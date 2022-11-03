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ЧМ-2022 в Катаре, кто пропустит чемпионат мира, список травмированных футболистов, подробности, новости, Погба, Канте

Франция лишилась двух лидеров! Кто не поедет на ЧМ-2022 из-за травм. LIVE
Полина Куимова Михаил Рождественский
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Кто пропустит ЧМ-2022. LIVE
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Рассказываем о каждом футболисте, которого болельщики не увидят в Катаре из-за проблем со здоровьем. И следим за новостями.

Всем привет! Чемпионат мира стартует уже 20 ноября. В этот день состоится первый матч турнира, в котором встретятся сборные Катара и Эквадора.

Российских игроков в Катаре не будет, но футбольный праздник пропустят не только они. К сожалению, травмы в спорте неизбежны, поэтому некоторые футболисты на главном турнире года не выступят. Среди них есть настоящие звёзды, ментальные лидеры своих команд и менее значимые игроки. Всех их объединяет одно — чемпионат мира они будут смотреть с трибуны или по телевизору.

В этом материале мы будем рассказывать о тех, кто не сможет принять участие в матчах чемпионата мира из-за травм, а также о тех, кто выбыл из строя и рискует пропустить турнир. Следите за новостями в режиме онлайн вместе с нами!

Календарь чемпионата мира — 2022
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Поль Погба не поможет Франции
Live Полина Куимова

Чемпионы мира остались ещё и без Н’Голо Канте

Н’Голо Канте пропустит ЧМ-2022

😢 🇫🇷 Да, Франция потеряла не только Погба. Канте — ещё один футболист, настрадавшийся в 2022-м. Причём не задалось с первых дней января: сначала был коронавирус, потом — ушиб, а затем — травма колена. Ну а в середине августа Н’Голо повредил подколенное сухожилие и с тех пор никак не вернётся на поле. СМИ даже писали, что опорник перенёс рецидив.

Как и в случае с Погба, у Канте нет никаких шансов сыграть на чемпионате мира: «Челси» уже опубликовал официальное заявление, что футболист пропустит турнир.

14:17 Полина Куимова

❌ На чемпионате мира Погба не сыграет точно – это подтвердила его агент Рафаэла Пимента.

Поль хотел вернуться как можно скорее, но он должен набраться терпения, усердно работать в эти непростые времена и сделать всё возможное, чтобы ускорить своё возвращение для болельщиков и команды
14:03 Полина Куимова

Поль Погба не поможет Франции

Поль Погба пропустит ЧМ-2022

😔 2022 год — вероятно, худший в жизни Погба. Из-за травм Поль пропустил концовку прошлого сезона, а после летнего перехода из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус» не провёл ни одного официального матча. Сначала были проблемы с голенью, затем — с мениском. Врачи говорили, что нужно делать операцию, француз же отказался – пришлось бы пропустить от трёх до пяти месяцев и рискнуть местов на чемпионате мира. Погба пытался найти консервативные методы лечения, но ничего не помогало: повреждение было непростым, и всё же без операции было не обойтись. В сентябре Погба всё же решился лечь под нож, после чего начал ускоренное восстановление, чтобы успеть к чемпионату мира. Всё рухнуло, когда он вернулся к тренировкам на поле: только он успел оправиться после операции, как получил мышечную травму – повреждение было вызвано долгим периодом без игровой практики.

Дидье Дешам
Дидье Дешам
Главный тренер сборной Франции

Если Погба не сыграет до ЧМ-2022 и не будет в топ-форме, то его бесполезно вызывать. Поль и сам не хочет попадать в состав Франции таким образом

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