Головин может сыграть с «Барсой» или «Ювентусом». Расклады перед жеребьёвкой Лиги Европы

Завершился групповой этап Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф турнира, 16 из которых начнут борьбу за кубок со стадии 1/16 финала. Остальные восемь команд присоединятся к победителям уже в 1/8 финала. Жеребьёвка 1/16 финала состоится 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне.
В первом раунде плей-офф примут участие 16 клубов:
Это восемь команд, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы (сеяные): ПСВ, «Ренн», «Рома», «Унион», «Манчестер Юнайтед», «Монако», «Нант», «Мидтьюлланн».
И восемь команд, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные): «Аякс», «Байер», «Барселона», «Зальцбург», «Севилья», «Спортинг», «Шахтёр», «Ювентус».
Несеяные команды проведут первый матч дома, а второй на выезде. В одну пару не могут попасть представители одной страны. Точно не будет противостояний ПСВ – «Аякс», «Рома» – «Ювентус» и «Унион» – «Байер». Это клубы из одной ассоциации. А вот, например, «Манчестер Юнайтед» и «Монако» может достаться в первом раунде плей-офф любой из несеяных. Есть вероятность увидеть встречи команд Криштиану Роналду и Александра Головина с «Барсой» или «Ювентусом».
Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов
Фото: Naomi Baker/Getty Images
Матчи 1/16 финала состоятся 16 и 23 февраля. Победители выходят в 1/8 финала, где сыграют с командами, занявшими первые места в группах Лиги Европы. Это «Арсенал», «Фенербахче», «Бетис», «Юнион», «Реал Сосьедад», «Фейеноорд», «Фрайбург», а также «Ференцварош» Станислава Черчесова. Жеребьёвка этой стадии состоится 24 февраля, а матчи будут сыграны 9 и 16 марта.
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