остался внизу.

23:47. «Марсель» вышел вперёд в добавленное к первому тайму время и взобрался на второе место. Вслед за французским клубом расположился «Тоттенхэм», а за ним – «Айнтрахт».

00:09. «Тоттенхэм» сравнял счёт. «Спортинг» остался на первом месте, команда Антонио Конте вернула вторую строчку, «Марсель» опять четвёртый.

00:17. «Айнтрахт» сделал счёт 1:1. Команды вернулись на свои места: первый – «Тоттенхэм», второй – «Спортинг», третий – «Айнтрахт», четвёртый – «Марсель».

00:27. «Айнтрахт» забил второй мяч, который стал победным. Немецкий клуб вышел на первое место с 10 очками, и пока в параллельном матче была ничья 1:1 – «Тоттенхэм» был второй, «Марсель» и «Спортинг» – третий и четвёртый соответственно.

01:00. На пятой добавленной ко второму тайму минуте «Тоттенхэм» вырвал победу и всё перевернул в группе с ног на голову.

«Тоттенхэм» и «Айнтрахт» сыграют в плей-офф Лиги чемпионов, «Спортинг» начнёт борьбу в Лиге Европы со стадии 1/16 финала, а «Марсель» может сосредоточиться на национальных турнирах.