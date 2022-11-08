Карьеру Дзюбы в Европе может спасти экс-тренер «Спартака». 5 вариантов клубов для Артёма

Артём Дзюба выйдет на зимний трансферный рынок свободным агентом. Экс-капитану сборной России не привыкать к этой роли. Собственно, все полноценные трансферы в карьере нападающего были бесплатными. Из «Спартака» в «Зенит» и из «Зенита» в «Адана Демирспор» он переходил после завершения контракта с клубом. В остальные случаях его просто отправляли в аренду – в «Томь», «Ростов» и «Арсенал».

Теперь, разорвав контракт с «Аданой», Дзюба опять превратился в свободного агента. Кто же подпишет одного из самых известных действующих российских футболистов? Артём может вернуться в РПЛ или сделать вторую попытку проявить себя в Европе. Вряд ли он задумывается о завершении карьеры в 34 года. Вот реальные варианты для центрфорварда.

«Рубин»

Самый очевидный вариант. Отношения Артёма с главным тренером казанской команды Леонидом Слуцким можно назвать дружескими. А представитель игрока Леонид Гольдман рассказывал, что если бы у Дзюбы ничего не получилось с заграницей, то нападающий пошёл бы именно в «Рубин», чтобы «помочь Слуцкому, с которым он очень хорошо общается». Да, «Рубин» свалился в Первую лигу, и после «Зенита» и Турции это очень болезненное понижение в уровне для бывшего игрока сборной России. Но сейчас казанцы находятся в зоне стыков, а до второго места, дающего прямую путёвку в РПЛ, всего два очка. Несомненно, Слуцкому был бы очень нужен Дзюба, хотя сам тренер признался на днях, что они с Артёмом давно не общались. У «Рубина» нет настоящего бомбардира: лучшие снайперы забили в чемпионате всего по пять мячей с игры.

Леонид Слуцкий и Артём Дзюба Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

«Торпедо»

В воскресенье, 6 ноября, «Чемпионат» сообщил о том, что Дзюба может стать новичком «Торпедо». По нашей информации, в подписании бывшего игрока «Зенита» заинтересован лично президент московского клуба Илья Геркус. Однако остальное торпедовское руководство сомневается в необходимости такого трансфера. Несложно догадаться, что вопрос упирается в финансы. Нападающих уровня Артёма в составе чёрно-белых нет – никто не забил больше одного (!) мяча в РПЛ. «Торпедо» остаётся явным аутсайдером и по очкам, и по голам. Но чтобы мяч доходил до Дзюбы, команда должна в целом улучшать качество игры в атаке. По количеству навесов (9,0 за матч) и точных кроссов (2,3) торпедовцы на предпоследнем месте в лиге.

«Сочи»

Дорога из «Зенита» в «Сочи» обычно прямая, но Дзюба может пройти её через Адану. В сочинском клубе любят собирать бывших зенитовцев. В разное время на юге России оказывались Александр Кокорин, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа, Антон Заболотный, Артур Юсупов, Ибрагим Цаллагов, Дмитрий Полоз, Миха Мевля, Иван Новосельцев, Эмануэль Маммана, Данила Прохин, Лука Джорджевич и Кирилл Кравцов. Почему бы и Артёму не сделать выбор в пользу города-курорта, где наверняка готовы в значительной мере удовлетворить его финансовые аппетиты. У «Сочи» тоже проблемы с нападающими: Георгий Мелкадзе забил четыре мяча, Владислав Сарвели – три, а у Джорджевича пока 0 голов. Жуткие цифры. С таким ассистентом, как Нобоа, регулярно поражал ворота даже Матео Кассьерра. Дзюба тем более сможет.

«Ференцварош»

Дзюба очень не любит проигрывать, а период в «Адане» для экс-капитана сборной России – личное поражение. Артём уезжал из РПЛ, чтобы доказать, что способен заиграть в Европе, поэтому, возможно, сделает вторую попытку за границей. В идеале – у тренера, который хорошо его знает и доверяет ему. Дзюба и Станислав Черчесов идеально сработались начиная с ЧМ-2018. Многие ждали, что нападающий ещё летом уедет в «Ференцварош», но в команде из Будапешта были заполнены все заявки для игроков этого амплуа. Да и сам Артём наверняка хотел играть в лиге посильнее венгерской. Зимой ситуация может поменяться. Для Дзюбы «Ференцварош» – шанс сыграть в плей-офф еврокубка. Венгры же после топового выступления на групповом этапе Лиге Европы рискуют потерять ведущих форвардов, на которых есть спрос. И тогда Черчесову потребуется новый нападающий.

Артём Дзюба и Станислав Черчесов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Венеция»

Не исключено, что карьеру Дзюбы в Европы спасёт не Черчесов, а другой бывший главный тренер «Спартака» – Паоло Ваноли. Итальянец только что возглавил «Венецию», которая по итогам прошлого сезона вылетела из Серии А, а в нынешнем — застряла в зоне вылета в Серии В. Около двух недель назад директор оранжево-чёрно-зелёных Александер Мента признался, что в клубе следят за Артёмом, и при определённых обстоятельствах его трансфер возможен. Летом «Венеция» подписала россиянина Дениса Черышева, чья связка с Дзюбой в сборной была очень эффективной. И вингер не разочаровывает: забил три мяча и сделал одну голевую передачу, сыграв всего 360 минут. Черышев делает хорошую рекламу российским игрокам, вдобавок в Италии любят подписывать возрастных нападающих.

Представляете Дзюбу в красивой форме «Венеции»?