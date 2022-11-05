«Он побил рекорд на звание короля футбола!» За что нападающему из СССР дали «Золотой мяч»

В советском футболе не было мастера результативнее Олега Блохина. Более 200 голов в чемпионате СССР и 319 во всех официальных турнирах — оба достижения форварда остались непревзойдёнными. Он же первым из полевых игроков в Союзе завладел «Золотым мячом» Европы — через 12 лет после великого вратаря Яшина. 70-летний юбилей выдающегося бомбардира — отличный повод вспомнить самую крутую из покорённых им вершин.

Советский клуб впервые завоевал еврокубок, а полевой игрок из СССР удостоился «Золотого мяча»

1975 год — особенный для нашего футбола. Советский клуб впервые в истории завоевал евротрофей, а спустя пять месяцев добавил к нему ещё один. То, что в 1972-м не удалось московскому «Динамо» (уступили в финале Кубка обладателей кубков «Рейнджерс»), через три сезона сделало киевское под командованием 36-летнего тренера Лобановского.

Блохин на начало 1975-го — ещё молодой (22 года), но уже признанный снайпер. Трижды подряд (а к концу сезона — четырежды!) лучший бомбардир чемпионата СССР. Не обладая феноменальной, «южной» техникой, киевлянин брал своё скоростью. Кажется, никто в нашем футболе не стартовал резче и не бежал быстрее Блохина. Добавьте сюда совершенную левую ногу и исключительное голевое чутьё — и получите портрет идеального форварда для атлетичного, динамичного футбола Лобановского. Ах да, ещё характер. Многие считали его скверным. Но без этой вот вечной неудовлетворённости собой и партнёрами Блохин вряд ли достиг бы всего того, что у него было и есть.

1975-й — не лучший год Блохина с точки зрения статистики

Интересно, что с точки зрения индивидуальной статистики сезон-1975 (а тогда в Союзе, напомню, играли по системе «весна — осень») — не лучший для Блохина. Годом ранее (а ещё в 1981-м) он забивал даже больше. 18 голов в 28 матчах киевлянину хватило для очередного титула лучшего бомбардира высшей лиги, но в победном Кубке кубков Олег даже уступил в результативности одноклубнику.

Киевское «Динамо» перед матчем за Суперкубок в Мюнхене. Блохин — шестой справа Фото: fcdynamo.com

Владимир Онищенко блеснул в еврокубке не менее, а, быть может, даже более ярко, чем молодой напарник. Он забивал на всех без исключения стадиях КОК, начиная со второго раунда — три штуки «Айнтрахту», по одному «Бурсаспору» и ПСВ, два — в финале «Ференцварошу». В сумме семь голов настрелял, тогда как Блохин — только пять, причём два из них ещё на старте — софийскому ЦСКА. Определяй УЕФА лучшего игрока финала, ещё неизвестно, кто увёз бы из Базеля бонусный приз. Объективно говоря, именно дубль Онищенко до перерыва морально убил венгров. Блохин поставил восклицательный знак в знаменательной для Союза истории, лихо расправившись с защитником и вратарём и забив «тёщиной» правой. Да, результативный пас Онищенко на первый гол — тоже его, Блохина. Но там и Владимир классно сыграл индивидуально, обыграв соперника.

В сборной в тот год продуктивность Блохи тоже была далека от пиковой — всего два мяча в семи матчах. Да и в стартовавшем осенью Кубке чемпионов — прообразе современной ЛЧ — быстроногий киевский левша ограничился всего одним голом — в ворота скромного исландского «Акранеса». Чемпионат СССР, где Блохин забивал регулярно, и дома-то транслировался урывками, а на экспорт не продавался вовсе. Что же вдохновило журналистское жюри France Football на удивительно единодушный выбор всё ещё не слишком известного в мире игрока, да ещё и из-за «железного занавеса»? Версия самого лауреата звучит более чем правдоподобно.

Олег Блохин лучший футболист Европы 1975 года «Вся та команда была гениальной, и, если «Золотой мяч» Блохину дали, это не значит, что другие были уровнем ниже. В составе образца 75-го года претендовать на этот приз могли человек пять-шесть — так просто сложилось… Только по стечению обстоятельств в коллективной игре выделялся я — в тех же матчах с «Баварией».

Может, если бы «Баварии» не забил, мне «Золотой мяч» и не дали бы. Тебе же не надо объяснять, что такое закрытое общество, — за его пределами чемпионат Советского Союза практически не смотрели. Где нас могли увидеть, кроме как в еврокубковых встречах и матчах сборной, поэтому и считаю то, что мне этот приз присудили, делом случая. Конечно, этому предшествовал колоссальный труд, но чтобы в 22 года получить «Золотой мяч», тем более в Советском Союзе… Я, если честно, не представлял, что такое возможно…» (Из интервью «Бульвару Гордона»).

Матчи киевского «Динамо» с «Баварией» за Суперкубок — звёздный час Блохина. А его мюнхенское соло — классика европейского футбола. Одного этого гола достаточно, чтобы составить исчерпывающее представление о футбольных талантах киевлянина. В нём соединились все игровые достоинства Блохина и прежде всего — скорость и спортивная наглость.

Триумф Блохина предопределили матчи с «Баварией». Он забил все три гола в ворота лучшего клуба Европы

Можно скептически оценивать класс участников Кубка кубков. Глобально он уступал по уровню Кубку чемпионов, в который пускали только чемпионов своих стран и никого более, а местами — даже Кубку УЕФА. Ведь в последнем собирались вторые-третьи призёры своих стран, конкретно в том сезоне — «Ювентус», «Наполи», «Интер», «Атлетико», «Аякс», «Гамбург», «Порту».

Но «Бавария» тогда была топом из топов. С 1974 по 1976 год она трижды подряд забирала Кубок чемпионов! 9 сентября против Киева вышли четверо действующих чемпионов Европы и мира (Майер, Беккенбауэр, Шварценбек, Мюллер) и будущий победитель Евро-1980 Ридле. Лучшей сцены для демонстрации своего таланта миру Блохину было просто не найти. И этот шанс он реализовал блистательно.

Даже без трёх основных Владимиров — травмированных Онищенко, Мунтяна и дисквалифицированного Веремеева — динамовцы выдали великолепный матч в Мюнхене. Исход равной игры с многочисленными атаками в обе стороны решил слалом Блохина в середине второго тайма. Приняв мяч от Зуева на своей половине поля, Олег дерзко потащил его вперёд, на входе в штрафную проскочил между Шварценбеком и Вайсом и из-под Хорсмана врезал в дальний угол ворот Майера.

Ответный матч на Республиканском стадионе спустя почти месяц собрал 102 тысячи зрителей. Обмануть ожидания родного города Олег тем более не мог. За месяц до 23-летия Блохин выдал, пожалуй, лучший матч в жизни. Чёрно-белая кинохроника сохранила момент: вратарь Майер, играя на выходе, даёт смачную затрещину Блохину. Нападающий трёт ушибленную голову у кромки и досадливо смотрит на поле. А ещё через несколько эпизодов наказывает немца голом. Незадолго до перерыва 11-й номер «Динамо» улизнул-таки от цепкого опекуна Шварценбека и вложил всю силу и злость в заключительный удар.

На 53-й минуте чемпион мира и Европы вновь не успел за ретивым нападающим и срубил его метрах в семи от ворот. К мячу подошли четверо, а пробил Блохин. Всё тот же Шварценбек в последний момент дрогнул, увернулся от мяча, и тот сквозь дыру в стенке влетел в сетку.

Восхищение европейской прессы перформансом киевлянина вылилось в безоговорочную победу Блохина в референдуме France Football. Из 26 спортивных изданий стран — членов УЕФА 20 поставили на первое место Блохина. Только ФРГ Англия, Финляндия и Ирландия отдали максимум голосов Беккенбауэру, а Франция и Турция — Майеру. Из 130 возможных очков Олег набрал рекордные 122. Даже легендарный Йохан Круифф, к тому времени трижды лучший футболист Европы, не получал такого подавляющего преимущества перед конкурентами. Европа с удивлением констатировала появление новой звезды.

«Олег побил рекорд на звание короля футбола 1975 года, набрав в общей сложности 122 балла из 130 возможных, — писал France Football. — Таким образом, он с блеском взошёл на вершину, присоединившись к своему соотечественнику Льву Яшину, величайшему вратарю современного футбола, который удостоился этой чести в 1963 году. Блохин наследовал Йохану Круиффу, которого он напоминает стилем игры, скоростью и ударом. Этот «Золотой мяч» достался нападающему в полном смысле этого слова».

Участник опроса от Норвегии Йон Лунде: «По-моему, присуждение «Золотого мяча» никогда ещё не было таким простым делом. Блохин, бесспорно, самая сильная личность года, даже принимая во внимание, что ему ещё можно совершенствоваться в чисто техническом плане».

Шведский журналист Вольф Либерг: «Блохин — самый блестящий футболист нового поколения. Это и индивидуальный игрок, и несравненный бомбардир, который к тому же знает, как играть с партнёрами».

Олег Блохин с «Золотым мячом» Фото: РИА Новости

«Золотой мяч» доехал до Киева только через год и три месяца

Первый номер еженедельника «Футбол» в 1976 году вышел с «летним» лауреатом на обложке и текстовкой: «Олег Блохин — лучший футболист Европы 1975 года». Ни праздничного интервью с героем, ни «мнений специалистов» к редакционке на 8–9-й полосах не прилагалось. Кажется, первый раз в новом статусе Блохин публично высказался только за границей. В коротком интервью югославскому ТВ Олег ёмко сформулировал принципы собственной игры: «У меня есть определённые задания на игру, но в остальном идёт импровизация. Многое зависит от вдохновения».

В первом матче года Блохин подтвердил свой класс, забив один из двух голов в ворота «Сент-Этьена» в четвертьфинале Кубка чемпионов в Симферополе. А своей награды нападающий ждал… год и три с половиной месяца. «Золотой мяч» — он тогда выглядел гораздо скромнее, чем теперь — доехал до Киева только 16 марта 1977-го. Его вручение приурочили к новой встрече «Динамо» с «Баварией», теперь в Кубке чемпионов. Герой дня (на эмоциях?) не забил пенальти, но «Динамо» снова выиграло 2:0.