В сборной Катара игроки восьми национальностей. Вот это подготовка к ЧМ!

Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Сборная Катара на ЧМ-2022
Сборная Катара на ЧМ-2022
AMP-версия
Катар впервые выступит на чемпионатах мира.
Катар впервые выступит на чемпионатах мира.
В чём будут играть
В чём будут играть
У сборной Катара простая форма в традиционном бордовом цвете. На манжетах – геометрический узор, отсылающий к национальному флагу. Выездная форма — молочного цвета с золотыми узорами.
Путь на ЧМ: страна-организатор
Путь на ЧМ: страна-организатор
Катар никогда ранее не отбирался в финальную часть турнира, но тут страна попала автоматически – как организатор турнира. Давление от такого расклада огромно! «Ждём от сборной как минимум выхода из группы», – заявил эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани.
Главный тренер — Феликс Санчес Бас
Главный тренер — Феликс Санчес Бас
Феликс Санчес Бас (46 лет) начинал в «Ла Масии», но в 2006 году его пригласили в катарскую академию Aspire – готовить новое поколение суперзвёзд. Он прошёл все ступени, добрался до основной сборной (в 2017-м) и триумфально взял Кубок Азии.
Главная звезда — Абделькарим Хассан
Главная звезда — Абделькарим Хассан
Все футболисты сборной Катара играют в национальном чемпионате. И здесь есть свои герои – Хассан в 2018 году стал лучшим футболистом Азии, годом позднее – одним из творцов победы Катара на Кубке Азии. Кстати, он родился в Судане, но ещё подростком получил гражданство Катара.
Молодые звёзды – Хомам Ахмед (23 года) и Наиф аль-Хазрами (21 год)
Молодые звёзды – Хомам Ахмед (23 года) и Наиф аль-Хазрами (21 год)
Средний возраст сборной – 26,8 года, молодых игроков тут мало. Но есть ребята, которые подают надежды! Главное для страны, они – продукты местной системы, а не натурализованные игроки. Например, Наиф аль-Хазрами и Хомам Ахмед.
Ориентировочный состав
Ориентировочный состав
Вероятная схема: 5-3-2.
Расписание матчей
Расписание матчей
Катар считают аутсайдером группы, но вообще-то команда недавно взяла Кубок Азии! Ждём сенсации?
Факт: восемь разных национальностей
Факт: восемь разных национальностей
За Катар заиграны выходцы из Судана (7 игроков), Египта (1 игрок), Ирака (2 игрока), Бахрейна (1 игрок), Йемена (2 игрока), Ганы (1 игрок) и Кабо-Верде (1 игрок). Всё ради успеха на домашнем ЧМ!
В сборной Катара игроки восьми национальностей. Вот это подготовка к ЧМ!
Читайте также
Сборная Нидерландов на ЧМ-2022
Сборная Нидерландов на ЧМ-2022
Сборная Эквадора на ЧМ-2022
Сборная Эквадора на ЧМ-2022
Сборная Сенегала на ЧМ-2022
Сборная Сенегала на ЧМ-2022
Лучшие бомбардиры чемпионатов мира в истории
Лучшие бомбардиры чемпионатов мира в истории
За что футболисты критикуют свои клубы?
За что футболисты критикуют свои клубы?
Лучшие бомбардиры ЧМ
Лучшие бомбардиры ЧМ
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе
Главные сенсации Лиги чемпионов — 2022/2023
Главные сенсации Лиги чемпионов — 2022/2023
Первая лига: Перезапуск месяца в октябре
Первая лига: Перезапуск месяца в октябре
Первая лига: Мем месяца в октябре
Первая лига: Мем месяца в октябре
Первая лига: Блестящий игрок месяца в октябре
Первая лига: Блестящий игрок месяца в октябре
Первая лига: Гений месяца в октябре
Первая лига: Гений месяца в октябре
Главный талант Кубка Либертадорес
Главный талант Кубка Либертадорес
Самые быстрые хет-трики Лиги чемпионов
Самые быстрые хет-трики Лиги чемпионов
Болельщик улетел с трибуны после гола. Видео
Болельщик улетел с трибуны после гола. Видео
Смолов забил в РПЛ 100 голов! Кому это ещё удалось
Смолов забил в РПЛ 100 голов! Кому это ещё удалось
© championat.com 2000–2022