Сычевой – бомбардир одного сезона? 8 примеров в РПЛ, когда игроки вспыхивали и пропадали

Владимир Сычевой – главное открытие первой половины сезона-2022/2023. Форвард «Оренбурга» забил 11 голов в 13 матчах и занимает третье место в гонке бомбардиров после Квинси Промеса (12) и Малкома (11). 26-летний российский нападающий громко заявил о себе уже во 2-м туре, когда оформил хет-трик в ворота «Урала». В прошлом сезоне такой же результативностью в Российской Премьер-Лиге мог похвастаться Гамид Агаларов, но в этом он находится в тени. Рассказываем о форвардах, забивших 10+ голов за сезон один раз.

Гамид Агаларов, «Уфа»

Сезон-2021/2022: 29 матчей, 19 голов.

Ещё несколько месяцев назад мы восхищались Гамидом Агаларовым так же, как сейчас Владимиром Сычевым. Форвард тянул «Уфу» изо всех сил, забил 65% голов команды, но это не помогло башкирам закончить сезон в безопасной зоне. В стыках за право остаться в РПЛ Агаларов отметился одним забитым мячом, но он не помог его клубу одолеть «Оренбург». Летом нападающий подписал трёхлетний контракт с «Ахматом», грозненцы заплатили за игрока € 3,5 млн. Вложения пока себя не оправдывают: Агаларов вышел один раз в старте, семь раз на замену и забил один гол.

Матео Кассьерра, «Сочи»

Сезон-2021/2022: 22 матча, 14 голов.

В прошлом сезоне колумбиец стал главной звездой «Сочи». Матео Кассьерра приехал в РПЛ к 7-му туру, забил в дебютном матче и, в отличие от Агаларова, сделал шесть результативных передач, а не две. Летом «Зенит» забрал 25-летнего нападающего, заплатив сочинцам € 4,5 млн. За 12 матчей сезона-2022/2023 Кассьерра не забил ни разу, несмотря на семь выходов в старте. Последние три игры Матео пропустил из-за травмы, а Сергей Семак дал форварду совет.

Матео Кассьерра Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Главное, что у команды нет проблем с результативностью — это самое важное. Матео будет работать, здесь никаких других способов нет. Продолжать работать, терпеть. Мы видим его сильные качества — они есть, и с начала сезона те мячи, которые он забивал, говорят о том, что он умеет это делать. Нам всем нужно больше работать.

Играть в «Зените» не так просто, а особенно с тем давлением, которое на него оказывается с каждой последующей игрой, в которой он не забивает. Такая ситуация была и с другими нашими нападающими. Такие серии были и у предыдущих наших игроков. Ничего страшного, нужно работать, терпеть», – сказал Семак.

Дмитрий Полоз, «Ростов»

Сезон-2021/2022: 27 матчей, 14 голов.

Прошлый сезон стал лучшим для Дмитрия Полоза за всю карьеру. Нападающий забил 14 голов в 27 встречах. Форвард «Ростова» дважды подбирался к 10 забитым мячам за сезон в РПЛ, но останавливался на семи. Похоже, в этом году Полоз забьёт 10+ голов во второй раз подряд, так как в 14 играх у него уже семь мячей. Он отметился дублями в ворота «Пари НН» и «Спартака», а также забил по мячу «Оренбургу», «Крыльям Советов» и «Краснодару».

Джордан Ларссон, «Спартак»

Сезон-2020/2021: 29 матчей, 15 голов.

В дебютном сезоне швед оформил 7+4 по системе «гол+пас» в 26 играх чемпионата России. Он прогрессировал с каждой игрой и в сезоне-2020/2021 удивил всех, став третьим лучшим бомбардиром РПЛ после Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна. Летом-2021 с Ларссоном что-то произошло – иначе никак нельзя объяснить его 17-матчевую засуху в новом розыгрыше. Но у нападающего нашлись слова.

Джордан Ларссон экс-нападающий «Спартака» «Под руководством Руя Витории я провёл, наверное, худший отрезок в карьере. Но профессиональные футболисты должны перестраиваться и принимать изменения. В СМИ много писали, что у меня проблемы с тренером. Люди видели, что я плох, и думали, что всё из-за тренера. Но дело не в нём. Я уважаю Виторию и надеюсь, что он с таким же уважением относится ко мне. Что до воспоминаний, тут, безусловно, назову первое место в группе Лиги Европы. Это вошло в историю».

Джордже Деспотович, «Рубин»

Сезон-2020/2021: 26 матчей, 14 голов.

Сербский форвард впервые заявил о себе в составе «Оренбурга». В сезоне-2019/2020 Джордже Деспотович забил восемь голов в 20 играх, включая победные мячи в ворота «Арсенала» и «Спартака». Летом 2020 года форвард бесплатно достался «Рубину», в котором стал лучшим бомбардиром и который вернул в еврокубки. В чемпионате Деспотович уступил в гонке снайперов только Дзюбе, Азмуну, Ларссону и Соболеву. Нападающий провалил следующий год: всего два гола в 19 матчах в составе «Рубина» и «Арсенала».

Себастьян Дриусси, «Зенит»

Сезон-2018/2019: 27 матчей, 11 голов.

Аргентинец неплохо провёл первый сезон в «Зените». В 27 матчах он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Сезон-2018/2019 стал лучшим для Дриусси в РПЛ. Он оформил 11+7 по системе «гол+пас» и выиграл чемпионат России. Себастьян был на пике формы, а потом последовали травмы: он стал меньше играть и забивать, а в декабре 2020 года заявил о своём недовольстве. В сезоне-2019/2020 Дриусси отметился четырьмя голами, а в следующем розыгрыше всего одним за 16 матчей.

Себастьян Дриусси экс-нападающий «Зенита» «Очень скучаю по «Ривер Плейт», скучаю по игре форвардом. Сильно скучаю… Играю на дерьмовой позиции уже три года. Устал от этого. Готов вернуться в любой момент».

Игорь Портнягин, «Рубин»

Сезон-2014/2015: 26 матчей, 11 голов.

В 2009 году Портнягин дебютировал в РПЛ и забил первый гол. Перед своим лучшим сезоном в чемпионате России он съездил в шесть аренд, а после него отметился четырьмя голами в розыгрыше-2015/2016 и одним мячом в декабре 2017 года. В Российской Премьер-Лиге Портнягин забил 22 гола в 134 матчах премьер-лиги.

Вандерсон, «Краснодар»

Сезон-2012/2013: 22 матча, 13 голов.

10 лет назад Вандерсон стал лучшим бомбардиром чемпионата России вместе с Юрой Мовсисяном. Это был первый сезон бразильца в «Краснодаре», после чего он с каждым годом забивал всё меньше и меньше – сначала девять голов (2013/2014), потом — семь (2014/2015), затем — пять (2015/2016), далее — три (2016/2017), и, наконец, один (2017/2018).