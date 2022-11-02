Так команде Слуцкого ещё не забивали! Итоги месяца в «лучшей лиге мира»

Сезон в Мелбет Первой лиге стремительно подбирается к середине. Позади ещё один месяц — октябрь, и сейчас самое время подвести его итоги. В этом сезоне «Чемпионат» вводит ежемесячные рубрики, в которых рассказывает о самых ярких представителях «лучшей лиги мира». Ниже — четыре номинации по итогам октября.

Номинация № 1: Гений месяца

В этой рубрике лучшим признаётся футболист, который, по нашему мнению, наиболее ярко проявил себя в течение минувшего месяца. В октябре «Гением месяца» стал Артур Галоян. В специальных «сториз» ниже мы объяснили, почему именно нападающий «Алании» победил в первой номинации.

Номинация № 2: Блестящий игрок месяца

Специальный аналог предыдущей номинации для молодых футболистов. В октябре ярче всех свой потенциал по нашей версии показал Валерий Царукян. Ниже доступен материал с аргументами в пользу полузащитника «Волгаря».

Номинация № 3: Перезапуск месяца

Как и месяц назад, определяем лучшего возрастного футболиста. Того, кто после неудачной серии смог вернуться на прежний уровень. В октябре таким игроком оказался Евгений Луценко. Ниже — ответ на вопрос, почему выбор пал на нападающего тульского «Арсенала».

Номинация № 4: Мем месяца

В этой рубрике мы отмечаем курьёзные и нелепые истории, цитаты и поступки, повеселившие любителей Первой лиги. Дважды подряд в номинации побеждал Вадим Евсеев, но в этот раз его опередил Иван Остойич. Что же такого сделал защитник «Балтики»? Читайте «сториз»!