Пике потряс мир своим решением. Что на него нашло?

Пока в еврокубках доигрывались последние матчи 2022 года, настоящая информационная бомба рванула в Барселоне. Харизматичный защитник одноимённого клуба, легенда испанской сборной Жерар Пике внезапно объявил об уходе из родного клуба и вообще из футбола.
О своём решении игрок сообщил в четверг вечером в двухминутном эмоциональном ролике в соцсетях. «Вы, кулес, дали мне всё, — обратился Пике к поклонникам «Барсы». — И теперь, когда мечты того ребёнка сбылись, я хочу сказать вам, что пора замкнуть этот круг. Я всегда говорил, что после «Барсы» другой команды у меня не будет, и это так. В эту субботу будет моя последняя игра на «Камп Ноу».
Шакира и Жерар Пике
Фото: Scott Heavey/Getty Images
Футболист не уточнил, примет ли он участие в заключительном выездном матче года до рождественских каникул, с «Осасуной» в Памплоне. Да это уже и неважно. Ясно, что одна из самых успешных карьер в современном футболе подошла к концу. Вы только взгляните на список достижений Пике и осознайте масштаб личности, оставляющей игру.
Титулы Пике
- Восьмикратный чемпион Испании;
- семикратный обладатель Кубка Испании;
- шестикратный обладатель Суперкубка Испании;
- четырёхкратный победитель Лиги чемпионов (один с «МЮ», три – с «Барсой»);
- трёхкратный обладатель Суперкубка УЕФА;
- трёхкратный победитель Клубного чемпионата мира;
- чемпион Англии;
- обладатель Суперкубка Англии;
- обладатель Кубка Футбольной лиги;
- чемпион мира;
- чемпион Европы.
Да, в последнее время могучий защитник перестал оказывать прежнее влияние на игру и результаты сине-гранатовых. Из 12 матчей Ла Лиги только три он отыграл от начала до конца, дважды выходил на замены и семь встреч целиком отсидел в запасе. Очевидно, что мастера его класса и амбиций сложившаяся ситуация не могла устраивать в принципе. Пике явно не из породы конформистов-дармоедов, готовых за жирную зарплату неделями протирать штанами лавку, с радостью ловя крохи игрового времени. Но даже от него, мужчины принципиального и достаточно взрывного, в чём мы не раз могли убедиться по ходу его карьеры, мало кто ожидал настолько радикального решения. Тем более — посреди сезона, за полгода до истечения действующего контракта с клубом!
Не далее чем три дня назад Пике вошёл в расширенный список сборной Испании на ЧМ-2022 — и вдруг такие новости. Как? Почему?
Даже каталонские СМИ в недоумении: что же спровоцировало защитника на досрочный финиш? Разочарование ли собственным положением в клубе? Вконец испортившиеся отношения с Хави? Неспроста же в СМИ замелькали сообщения о желании «Барселоны» избавиться от одного из «последних могикан». Или на него так расставание с любимой женщиной повлияло? Долгие годы их брак с Шакирой выглядел идеальным, и его крушение не могло пройти бесследно для обоих. Не только в экономическом отношении — моральном тоже.
Жерар Пике с очередным трофеем, выигранным «Барселоной»
Фото: Chris Brunskill/Getty Images
Сам Жерар своих мотивов не раскрывает. Но, кажется, тут все версии в той или иной степени верны. Человек просто устал — от ежедневных нагрузок, неустроенности в клубе и личной жизни, назойливого внимания прессы. На 36-м году сложно найти мотивацию на постоянное самопожертвование и надоевшую публичность, и у Пике её, кажется, совсем не осталось.
Он решил обойтись без долгих проводов. Сразу и резко порвать с футболом. Значит, накипело. Наболело. Психанул? А даже если и так, то что? Живой человек, а давление — невероятное. В любом случае Пике запомнят. И в том числе по этой настоящести, импульсивности. Ну и в футбол, давайте начистоту, он играл прилично. На зависть очень многим.
- 3 ноября 2022
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