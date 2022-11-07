«В ворота «Зенита» надо было дать пенальти и наказать Чистякова». Судейство 16-го тура РПЛ

16-й тур можно смело назвать самым сенсационным в этом сезоне РПЛ. Лидеры чемпионата дружно потеряли очки, причём сделали это в один день. Но удивили не только футболисты — судьи тоже отличились.
Специально для «Чемпионата» судейство в 16-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.
0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.
1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.
Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.
«Химки» — «Оренбург» — 2:0
Отличная работа Шадыханова. Правильно разобрался и принял ключевое решение засчитать гол в ворота «Оренбурга» на 51-й минуте. Игрок «Химок» положил руки на спину сопернику, и было определённое движение. Футболист «Оренбурга» выпрыгнул и прогнул спину, уже когда мяч через него перелетел. Он дорисовывал — никто его в воздухе не толкал. У Шадыханова была хорошая позиция, и Жабченко не стал приглашать его к монитору — исправляется! Так и должен работать VAR, потому что изначально главный на поле арбитр и именно он должен принимать решения.
Оценка Шадыханова — 8,4.
Павел Шадыханов
Фото: Пресс-служба ФК «Химки»
«Сочи» — «Спартак» — 1:1
Чистяков долго не работал, потом получил отрицательную оценку, но всё равно молодец. Даже при тех ошибках, которые он допустил, я всё равно считаю, что Чистяков — это реальная перспектива на будущее. В этом матче он, скорее всего, перенервничал.
Тут был только один важный эпизод — непоказ второй жёлтой карточки Соболеву. Чистяков находился в хорошей позиции, но пропустил фол — взгляд замылился, не разобрался. На шестой минуте судья не показал жёлтую Терёхину за наступ, на 49-й — игроку «Спартака» за аналогичное нарушение. Да, это пропуски фолов, но тут есть одинаковая трактовка в обе стороны, и для меня это важно. Общая картина игры меня полностью устраивает, и я надеюсь, что департамент Чистякову всё объяснит — простые эпизоды надо трактовать правильно.
Оценка Чистякова — 7,7.
Артём Чистяков
Фото: Пресс-служба ФК «Сочи»
«Зенит» — «Ахмат» — 1:2
Картина хорошая — не сравнить с 15-м туром. Кукуян двигался, разговаривал, объяснял. Но смутил момент с неназначением 11-метрового в ворота «Зенита». У Кукуяна была плохая позиция, он зачем-то сместился в обратную диагональ к помощнику. А если бы судья располагался правильно, то увидел бы, что Чистяков, пряча руки за спину, для чего-то выставил их в сторону. Мяч попал в правую руку, а потом в левую. В ворота «Зенита» нужно было назначить пенальти, а Чистякову — показать жёлтую карточку. VAR спасает только то, что они не нашли стопроцентного доказательства попадания мяча в правую руку и не стали додумывать.
В целом Кукуян хорошо отработал, но ему повезло, что «Ахмат» не сыграл вничью и не проиграл — иначе был бы скандал и тот 11-метровый разбирали бы очень долго.
Оценка Кукуяна — 7,8.
«Факел» — «Краснодар» — 3:3
Хорошая работа Карасёва, но в некоторых эпизодах он пересвистывал. Многие писали, что Кордобе нужно было показывать вторую жёлтую карточку. Я не вижу для этого оснований: игрок «Краснодара» пытался сыграть в мяч и попал в соперника выставленной рукой, но она была в естественном положении. Не думаю, что Кордоба делал умышленный удар, но это в любом случае нарушение. И плюс Карасёву, что он его не пропустил.
Также заслуживает внимания эпизод, когда «Факел» был близок к голу и Карасёв остановил игру, дав сигнал о спорном мяче. Скорее всего, он посчитал, что игрок «Краснодара», спасавший ворота, ударился головой о штангу. Если так, то это плюс. А если свисток прозвучал из-за Сафонова, который упал после столкновения с партнёром, то это минус. Отнесу это к трактовке единоборств.
Что касается двух пенальти, Карасёв в обоих случаях был в идеальной позиции. На 41-й минуте судья добежал и сам принял решение — молодец. И на 66-й минуте разобрался самостоятельно.
Оценка Карасёва — 8,4. Момент с трактовкой единоборств можно нивелировать, исходя из всей картины его работы.
Сергей Карасёв
Фото: Пресс-служба ФК «Факел»
ЦСКА — «Пари НН» — 0:1
Иванов мне не очень понравился. На 11-й минуте он неверно показал жёлтую карточку Фуксу: игрок ЦСКА стремился к мячу, а соперник завалился раньше контакта. Почему-то Иванов решил, что это нарушение, хотя там ничего не было.
На 59-й минуте Иванов снова неверно показал жёлтую игроку ЦСКА — на этот раз Мойзесу, который вступил в единоборство и выставил руку в сторону. Я считаю, что правильно было бы продолжить игру.
90+3-я минута: Иванов пропустил нарушение, «Нижний» провёл атаку и забил гол, но вмешался VAR. Это нарушение в первичной фазе атаки: игрок «Нижнего» сделал неестественное движение рукой, и за счёт этого мяч попал к его партнёру, после чего команда буквально за три касания забила гол. Ошибка Иванова, который, как и в двух предыдущих эпизодах, находился в идеальной позиции.
На 90+7-й минуте Иванов не показал жёлтую игроку «Нижнего» за срыв перспективной атаки. Игроки ЦСКА побежали отыгрываться, а тот просто завалил соперника без попытки сыграть в мяч.
Оценка Иванова — 7,6. Очень странная работа. Это не уровень Иванова — арбитра ФИФА.
«Урал» — «Локомотив» — 2:2
Очередная хорошая работа Безбородова. Вообще ничего сказать не могу.
Оценка Безбородова — 8,4.
«Торпедо» — «Крылья Советов» — 0:2
Амелин тоже хорошо отработал, несмотря на непростую игру. Молодец, справился.
Оценка Амелина — 8,4.
Алексей Амелин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Ростов» — «Динамо» — 2:1
Хорошая работа Москалёва. Да, где-то были перегибы в плане трактовки единоборств, но опять же это относилось к обеим командам. Не свистнул фол на игроке «Динамо» и показал жёлтую тренеру — сделал так же в обратную сторону. Воспринимаю эту одинаковость очень хорошо.
Оценка Москалёва — 8,4.
- 7 ноября 2022
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