Таких провалов топ-клубов не было давно! Главные сенсации группового этапа Лиги чемпионов

Сенсации группового этапа Лиги чемпионов
Определились все участники плей-офф главного футбольного турнира года. Вспоминаем тех, кто смог удивить, выбив из гонки за выход из группы фаворитов.
Беззубый «Ювентус» проиграл аутсайдерам
Итальянский клуб оказался в группе, где казалось, что достойную конкуренцию ему мог составить лишь «ПСЖ». Тем не менее команда Массимилиано Аллегри не справилась с «Маккаби» и «Бенфикой» и досрочно вылетела из Лиги чемпионов.
Над «Ювентусом» шутит даже авиакомпания
«Бенфика» дважды одолела «Ювентус», а «Маккаби» довершил катастрофу итальянцев, всухую обыграв их дома. Над провалом «старой синьоры» смеются даже авиакомпании: Ryanair пошутила над главным тренером команды с помощью фотошопа.
«Барселона» Хави не смогла сотворить чудо
Не всё гладко оказалось и у «Барселоны». Команда Хави вновь не добралась до плей-офф, ни разу не справившись с «Интером». Не помог и Левандовски, который встретился с бывшим клубом и дважды проиграл. «Бавария» была на коне.
«Реал» — единственный испанский клуб в ЛЧ
Фанаты испанского футбола в печали! Помимо «Барселоны», Лигу чемпионов драматично покинул «Атлетико». Команда Диего Симеоне не реализовала пенальти, назначенный в ворота «Байера» после финального свистка, а потом влетела «Порту» и не вышла даже в Лигу Европы. Испанцев на турнире теперь представит лишь «Реал».
«Брюгге» написал идеальный сюжет борьбы
Уход главного тренера Алфреда Схрëдера и продажа лидера Шарля Де Кетеларе должны были здорово ослабить «Брюгге». Но Карл Хуфкенс смог написать идеальный сюжет борьбы, который на поле реализовали его игроки.
Команда не уступила «Атлетико», обменялась победами со счётом 4:0 с «Порту» и обошла «Байер». Именно выход бельгийцев в плей-офф (со второго места) стал главной сенсацией турнира.
Спаллетти и Хвича опередили Клоппа и Салаха
Ещё один герой этой Лиги чемпионов — «Наполи». Команда Лучано Спаллетти выиграла группу А, опередив «Ливерпуль» по дополнительным показателям. Победа со счётом 4:1 в матче с мерсисайдцами — показатель того, что неаполитанцы — невероятно грозный соперник.
Таких провалов топ-клубов не было давно! Главные сенсации группового этапа Лиги чемпионов
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