Король выходных — вратарь Эми Мартинес. Благодаря ему команда забила «МЮ» со штрафного!

Унаи Эмери выиграл дебютный матч «Астон Виллы», причём сделал это уверенно, переиграв «Манчестер Юнайтед» – 3:1. Вся команда сыграла в стиле Эмери: энергично, с низким блоком и реактивными атаками, используя все ошибки «МЮ». Хотя в матче были и яркий дриблинг Леона Бэйли, и топовый штрафной Луки Диня, и жёсткая игра Тайрона Мингза, настоящим героем стал вратарь Эмилиано Мартинес.

Аргентинец вышел на матч с капитанской повязкой и излучал железобетонное спокойствие. И при поддержке своей защиты, и при снятии «воздуха» с нейтрализацией Криштиану Роналду. Тот за всю игру с «Астон Виллой» набрал больше фолов, чем ударов: теперь за весь (!) сезон у португальца семь фолов и шесть ударов.

Криштиану Роналду Фото: James Gill/Getty Images

На 11-й минуте игры «вилланы» получили право на штрафной. Бить настроился левый защитник Лука Динь, но за кадром осталось, что перед ударом на свою половину прибежал и Мартинес. Вратарь показал своим игрокам в стенке, как закрыть обзор Давиду де Хеа. И получилось!

«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1 Фото: Кадр трансляции

Нужно отдать должное и классному удару Диня. Хотя после матча возникли вопросы: а не слишком ли далеко была стенка.

Мартинес поймал кураж и вскоре позволил себе даже головой жонглировать мячом у себя в штрафной. Да, рядом не было соперника, но не каждый вратарь решится на такое.

На финальном отрезке Эмилиано чуть не отправил в нокаут нападающего Энтони Элангу. Выходя на высокий матч, вратарь так «увеличился» в размерах, что выбил и мяч, и соперника. К счастью, Эланга смог продолжить матч.



В итоге Мартинес пропустил лишь один гол – и тот после рикошета.