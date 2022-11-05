Бакаев мало играет в «Зените» и уже не вызывается в сборную России. Когда это изменится?

Удивительная история. С момента перехода в «Зенит» у Бакаева 0 полных матчей. Даже против условного «Факела» в Кубке его меняют на 60-х минутах. Но хотя бы в игре с «Оренбургом» выпустили, когда матч ещё не закончился. Зелимхан вышел на последние полчаса. «Зенит» к тому моменту вёл 7:0. После замены стало 8:0. Какое-никакое участие.

При этом запасной игрок лидера РПЛ – стабильная часть медиаполя. Сам он говорит очень мало, но другие высказываются стабильно. Рубрику главных цитат последних недель запустил Аршавин. Андрей сообщил, что Бакаев не хотел уходить из «Спартака», а в Питере попал в сверхконкуретную среду с Малкомом и Клаудиньо.

Единственный выход – ждать шанса. Тому же Мостовому потребовалось два года, чтобы его получить. Правда, важно уточнить: два года + травма Клаудиньо. И осенью Мостовой действительно закрепился в основе.

После Аршавина в «СЭ» появились цитаты Паоло Ваноли – бывшего тренера Бакаева. Уж итальянец точно посвящён в детали ухода футболиста. По его словам, на первом месте были деньги.

Пауло Ваноли бывший главный тренер «Спартака» «Бакаев показал, что он превосходный игрок с большими возможностями. Но, по-моему, ему нужно учиться играть на команду. Когда Зелимхан сможет это делать, то станет по-настоящему важным игроком. Слежу за ним, иногда смотрю игры «Зенита» и вижу, что он там даже не выходит в основном составе. Должен уточнить, что он ушёл из «Спартака» не из-за спортивных причин. Ситуация была такова, что основная роль принадлежала финансовой составляющей.

Наверняка пройдёт год, и мы получим ещё несколько версий, почему Бакаев покинул «Спартак». Но удивляет и то, почему к запасному игроку «Зенита» по-прежнему столько внимания. Обсуждают ли кого-то со скамейки «Зенита» так же активно? Сутормина, Кругового или, может, Ерохина? Нет. Но о Зелимхане продолжают говорить. И не только потому, что он поменял два главных клуба России.

Ваноли и Бакаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Причина наверняка и в том, что он провёл действительно неплохой сезон в «Спартаке». И в этом рассчитывали на продолжение прогресса. Дополнительный повод – он один из редких футболистов с российским паспортом, кто умеет обводить. Поэтому вдвойне жаль, что он сидит на лавке.

А тут подъехала свежая новость – Карпин не вызвал Бакаева на матч с Таджикистаном. Хотя против Киргизии выпустил в стартовом составе. Известно, что Валерий с большой симпатией относится к полузащитнику. И наверняка был бы рад увидеть его в «Ростове» летом. Но здесь тот самый финансовый вопрос. А ведь в «Зените», помимо денег, предложили и титулы. Кто от такого откажется?

Интересно, когда наступит тот самый момент переключения. Чтобы в прессе перестали обсуждать старый переход, деньги и вопросы выбора. Для этого Бакаеву нужно начать играть в футбол чуть чаще. Кстати, невызов на товарищеские матчи сборной для него даже плюс. Ведь уедут два футболиста основы, которых он при определённых раскладах может заменить – Кузяев и Мостовой. Они точно мимо ответной кубковой игры с «Факелом» и, возможно, не сыграют в товарищеской встрече с «Црвеной Звездой». Вот один из мини-шансов для Бакаева зацепиться за основной состав. Похоже, полузащитнику стоит смириться, что крупных шансов как минимум до конца сезона не будет. Для этого необходима либо большая распродажа бразильцев от «Зенита», либо травмы. И то и другое вряд ли случится в ближайшее время.