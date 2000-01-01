Сборная Эквадора на ЧМ-2022
Это всего четвёртый мундиаль в истории страны.
В чём будут играть
Первый комплект с жёлтой майкой – там можно обнаружить красные и чёрные вставки. Это три основных цвета с флага страны. Второй комплект формы – с тёмно-синей футболкой и национальными узорами.
Путь на ЧМ: 4-е место в группе
Сборная Эквадора с большим трудом пробилась на этот мундиаль. Ей хватило семи побед в 18 отборочных матчах, чтобы занять четвёртое место в зоне КОНМЕБОЛ.
Главный тренер — Густаво Альфаро
Аргентинцу 60 лет, но всю жизнь он играл и тренировал на родине. В 2020-м даже выиграл чемпионат с «Бока Хуниорс», а затем принял приглашение от сборной Эквадора.
Главная звезда — Эннер Валенсия
Вы можете помнить Валенсию по АПЛ, где он играл за «Вест Хэм» и «Эвертон». Сейчас Эннер выступает за «Фенербахче». Нападающий – рекордсмен по количеству голов за сборную Эквадора (35 мячей).
Молодая звезда — Мойсес Кайседо
Отдельно стоит последить за Кайседо. Парню всего 20 лет, а он уже провёл 25 матчей за взрослую сборную. А ещё Мойсес — основной футболист «Брайтона» и забивал «Манчестер Юнайтед».
Ориентировочный состав
Вероятная схема: 4-4-2.
Расписание матчей
Эквадору предстоит упорная борьба за выход в плей-офф. Нужно брать очки с Катаром и Сенегалом!
Сборную Эквадора хотели дисквалифицировать
Юрист сборной Чили обнаружил свидетельство о рождении защитника сборной Эквадора Байрона Кастильо, в котором сказано, что игрок — колумбиец. Однако апелляционный комитет ФИФА отклонил обращение по этому поводу.
Такого шанса у сборной Эквадора не было давно! Что ждать от команды на ЧМ-2022?
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