Как команда Карпина это сделала? Итог матча с «Динамо» трудно объяснить

16-й тур РПЛ богат на аномалии, и если вы думали, что матч «Ростова» и «Динамо» станет исключением, то нет. Эта игра тоже удивила.

Начало матча осталось за «Ростовом» — команда Валерия Карпина активно стартовала и показывала добротный высокий прессинг. Но долго это не продлилось, и вскоре «Динамо» полностью перехватило инициативу. Забивать гости могли уже на 11-й минуте, однако не дошло даже до полноценного момента: при выходе два в одного Фёдор Смолов не смог протолкнуть мяч на свободного партнёра.

А лучший шанс «Динамо», как ни странно, родился после штрафного «Ростова». Стандарты — настоящие оружие Карпина, но в этот раз что-то пошло не по плану. На 39-й минуте Даниил Уткин подал, динамовцы перехватили мяч и убежали в контратаку. Смолов отдал на Арсена Захаряна, тот технично в одно касание проткнул на ход Денису Макарову, и последний пробил низом рядом со штангой.

«Ростов» — «Динамо» Фото: fc-rostov.ru

Макаров вообще был одним из самых активных игроков на поле. Проблема в том, что выражалось это не только в атакующих действиях. Под конец тайма футболисты начали действовать откровенно грубо, и Денис здесь выделялся. В итоге вингер «Динамо» стал одним из трёх игроков, получивших жёлтую карточку перед перерывом.



Статистика первого тайма красноречива и сполна описывает доминирование «Динамо». 0:9 по ударам, в створ — 0:2.

Была у «Ростова» и ещё одна проблема, и во втором тайме она всплыла вновь. Уткин не желал выходить из штрафной через вынос и неоднократно шёл в обводку. В итоге в одном из таких моментов Даниил чуть не допрыгался — Макаров пробил, и Сергей Песьяков отразил мяч лицом.

Справедливости ради игра «Динамо» в обороне тоже была далека от идеальной. Сразу после «привоза» Уткина мяч оказался у штрафной гостей, и Игорь Лещук неудачно сыграл на вынос головой. От гола динамовцев спасли защитники.



А на 66-й минуте «Динамо» уже не спаслось. Николай Комличенко зацепился за мяч на фланге, оттеснил Николаса Маричала и выкатил на Кирилла Щетинина. Полузащитник в одно касание запустил мяч в противоход Лещуку и открыл счёт — 1:0!

Славиша Йоканович отреагировал на пропущенный гол моментально и освежил атаку: на поле вышли Константин Тюкавин, Даниил Лесовой и Вячеслав Грулёв. Однако вместо желаемого эффекта «Динамо» на 83-й минуте пропустило второй. И вновь поучаствовал Комличенко! Нападающий отдал на Данила Глебова, и капитан «Ростова», убрав защитника на замахе, классно пробил под штангу. 2:0!

Казалось, что у «Ростова» отличное положение. Учитывая низкую реализацию «Динамо», команде Карпина оставалось выстоять около 10 минут и не выдумывать себе приключения в обороне. Но Уткин всё-таки доигрался. Он вновь решил обвести соперника на границе своей штрафной, мяч оказался у Тюкавина, и тот уверенно реализовал момент. 2:1.

Концовка стала самым зрелищным отрезком матча. «Динамо» давило, моменты возникали у обеих команд, но «Ростов» выдержал. Победа Карпина, которую трудно объяснить!



Матч «Ростова» и «Динамо» — один из тех, про которые говорят «игра за шесть очков». Команда Йокановича могла догнать соперника в таблице, но вместо этого сильно отстала. «Ростов» — третий, «Динамо» — шестое.