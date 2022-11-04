«Стереотипы о женщинах исчезнут только у следующего поколения». Интервью с нападающей ЦСКА

29-летняя футболистка Франциска Ордега проводит свой второй сезон в ЦСКА после перехода из испанского «Леванте». В этом розыгрыше Суперлиги она стала лучшим бомбардиром армейской команды, забив девять голов. За свою карьеру нигерийская нападающая успела поиграть в Швеции, США, Испании, Китае и Австралии. В интервью «Чемпионату» она рассказала про лучшие страны для жизни, уходе Григоряна из ЦСКА, особом прозвище в африканских медиа и гендерных стереотипах, которые исчезнут только в следующем поколении.

— ЦСКА остался без тренера за несколько туров до конца сезона. Как это было?

— Это не очень здорово для команды. Григорян ушёл, когда нам оставалось сыграть ещё пару матчей в сезоне, и впереди очень важный финал Кубка. Не знаю, почему он решил уйти, мне не говорили причины. Это внесло лёгкую путаницу — но мы всё ещё профессиональные игроки, поэтому мотивируем себя и адаптируемся под новые условия. У нас был разговор с Григоряном в раздевалке в тот день, когда он решил объявить об уходе. Но я почти ничего не поняла, потому что он говорил по-русски. И не хочу знать, я эмоционально отреагировала на его уход, было грустно, потому что всё перевернулось с ног на голову. У меня никогда не было с ним проблем: он уважал меня, а я — его.

— Какие ожидания от финала Кубка России, в котором ЦСКА сыграет с «Зенитом»?

— Обе команды круто покажут себя. «Зенит» выиграл чемпионство, они хотят взять два трофея. Мы стремимся заработать хотя бы один трофей в сезоне. Летом мы проиграли «Локомотиву» в Суперкубке, и сейчас нам важно взять хотя бы одну награду. Мы более голодные, чем «Зенит», нам надо побеждать. Это будет честно. Я хочу выигрывать трофеи, очень мотивирована взять этот кубок.

— Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Григорян был крайне недоволен результатами жеребьёвки.

— Да, но он больше не здесь. Хотя я с ним согласна, почему финал Кубка не мог пройти на нейтральном поле? Не в Москве и не в Санкт-Петербурге? В целом неважно, где играть — в последнем нашем матче в гостях мы практически победили («Зенит» вырвал ничью в компенсированное время. — Прим. «Чемпионата»). Нам надо будет закрыть уши и делать свою работу. Когда мы забьём первый гол — все замолчат.

Франциска Ордега Фото: Пресс-служба ЖФК ЦСКА

— У тебя недавно был день рождения — поздравил даже аккаунт ФИФА.

— Это крутое чувство, когда ты просыпаешься и видишь своё фото в аккаунте ФИФА и в разных других — значит, я всё делаю правильно. Мне хочется вдохновлять других людей, я знаю, что на меня смотрят. Это то, что мотивирует меня, когда я чувствую себя уставшей. Классное чувство, мне понравилось.

— Ты мечтала об этом в детстве?

— Я хотела быть знаменитостью, но никогда не хотела быть футболисткой.

— Как это?

— Я мечтала стать актрисой. Хотела видеть себя по телевизору, сниматься в разных программах на ТВ.

— Как появился футбол?

— Я училась в старшей школе на факультете искусств в Нигерии. У нас хорошо развит университетский спорт, я занималась разными видами. В какой-то месяц в моём штате собралась сборная U19. Её представители пришли к нам и предложили потренироваться с ними. Просто чтобы дать нам такую возможность, пока они играли в нашем городе. Меня и ещё нескольких студентов выбрали. Когда я попала туда, у меня полностью перевернулось сознание: я почувствовала, что могу добиться высот здесь, в спорте, если очень постараюсь. Мне очень хотелось выйти на поле в футболке с именем моего отца на спине, я представила, как это сделает его счастливым. А ещё я поняла, что зрители в футболе намного круче зрителей в кино. Здесь на тебя смотрят на протяжении всех 90 минут, никуда не отвлекаясь.

Габи Онгене и Франциска Ордега Фото: Пресс-служба ЖФК ЦСКА

— До этого ты никогда не играла?

— Да, до 15 лет. Мы иногда играли на улице с друзьями, это было что-то отдалённо похожее на футбол (без поля и ворот). Вместо мяча могли взять апельсин или любой другой круглый предмет. Но это было от скуки и для веселья, я никогда не думала об этом как о профессии.

— У тебя 11 братьев и сестёр — это же практически футбольная команда.

— Да, но только я занимаюсь футболом.

— Было тяжело?

— Нет, у меня была обеспеченная семья. Мы не были очень богаты, но и не жили в нищете. Отец старался дать нам всё, что нужно.

— Недавно прошла жеребьёвка ЧМ-2023. Нигерия попала в группу к Австралии, Канаде и Ирландии. Будет сложно?

— Я думаю, что у всех равные шансы. Я хорошо знаю и Австралию, и Канаду, мы играли с ними несколько раз, это сильные соперники. Тяжелее всего будет с Ирландией — они новички ЧМ, я ничего не знаю о них и их футболе. У нас есть шансы выйти в плей-офф, но произойти может всё что угодно.

— Ты первая африканская футболистка, которой удалось поиграть на пяти континентах. Давай составим рейтинг. Где лучший чемпионат?

— В США. Когда я играла за «Вашингтон Спирит», никогда не могла предугадать заранее, кто победит — каждый соперник был очень тяжёлым. После всех матчей нужно было восстанавливаться, болело практически всё тело.

— Где лучше всего жить?

— В США. Ты свободен и можешь делать всё, что тебе хочется.

— Где лучшая еда?

— В Китае. На нашей базе всегда были свежие овощи, никакой заморозки, это вкусно. Плюс мне нравится острое.

— Где лучшие болельщики?

— Наверное, тоже в США. На наших играх было много людей и чувствовалась особенная поддержка. На стадионе было красиво — матчи проходили вечером, поэтому почти каждый раз мы любовались красивыми закатами. После игр много фотографировались, играли с детьми, давали автографы. Мы развлекали болельщиков, а они нас.

Франциска Ордега в сборной Нигерии Фото: Naomi Baker — FIFA/FIFA via Getty Images

— А как в Австралии?

— Я была там около полугода, было интересно, но практически всё свободное время я проводила на пляже. Там было очень жарко. Про футбол не могу сказать чего-то особенного, но люди там очень открытые и гостеприимные.

— Как оценишь футбол в Китае? Недавно женской сборной поставили цель войти в топ-3 лучших команд к ЧМ-2031.

— В Китае игроки не очень сильны физически, но у них хорошая техника.

— Ты играла в «Атлетико» в сезоне-2017/2018. Только в 2019 году в Испании появилась минимальная оплата труда.

— Да, когда я играла в Испании, там были только две сильные команды — «Атлетико» и «Барселона». Мы побеждали остальных 7:0, 9:0. А сейчас, кажется, «Барсу» совсем не догнать. Каталонцы вложили очень много денег в иностранных игроков и футболисток своей сборной, у них такая «химия», что им очень тяжело составить конкуренцию. Кстати, в «Барселоне» играет Асисат Ошоала, моя лучшая подруга.

Франциска Ордега в «Леванте» Фото: Oscar J. Barroso / Europa Press Sports via Getty Images

— Ошоала первой среди африканок была номинирована на «Золотой мяч». Как она к этому относится?

— Она не скромничает, да и зачем — надо гордиться собой. Ещё она единственная африканка, сыгравшая и забившая в финале Лиги чемпионов. Ошоала побила много рекордов, она абсолютно заслужила быть там.

— Ты приезжала в Россию ещё в 2012 году, но не сыграла ни одного матча за «Россиянку». Почему?

— Я приехала в Россию с травмой лодыжки. По плану я должна была восстановиться и играть. Но я приехала в холод, и, возможно, из-за этого реабилитация сильно замедлилась. Это вообще было моё первое путешествие в жизни. Кажется, это был октябрь. Я никогда до этого не видела снег и не была в холодном климате. А ещё я так сильно скучала по семье, что решила вернуться. Когда я восстановилась от травмы, я попробовала ещё раз, но уже в Швеции, в «Питео». Там тоже было холодно, но я адаптировалась и начала играть. А в 2021 году я перешла в ЦСКА.

— В этом году был классный Кубок Африки, один из самых посещаемых. Каково было играть там?

— В Марокко было круто, но не так круто, как в Камеруне в 2016 году. Моя сборная играла в финале как раз против команды Камеруна — был забит весь стадион, не было ни одного свободного места. Это самый посещаемый матч в женском футболе на то время. Мы вообще не слышали друг друга на поле, камерунцы просто бешено поддерживали свою команду. Нам постоянно «укали», но мы победили, поэтому им пришлось заткнуться.

— Как родители отнеслись к твоим частым футбольным переездам?

— Папа меня поддержал, а мама была очень против. У нас в Африке долгое время была стереотипная мысль о том, что женщина должна закончить университет, а потом сразу выйти замуж и родить. Мама переживала, что, выбрав футбол, я никогда не буду думать о замужестве и что моё тело поменяется. А ещё она очень боится травм, потому что однажды увидела смерть футболиста прямо на поле. Парень столкнулся с другим игроком во время матча и тут же умер. А футбол продолжился. Сейчас она принимает мой выбор, но до сих пор не смотрит матчи — она очень эмоционально реагирует, когда меня кто-то касается во время игры. Ей страшно.

— Расскажи о своём благотворительном фонде.

— Да, есть фонд Франциски Ордеги, но он не про футбол. Когда я росла, мама постоянно отдавала еду нуждающимся соседям. Я думаю, что нормально делиться, когда у тебя есть такая возможность. У меня она есть, поэтому я основала фонд, чтобы любая женщина могла обратиться в него, когда ей что-то нужно. Помню, что в детстве мы каждый день ходили за свежей водой к одной из наших соседок (у нас её было мало). И она так мерзко себя вела: подшучивала над нами, постоянно говорила, что скоро перестанет нас пускать, упрекала. Я тогда сказала своей кузине: если у меня будет возможность, я буду давать людям то, что им нужно, просто так. Фонду в этом году исполнится 10 лет.

Франциска Ордега в сборной Нигерии Фото: Zhizhao Wu/Getty Images

— Тебе хватало зарплаты футболистки на жизнь? Учитывая, какая разница в зарплатах у мужчин и женщин.

— Раньше с этим были проблемы, но сейчас всё стало намного профессиональнее, тебе не нужно работать где-то ещё. Особенно если ты игрок сборной, у тебя есть преимущество и дополнительные деньги. Этого хватает, чтобы жить, — конечно, это не те сумасшедшие цифры, как в мужском футболе. Знаешь, сколько зарабатывают футболистки сборной США? У них миллионы и огромные рекламные контракты. Так что всё реально.

— Но инвестиций в женский футбол в целом по миру намного меньше.

— Я думаю, что мы в процессе, со временем точно будет лучше. Не так много людей интересуется женским футболом. А спонсоры, вкладывая что-то, хотят что-то получать в ответ. Представь, что ты спонсируешь женскую команду, а на неё приходят 100 человек. Скепсис понятен. Но даже в мужском футболе раньше никогда не было так, как сейчас. Многие из футболистов играли только потому, что им это нравилось, то есть вообще без зарплат, а сейчас это стало огромным бизнесом. К тому же в женском футболе появились равные зарплаты в национальных сборных — так, например, недавно стало в Южной Африке. Думаю, что со временем в женском футболе будет если не так же, то хотя бы на 70% близко к тому, что сейчас есть у мужчин. Мы играем на тех же полях, мы тренируемся столько же часов. Нам точно нужно что-то большее, чем то, что есть сейчас.

— Ты так много путешествовала, это как-то повлияло на тебя?

— Это крутой опыт. Путешествие — это часть обучения. Я узнала много разных людей, посмотрела на другие культуры. Это помогло мне лучше понять людей, выросших в другой социокультурной среде, уважать всех. У меня есть друзья в каждой стране, я могу приехать в гости практически куда угодно.

Франциска Ордега Фото: Пресс-служба ЖФК ЦСКА

— В нигерийских медиа тебя называют «шакара». Что это значит?

— Это буквально переводится как «стильная» или «стилистка». Мне дали такое прозвище, потому что я постоянно меняю причёски, мне нравится плести косички, делать кудри, краситься в разные цвета. В России я нашла классную специалистку из Камеруна, мы с ней проводим всякие эксперименты на моих волосах.

— У тебя есть любимые футболисты?

— Нет, я не смотрю футбол. Вообще. Ни мужской, ни женский. Это же скучно, разве нет? Я засыпаю каждый раз, как смотрю. Ну ладно, в молодости я тащилась по Тьерри Анри, потому что мой младший брат — фанат «Манчестер Юнайтед». Он рассказал мне про какой-то матч «МЮ» и «Арсенала», я загуглила и наткнулась на голы Анри. Он мне понравился как человек, я читала его интервью, узнавала всякие факты из биографии. Ещё я иногда смотрю хайлайты Месси на YouTube, он, наверное, единственный, ради кого я включу футбол.

— А пример какого-то нападающего в футболе у тебя был?

— Мне как-то сказали, что я играю как Эден Азар. Но я не смотрела.

Франциска Ордега Фото: Пресс-служба ЖФК ЦСКА

— Как ты относишься к стереотипам?

— В конце концов у тебя есть выбор, как жить. Я думаю, что стереотипы о женщинах и о том, что, например, женщина должна обязательно выйти замуж, пройдут только у следующего поколения. Ты можешь прийти ко мне и сказать: нормально быть одной, нормально быть независимой, нормально не выходить замуж только для того, чтобы формально выйти замуж. И я когда-нибудь тебе поверю. Но это всё равно сидит глубоко внутри меня, потому что я росла с этим мышлением. Оно уйдёт только в следующем поколении. Если бы у меня сейчас была дочь, я бы сказала ей: неважно, замужем ты или нет, важно, есть ли у тебя занятие, которое делает тебя счастливой. Неважно, кто тебе нравится, важно только то, делает ли этот человек тебя счастливой. Мы выросли с совсем другим мышлением, и мы не можем в момент от этого избавиться. Нужно время.