В сборной Катара игроки восьми национальностей. Вот это подготовка к ЧМ!

Главная звезда — Абделькарим Хассан

Все футболисты сборной Катара играют в национальном чемпионате. И здесь есть свои герои – Хассан в 2018 году стал лучшим футболистом Азии, годом позднее – одним из творцов победы Катара на Кубке Азии. Кстати, он родился в Судане, но ещё подростком получил гражданство Катара.