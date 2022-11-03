«Спартак» и ЦСКА больше не короли Москвы? У чемпионата столицы неожиданный лидер

Вместе с первым кругом РПЛ завершился и первый круг неофициального чемпионата Москвы. Теперь в этом мини-турнире стало больше клубов и матчей, поскольку в новом сезоне в элиту вернулось «Торпедо». Кто же лидирует в споре столичных команд после прошедших десяти дерби?

Для начала напомним, что титул чемпиона Москвы защищает ЦСКА. По итогам сезона-2021/2022 армейцы финишировали на первом месте с четырьмя победами и двумя поражениями. Условное серебро первенства столицы взял «Локомотив», а бронзу – «Динамо». «Спартак» же занял последнее место, одержав лишь одну победу в дерби за весь чемпионат. Вспомнить события прошлого сезона можно открыв этот текст:

В нынешнем сезоне ЦСКА под руководством нового главного тренера Владимира Федотова не столь успешен в матчах с московскими командами. Армейцы выиграли пока лишь одно дерби – с «Локомотивом» (1:0). Ещё были две ничьих – с «Динамо» (1:1) и «Спартаком» (2:2). А «Торпедо» красно-синие вообще неожиданно проиграли (0:1).

«Спартак» при Гильермо Абаскале, наоборот, намного лучше играет в дерби. Красно-белые победили «Локомотив» и «Торпедо» с одинаковым счётом 1:0, сыграли вничью с ЦСКА и уступили только «Динамо» (0:1). Конфликт испанского тренера с коллегой Федотовым стал одной из самых запоминающихся историй первого круга.

«Локомотив» с «Торпедо» такие же аутсайдеры в чемпионате Москвы, как и во всей лиге. Железнодорожники уступили не только ЦСКА и «Спартаку», а ещё и «Динамо» (1:3). Переиграли лишь торпедовцев (1:0). Самим чёрно-белым похвастаться нечем, кроме сенсационной победы в матче с ЦСКА в «Лужниках». Новичок РПЛ был бит и «Спартаком», и «Локомотивом», и «Динамо» (0:4).

Лидирует же в чемпионате Москвы команда Славиши Йокановича. Это можно назвать сюрпризом, ведь в РПЛ «Динамо» отстаёт в таблице и от «Спартака», и от ЦСКА. Почему-то матчи с нестоличными командами (за исключением встречи с подмосковными «Химками») даются бело-голубым тяжелее, чем дерби.

Славиша Йоканович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Я не делю наши встречи на матчи с московскими и немосковскими командами, – признался сам Йоканович в интервью для пресс-службы «Динамо». – Я всё ещё не забыл игры с «Нижним» и «Факелом», когда был очень расстроен из-за обидных ничьих. Настоящее ощущение дерби у меня возникло только на матче со «Спартаком», когда собрался полный стадион. На играх с другими московскими командами людей на трибунах было меньше. Так что пока я не чувствую, что встречи с ними важнее, чем поединки с «Краснодаром» или «Ростовом». Мне не хватает шума и атмосферы, потому что дерби в Сербии были больше похожи на войну.

Для меня же самое важное – это хорошо подготовить команду к ближайшему матчу, и я концентрируюсь только на этом. Мне сложно сказать, почему у нас такая статистика в дерби. До конца года у нас осталось одно домашнее дерби с ЦСКА, и надеюсь, что после него она ещё улучшится».

Что касается гонки бомбардиров чемпионата Москвы, то её уверенно возглавляет Фёдор Смолов, забивший четыре мяча. Он оформил дубль в ворота «Торпедо», а кроме того, отличался в матчах с ЦСКА и «Локомотивом». Любопытно, что столичным командам Смолов положил больше половины своих мячей. Всего у нападающего семь голов: ещё дважды он огорчал «Факел» и один раз — «Химки».

По два забитых мяча у двух других динамовцев – Даниила Фомина и Арсена Захаряна, а также у спартаковца Александра Соболева и армейца Фёдора Чалова. У Квинси Промеса всего один гол в дерби. По разу отличились ещё семь игроков – Антон Зиньковский, Константин Тюкавин, Виллиан Роша, Хесус Медина, Стефан Шапич, Франсуа Камано и Артём Карпукас.

Ближайшее дерби состоится в 17-м туре. Точнее, сразу два: «Динамо» сыграет с ЦСКА, а «Локомотив» — со «Спартаком». Остальные встречи московских команд пройдут уже во второй части сезона. Как вы думаете, будет ли столица бело-голубой по итогам чемпионата?