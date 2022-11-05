Что происходит с топами РПЛ? После «Зенита» под раздачу попал ЦСКА

ЦСКА сенсационно проиграл дома «Пари НН» и упустил возможность сократить отставание от «Спартака» до одного очка.

В прошлом туре лучшим игроком ЦСКА по итогам дерби с «Локомотивом» был признан 18-летний защитник Матвей Лукин. Тем не менее в матче с «Пари НН» молодой талант армейцев не попал в основу – Владимир Федотов предпочёл ему Бруно Фукса. Бразилец впервые в этом сезоне РПЛ появился в стартовом составе красно-синих.

Поначалу как раз Фукс был в центре внимания. Уже на 11-й минуте инсайд нижегородцев Милсон посадил бразильца на жёлтую карточку (к слову, до перерыва за фол на ангольце получил предупреждение и другой центрбек хозяев Виллиан Роша), а на исходе трети первого тайма Бруно мог забить – бил головой после углового, но вратарь Артур Нигматуллин вытащил мяч. Удивительно, что это был единственный удар ЦСКА в створ до перерыва.

Армейцы не впечатляли своей игрой, как ранее в этом туре «Спартак» с «Зенитом». Неужели мыслями уже в отпуске? Хотя игроки команд активно бегали и боролись, но было слишком много спешки и суеты. А вот умных, нестандартных действий очень мало. У команды Федотова не получались фирменные быстрые атаки, и до какого-то момента «Пари НН» даже чаще подходил к воротам соперника. Впрочем, нижегородцы вообще ни разу не пробили за 45 минут.

Гол в ворота ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Стандарты могли выручить ЦСКА. Помимо Фукса, хороший шанс после углового имел Виллиан Роша, который выиграл верх у нового кандидата в сборную России Ильи Агапова и нанёс опасный удар. До Фёдора Чалова мяч почти не доходил – нападающий совершил всего 13 касаний до перерыва. Точность его передач составляла неприлично низкие 38%. Однако и те, кто должны доводить мяч до центрфорварда, допускали массу брака: Милан Гаич – 50% точных передач, Иван Обляков – 64%, Виллиан Роша и Хорхе Карраскаль – по 67%. У Облякова было 15 потерь владения, у Карраскаля – 13, у Гаича – 12. Всё это, конечно же, раздражало Федотова. Не такой игры от своей команды ждал главный тренер армейцев.

Двойную замену в перерыве – тренер ЦСКА убрал с поля Облякова и Виктора Мендеса, а выпустил Мойзеса и Никиту Ермакова – можно объяснить реакцией Федотова на игру его команды. Но не сказать чтобы перестановки добавили остроты атакам армейцев. Красно-синие продолжали запугивать команду Михаила Галактионова стандартами – «король воздуха» Виллиан Роша не реализовал ещё один голевой момент после подачи углового, выпрыгнув выше коллег по амплуа из Нижнего.

А потом «Пари НН» забил – по иронии судьбы с углового! Причём это был первый удар команды Галактионова в матче. Ермаков проиграл эпизод один в один Виктору Александрову. Для 20-летнего центрального защитника нижегородцев это уже третий гол в сезоне. Ранее он оформил дубль в матче Кубка России с «Локомотивом».

Почему-то лишь после пропущенного мяча армейцы завелись и увеличили командную скорость. Федотов поменял Чалова, как и во всех матчах этого чемпионата – Фёдор пока ни в одной игре не провёл больше 88 минут. Сегодня за полтора тайма он отметился всего двумя заблокированными ударами и восемью точными передачами (ключевых – ноль). Понятно, что вопросы тут не только к Чалову, но Антон Заболотный после своего выхода на поле сразу же нашёл момент. Просто не исполнил как нужно.

Заканчивали красно-синие матч с трио Заболотный – Адольфо Гайч – Владислав Яковлев впереди. Оставалось надеяться на то, что успех принесёт банальный навал. Аргентинец действительно был близок к голу с паса Заболотного, но экс-голкипер ЦСКА Нигматуллин в этот вечер ловил все мячи. Армейцы же нанесли за игру всего пять ударов в створ. «Пари НН» очень солидно отоборонялся, а в компенсированное время Момо Янсане забил второй мяч на контрвыпаде. Почему же судья Сергей Иванов отменил гол, воспользовавшись подсказкой VAR? Ведь после того, как мяч попал в руку форварду, атака нижегородцев прошла ещё несколько фаз.

Тем не менее команда Галактионова прервала победой в Москве шестиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ.