Экс-защитник «Зенита» не дал пропасть классному пасу Головина. Россиянин — в плей-офф ЛЕ!

Перед 1-м туром Лиги Европы «Монако» считался фаворитом группы H. Но, дважды проиграв в пяти матчах, команда Александра Головина усложнила себе борьбу за выход в плей-офф. В заключительном туре «Монако» нужно было обязательно побеждать «Црвену Звезду», чтобы пробиться в раунд 1/16 финала Лиги Европы вне зависимости от результата параллельного матча «Трабзонспор» – «Ференцварош».

Уже на пятой минуте матча монегаски вышли вперёд. Кевин Фолланд опередил вратаря и в высоком прыжке головой переправил мяч в сетку после подачи Каю Энрике – 1:0.

Через 10 минут «Монако» забил второй мяч, но главный судья матча Сердар Гёзюбююк отменил взятие ворот после удара Виссама Бен-Йеддера из-за положения вне игры. Хозяева имели большое преимущество, и в середине первого тайма Кевин Фолланд оформил дубль. Каю Энрике навесил из глубины, Крепин Дьятта здорово поборолся и сделал скидку на линию штрафной, а немец пробил на исполнение в нижний угол ворот – 2:0.

Что в первой голевой атаке «Монако», что во второй Александр Головин остался вне эпизода. Россиянин был незаметен в первой половине матча, зато после перерыва соорудил третий мяч хозяев. Полузащитник накрутил слева в штрафной защитника и отправил мяч вдоль ворот. Классному пасу не дал пропасть даром бывший защитник «Зенита» Милан Родич, неловким подкатом записавший гол на себя.

Гости вернулись в игру сразу же – через четыре минуты главный судья Сердар Гёзюбююк поставил пенальти в ворота «Монако», и Гелор Канга пробил мимо Александра Нюбеля – 3:1.

Через 15 минут «Црвена Звезда» сократила счёт до минимума, но после проверки VAR гол Александара Пешича был отменён из-за офсайда – нападающий забрался в положение «вне игры» и плечом, и коленом. Замены освежили игру гостей, но слаженная оборона «Монако» была в полном порядке. Головин покинул поле на 85-й минуте, когда стало понятно, что «Црвене Звезде» уже не отыграться. Через две минуты Кевин Фолланд оформил хет-трик – 4:1.

«Монако» победил со счётом 4:1 и прошёл в 1/16 финала со второго места в группе. «Црвена Звезда» набрала шесть очков в шести турах и финишировала последней, пролетев даже мимо Лиги конференций. В понедельник, 7 ноября, «Монако» узнает соперника в 1/16 финала Лиги Европы.