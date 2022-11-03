Франция лишилась двух лидеров! Кто не поедет на ЧМ-2022 из-за травм. LIVE

Поль Погба не поможет Франции

😔 2022 год — вероятно, худший в жизни Погба. Из-за травм Поль пропустил концовку прошлого сезона, а после летнего перехода из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус» не провёл ни одного официального матча. Сначала были проблемы с голенью, затем — с мениском. Врачи говорили, что нужно делать операцию, француз же отказался – пришлось бы пропустить от трёх до пяти месяцев и рискнуть местов на чемпионате мира. Погба пытался найти консервативные методы лечения, но ничего не помогало: повреждение было непростым, и всё же без операции было не обойтись. В сентябре Погба всё же решился лечь под нож, после чего начал ускоренное восстановление, чтобы успеть к чемпионату мира. Всё рухнуло, когда он вернулся к тренировкам на поле: только он успел оправиться после операции, как получил мышечную травму – повреждение было вызвано долгим периодом без игровой практики.