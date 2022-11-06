Новый гол Газинского сводит с ума! Но самая жара в игре с «Локо» началась после 89 минут

Перед стартом сезона матч между «Уралом» и «Локомотивом» воспринимался как борьба аутсайдера чемпионата и одной из топ-команд, борющейся за призовые места. Но ко второму кругу РПЛ ситуация сильно изменилась: после провального начала екатеринбуржцы выиграли шесть игр из семи в чемпионате и Кубке, а «Локомотив» погрузился на 14-е место. «Урал» перед матчем шёл на 11-м месте, а «Локо» – на 14-м.

Успех «Урала» прост – приход Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды. Тренер преобразил её за короткий промежуток времени и начал давать результат. Так, например, в пяти последних турах «Урал» – лучшая команда чемпионата России по набранным очкам (13). Екатеринбуржцы опередили «Спартак» (11), «Зенит» (10)» и «Динамо» (10).

Большой успех «Уралу» принесли Алексей Каштанов и Юрий Газинский. До начала этого сезона форварда почти никто не знал: он играл во Второй лиге за «Калугу», «Квант», «Родину» и «Волгу» (Ульяновск), а летом перешёл в аренду в «Урал», минуя Первую лигу (там он не провёл ни одной встречи). В 19 матчах сезона-2022/2023 (чемпионат + Кубок) 26-летний форвард отметился шестью голами и шестью результативными передачами.

Алексей Каштанов Фото: vk.com/fc_ue

Что касается Юрия Газинского, то он стал настоящим джокером «Урала». В сегодняшней игре с «Локомотивом», когда на табло горело 0:1 (на 16-й минуте забил Антон Миранчук), на 67-й минуте 33-летний полузащитник забил пятый «одинаковый» гол в сезоне. Это на один мяч больше, чем в трёх сезонах за «Краснодар» до этого. Стандартная ситуация: подача с углового → мяч на дальней штанге → удар Газинского → гол. Вот как полузащитник «Урала» забивал другие четыре аналогичных мяча. А вот так – сегодня.

Настоящее шоу началось под занавес матча: «Урал» чуть было не вырвал победу. Очередную подачу с углового замкнул Егор Филипенко – 2:1.

А уже в добавленное время Егор внёс мяч в собственные ворота, установив окончательный счёт – 2:2.

Что касается Газинского, то он покинул поле на 88-й минуте. В этом сезоне его результативные действия принесли «Уралу» шесть очков в чемпионате России и столько же – в Кубке. Таким образом, без усилий опытного полузащитника екатеринбуржцы занимали бы сейчас не 10-е место (18 очков), а 15-е (12 очков). В Кубке России «Урал» расположился бы на третьей строчке, а не на второй. Как же важен Газинский для Виктора Гончаренко!