Карпин сделал подарок Пиняеву! А игроков «Спартака» в сборной России больше, чем «Зенита»

Валерий Карпин продолжает охранять востребованность сборной России. На Киргизию вызывал почти всех сильнейших игроков РПЛ. За исключением разве что Романа Зобнина, но он отказался из-за проблем со здоровьем. В расширенном списке на Таджикистан полузащитника «Спартака» тоже нет. Снова попросил его не вызывать. Может, правильно. Когда ещё игроки «Крыльев» в таком количестве сыграют за флаг?

Зато в длинной заявке есть Сергей Пиняев. Отличный подарок юноше на совершеннолетие, которое наступило 2 ноября. Да и в РПЛ он стал получать куда больше игрового времени. Вне зависимости от соперника. Так что парня точно надо заиграть, пока не нашлись родственники где-нибудь в Казахстане. Пример Сабы Сазонова едва ли вдохновляет.

А вот полный список игроков, которые вызваны на сбор.

Вратари: Сергей Песьяков («Ростов»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Александр Селихов («Спартак»), Антон Шунин («Динамо»);

Защитники: Илья Агапов («Пари НН»), Мингиян Бевеев («Урал»), Даниил Денисов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (все — «Спартак»), Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Александр Сильянов (все — «Ростов»), Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит»), Артём Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»);

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Максим Глушенков, Сергей Пиняев (оба — «Крылья Советов»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев (оба — «Спартак»), Андрей Мостовой («Зенит»), Даниил Уткин, Даниил Глебов (оба — «Ростов»), Лечи Садулаев («Ахмат»);

Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Владимир Сычевой («Оренбург»).

Кыргызстан — Россия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Понятно, что в Душанбе полетят около 25–26 футболистов. Поэтому как минимум 11 игроков не попадут в окончательный список. Но одна интересная тенденция уже прослеживается: вероятно, в итоговом составе игроков «Спартака» будет больше, чем «Зенита».

В расширенном их уже восемь против четырёх. Интересно, когда вообще такое было в последний раз. Мы так привыкли, что Питер лучше в этом компоненте, что перестали даже обращать внимание. Но как минимум шесть спартаковцев должны оказаться в итоговом составе. Кандидаты на выбывание разве что Пруцев и Денисов. И то это далеко это не самые очевидные кандидаты. Игроки «Зенита» наверняка останутся нетронутыми – они представлены тройкой основы и Дмитрием Чистяковым. Хотя если в Питере и дальше будет играть столько игроков с бразильским паспортом, то подобная тенденция станет закономерной.

И ведь правда, какой смысл Карпину вызывать условного Бакаева, если он играет в лучшем случае по 10–15 минут. А нередко вообще остаётся на скамейке. Уж лучше вызвать парней, которые проводят хотя бы тайм с небольшим. И которые готовы.

Кстати, в контексте игры с Таджикистаном это позитивная тенденция. Но для соперника. Известно, что в этой стране очень любят «Спартак». Вероятно, больше, чем свою сборную и все клубы вместе взятые. Так что приезд футболистов – дополнительная мотивация сходить на матч. И заполнить стадион, как это было в Бишкеке.

Любопытно, что для сборной России пока не выбран второй соперник. 17-го – игра с Таджикистаном. Но есть слот и 20 ноября. Говорили про вариант с Узбекистаном. Однако официальных подтверждений этому нет.