Сборная Катара на ЧМ-2022
Катар впервые выступит на чемпионатах мира.
В чём будут играть
У сборной Катара простая форма в традиционном бордовом цвете. На манжетах – геометрический узор, отсылающий к национальному флагу. Выездная форма — молочного цвета с золотыми узорами.
Путь на ЧМ: страна-организатор
Катар никогда ранее не отбирался в финальную часть турнира, но тут страна попала автоматически – как организатор турнира. Давление от такого расклада огромно! «Ждём от сборной как минимум выхода из группы», – заявил эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани.
Главный тренер — Феликс Санчес Бас
Феликс Санчес Бас (46 лет) начинал в «Ла Масии», но в 2006 году его пригласили в катарскую академию Aspire – готовить новое поколение суперзвёзд. Он прошёл все ступени, добрался до основной сборной (в 2017-м) и триумфально взял Кубок Азии.
Главная звезда — Абделькарим Хассан
Все футболисты сборной Катара играют в национальном чемпионате. И здесь есть свои герои – Хассан в 2018 году стал лучшим футболистом Азии, годом позднее – одним из творцов победы Катара на Кубке Азии. Кстати, он родился в Судане, но ещё подростком получил гражданство Катара.
Молодые звёзды – Хомам Ахмед (23 года) и Наиф аль-Хазрами (21 год)
Средний возраст сборной – 26,8 года, молодых игроков тут мало. Но есть ребята, которые подают надежды! Главное для страны, они – продукты местной системы, а не натурализованные игроки. Например, Наиф аль-Хазрами и Хомам Ахмед.
Ориентировочный состав
Вероятная схема: 5-3-2.
Расписание матчей
Катар считают аутсайдером группы, но вообще-то команда недавно взяла Кубок Азии! Ждём сенсации?
Факт: восемь разных национальностей
За Катар заиграны выходцы из Судана (7 игроков), Египта (1 игрок), Ирака (2 игрока), Бахрейна (1 игрок), Йемена (2 игрока), Ганы (1 игрок) и Кабо-Верде (1 игрок). Всё ради успеха на домашнем ЧМ!
В сборной Катара игроки восьми национальностей. Вот это подготовка к ЧМ!
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