«Спартак» неожиданно скис. В матче с «Сочи» команда не была похожа на себя

От «Спартака» теперь в каждом матче ждут яркого и победного футбола. А учитывая прошлую встречу с «Сочи» и увольнение Вадима Гаранина, выездной матч 16-го тура, по идее, не должен был стать исключением. Но красно-белые неожиданно скисли.

«Сочи» вышел на матч без своего звёздного ветерана Кристиана Нобоа. У «Спартака» интересной была схема: Гильермо Абаскаль вновь решил сыграть с тремя нападающими — Александром Соболевым, Квинси Промесом и Шамаром Николсоном.

Начало матча получилось вялым. «Сочи» больше владел мячом, а «Спартак» этому никак не противодействовал. Но даже в таких условиях красно-белые умудрились забить. Даниил Денисов навесил, а Промес в нетипичном для себя стиле замкнул головой. И это при наличии двух габаритных нападающих рядом! 0:1.

Кстати, для Промеса этот гол стал 81-м в РПЛ. До рекорда Вагнера Лава и Сердара Азмуна осталось всего четыре мяча.

Быстрый гол заставил «Сочи» загрустить. «Спартак» полностью контролировал игру и, в отличие от первых минут, перестал делиться мячом. В случае потери красно-белые сразу врубали высокий прессинг и вынуждали соперника играть на вынос.

В середине тайма «Спартак» чудом не остался в меньшинстве. Соболев, у которого уже была жёлтая карточка, прыгнул локтем в голову Артура Юсупова. Судья был близко, но проглядел фол.

Ближе к концу тайма «Сочи» стал больше владеть мячом, но довести дело до по-настоящему опасного момента не получалось. Из-за этого ещё до перерыва тренерский штаб выпустил Владислава Сарвели вместо Тимофея Шипунова.

А в самой концовке тайма «Спартак» поплатился за появившуюся пассивность. Оборона красно-белых провалилась и позволила Кириллу Заике дважды пробить после прострела. 1:1!

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Во втором тайме от «Спартака» можно было ждать оживления, но получилось наоборот. Лучший момент после перерыва создал «Сочи»: Данил Пруцев «обрезался», Жоаозиньо после подачи пробил с лёта, и Александру Селихову пришлось спасать.

Абаскаль не мог не понимать, что у его команды проблемы, поэтому подключил замены. За полчаса до конца матча вместо Соболева вышел Руслан Литвинов. Нападающего, который всё это время казался тенью самого себя, решение тренера разозлило, но ему оставалось только смириться.

Впоследствии на поле появились Антон Зиньковский и Павел Мелёшин. Свежие футболисты появлялись, но игра «Спартака» свежее не становилась. Красно-белые играли вспышками и даже близко не показывали той атакующей мощи, которая присутствовала в предыдущих матчах. «Сочи» же смотрелся более цельно и периодически заставлял Селихова включаться.

Роман Зобнин в борьбе за мяч Фото: spartak.com

В концовке было ощущение, что если кто и готов биться за победу, то точно не «Спартак». Сон, в который впали красно-белые, оказался таким глубоким, что выйти из него не помогли даже фирменные замены Абаскаля. Второе место от «Спартака» в ближайшее время никуда не денется, но у «Зенита» есть шанс оторваться ещё сильнее.

А вот «Сочи», несмотря на путаницу с тренерами, продлил крутую серию — в этом сезоне РПЛ команда ещё ни разу не проиграла дома. Середину таблицы после недавнего серебра вряд ли можно считать успехом, но статистика приятная.