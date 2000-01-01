Гений месяца — Артур Галоян
Нападающий помогает «Алании» разрывать Первую лигу.
Галоян перешёл в «Аланию» перед стартом сезона из «Велеса» и сразу влился в команду. 23-летний футболист забивает стабильно, но октябрь получился для него особенно продуктивным.
Загибайте пальцы: в октябре Галоян открыл счёт в матче с «Шинником», забил победный гол в ворота «Арсенала» и сравнял счёт в игре с «Акроном», когда его команда уступала — 2:3. Теперь в активе Артура уже семь голов в Первой лиге!
Игра Галояна — одна из причин, почему «Алания» после 16 туров лидирует в Первой лиге и опережает ближайшего преследователя («Балтику») на шесть очков.
Первая лига: Гений месяца в октябре
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