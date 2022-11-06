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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 1:2, обзор матча чемпионата Англии, 6 ноября 2022 года, голы: Мохамед Салах и Гарри Кейн

«Ливерпулю» подарили победу. Команда Клоппа сделала то, что не удавалось в этом сезоне
Григорий Телингатер
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 1:2, обзор матча
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Важный день в борьбе за топ-4.

«Ливерпуль» наконец-то смог победить на выезде. В этом сезоне АПЛ команда Клоппа набрала всего два очка в гостях (ничьи с «Фулхэмом» и «Эвертоном»). В 15-м туре «Ливерпуль» приехал в Лондон к «Тоттенхэму», который находился в таблице на шесть строчек выше.

Нужно учитывать, что у столичной команды большие проблемы в атаке. Конте из-за травм не мог выпустить в основе Сона, Кулушевски и Ришарлисона. В результате вперёд отправился Перишич. Правда, оборона у «Тоттенхэма» выглядела точно не лучше нападения.

На 11-й минуте в штрафной было шесть игроков «Тоттенхэма», но ни один из них не накрыл самого опасного соперника (Салаха, естественно), в самой убойной позиции (прямо перед воротами). Египтянин успел принять мяч, подработал под левую ногу и пробил – без шансов для Льориса, который даже не прыгнул.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Фото: Кадр из трансляции

На этом подвиги обороны «Тоттенхэма» не закончились. Ближе к концу тайма проявил себя уже Дайер, который в спокойной ситуации отдал Салаху голевую передачу. Нападающий без проблем реализовал выход один на один.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Фото: Кадр из трансляции

Кстати, о вратаре. Льорис решил не отставать от своих защитников и выбил мяч в прессингующего Фирмино – но обошлось без гола. Во втором тайме в похожей ситуации промедлил уже Алисон, но и там мимо ворот. Нужно сказать, что у «Тоттенхэма» моменты тоже были. Хозяева попали и в штангу, и в перекладину. Должно быть обидно, но до «Ньюкасла» ещё далеко. У него уже девять попаданий в каркас в этом сезоне АПЛ. У «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» – по пять.

Если первый тайм остался за «Ливерпулем», то второй уже, скорее, за хозяевами. «Тоттенхэм» нагнетал у ворот Алисона и до выхода на поле Кулушевски, но как только он появился на поле, то в первой же атаке отдал голевую на Кейна.

Англия - Премьер-лига. 15-й тур
06 ноября 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 11'   0:2 Салах – 40'   1:2 Кейн – 70'

«Тоттенхэм» традиционно много создавал с угловых, но после ударов Дайера и Лангле мяч шёл мимо. На последних минутах лондонцы плотно насели на «Ливерпуль», который отбивался, вынося мяч подальше. Было похоже, что гости играют в меньшинстве – настолько изменился футбол по сравнению с первым таймом.

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Так или иначе, «Ливерпуль» выстоял. Первая победа в этом чемпионате на выезде. Возможно, в конце сезона эти три очка будут иметь большое значение для попадания в топ-4.

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