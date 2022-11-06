Дзюба не прижился в Европе. Теперь Артёма ждут на дне РПЛ

Пребывание Артёма Дзюбы в Европе получилось краткосрочным. В августе российский нападающий заключил контракт с «Адана Демирспор», но покинул команду спустя три месяца. Сегодня, 6 ноября, стало известно, что Артём расторг договор с турецким клубом. Что дальше?

Дзюба приехал в Турцию в статусе свободного агента. Он объявил об уходе из «Зенита» ещё весной 2022 года — это произошло по окончании сезона в РПЛ. В августе Артём прилетел в Стамбул и выложил видео со стадионом «Бешикташа». Многие подумали, что россиянин присоединится именно к этому клубу, но на деле вышло иначе. Через несколько дней Артём заключил контракт с «Адана Демирспор».

Артём Дзюба Экс-нападающий «Адана Демирспор» «Спасибо руководству «Адана Демирспор» за доверие. Спасибо всем, кто помогал и верил. Спасибо семье и близким, что всегда со мной. Обещаю, что не подведу».

Через пару дней Артём провёл первую тренировку с новой командой и выложил видео в соцсетях, сопроводив его восторженной оценкой города: «Красота, лепота! Не знаю, как вам, но мне очень нравится. Пугали, что Адана — не очень город. Нет, очень даже». Турецкие болельщики тепло встретили новичка, оставив множество позитивных комментариев под его постами в соцсетях. «Добро пожаловать, король!», «Теперь пусть Суперлига боится!», «Дзюба — терминатор» — такими были первые отзывы фанатов.

Артём забил в первом же матче за новый клуб, хотя его команда проиграла «Фенербахче» — 2:4. Портал WhoScored поставил россиянину 7,3 балла и признал его лучшим игроком в составе «Адана Демирспор». Главный тренер Винченцо Монтелла после матча подчеркнул, что команда не ощутила отсутствия Марио Балоттели. А ещё специалист сказал, что Дзюба, по его мнению, уже готов. К сожалению, больше результативными действиями в Турции Артём не отметился.

В первом матче Дзюба провёл на поле 87 минут, во втором — 45. В третьем его выпустили на замену во втором тайме. После этого Дзюба пропустил три матча подряд — тренер держал его в запасе. Артём вышел на шесть минут во встрече с «Газишехиром» (1:0), а потом не играл в течение трёх матчей (дважды его даже не было в заявке).

Вот что сказал «Чемпионату» в октябре эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов: «Дзюба не вписывается в схему. Монтелла ведь выбрал её не от хорошей жизни. И Дзюба, и Ассомбалонга на старте сезона его не впечатлили. Не получив качества от них и увидев, что они пока не очень готовы, Монтелла начал играть с «ложной девяткой».

Возможен ли конфликт Дзюбы с Монтеллой? Скорее нет, чем да. Я ничего такого не замечал. Всё возможно. Однако пока, как мне кажется, это не более чем слух. Дзюба пока что тяжёлый, медленный и грозный. Ему явно нужно набирать форму».

Артём Дзюба в Турции Фото: Ali Atmaca/Getty Images

В конце прошлого месяца появилась информация о возможном переходе Дзюбы в «Венецию». Этот клуб сейчас выступает во втором по силе дивизионе итальянского футбола, и там играет соотечественник Артёма — Денис Черышев. Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента рассказал коллегам из Sport24, что переход Дзюбы возможен, но всё зависит от цены и ряда других факторов. Кстати, по их же информации, отъезд Дзюбы связан с задержками клуба по зарплатам.

Не исключено, что Дзюба вернётся в Россию. По нашей информации, Артём может оказаться в худшей по статистике команде РПЛ — московском «Торпедо». Причём в подписании 34-летнего футболиста заинтересован лично президент клуба Илья Геркус. Но есть проблема: пока эту позицию разделяют не все члены руководства «Торпедо».

Если переход Дзюбы в «Торпедо» всё же состоится, напрашивается интрига: сможет ли звёздный ветеран перевернуть провальный сезон команды? Ведь пока её положение кажется безнадёжным.