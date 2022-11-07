«В ворота «Зенита» надо было дать пенальти и наказать Чистякова». Судейство 16-го тура РПЛ

16-й тур можно смело назвать самым сенсационным в этом сезоне РПЛ. Лидеры чемпионата дружно потеряли очки, причём сделали это в один день. Но удивили не только футболисты — судьи тоже отличились.

Специально для «Чемпионата» судейство в 16-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.

0,5 балла от 8,4 снимается за неправильные назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Химки» — «Оренбург» — 2:0

Отличная работа Шадыханова. Правильно разобрался и принял ключевое решение засчитать гол в ворота «Оренбурга» на 51-й минуте. Игрок «Химок» положил руки на спину сопернику, и было определённое движение. Футболист «Оренбурга» выпрыгнул и прогнул спину, уже когда мяч через него перелетел. Он дорисовывал — никто его в воздухе не толкал. У Шадыханова была хорошая позиция, и Жабченко не стал приглашать его к монитору — исправляется! Так и должен работать VAR, потому что изначально главный на поле арбитр и именно он должен принимать решения.



Оценка Шадыханова — 8,4.

Павел Шадыханов Фото: Пресс-служба ФК «Химки»

«Сочи» — «Спартак» — 1:1

Чистяков долго не работал, потом получил отрицательную оценку, но всё равно молодец. Даже при тех ошибках, которые он допустил, я всё равно считаю, что Чистяков — это реальная перспектива на будущее. В этом матче он, скорее всего, перенервничал.

Тут был только один важный эпизод — непоказ второй жёлтой карточки Соболеву. Чистяков находился в хорошей позиции, но пропустил фол — взгляд замылился, не разобрался. На шестой минуте судья не показал жёлтую Терёхину за наступ, на 49-й — игроку «Спартака» за аналогичное нарушение. Да, это пропуски фолов, но тут есть одинаковая трактовка в обе стороны, и для меня это важно. Общая картина игры меня полностью устраивает, и я надеюсь, что департамент Чистякову всё объяснит — простые эпизоды надо трактовать правильно.

Оценка Чистякова — 7,7.

Артём Чистяков Фото: Пресс-служба ФК «Сочи»

«Зенит» — «Ахмат» — 1:2

Картина хорошая — не сравнить с 15-м туром. Кукуян двигался, разговаривал, объяснял. Но смутил момент с неназначением 11-метрового в ворота «Зенита». У Кукуяна была плохая позиция, он зачем-то сместился в обратную диагональ к помощнику. А если бы судья располагался правильно, то увидел бы, что Чистяков, пряча руки за спину, для чего-то выставил их в сторону. Мяч попал в правую руку, а потом в левую. В ворота «Зенита» нужно было назначить пенальти, а Чистякову — показать жёлтую карточку. VAR спасает только то, что они не нашли стопроцентного доказательства попадания мяча в правую руку и не стали додумывать.

В целом Кукуян хорошо отработал, но ему повезло, что «Ахмат» не сыграл вничью и не проиграл — иначе был бы скандал и тот 11-метровый разбирали бы очень долго.

Оценка Кукуяна — 7,8.

«Факел» — «Краснодар» — 3:3

Хорошая работа Карасёва, но в некоторых эпизодах он пересвистывал. Многие писали, что Кордобе нужно было показывать вторую жёлтую карточку. Я не вижу для этого оснований: игрок «Краснодара» пытался сыграть в мяч и попал в соперника выставленной рукой, но она была в естественном положении. Не думаю, что Кордоба делал умышленный удар, но это в любом случае нарушение. И плюс Карасёву, что он его не пропустил.

Также заслуживает внимания эпизод, когда «Факел» был близок к голу и Карасёв остановил игру, дав сигнал о спорном мяче. Скорее всего, он посчитал, что игрок «Краснодара», спасавший ворота, ударился головой о штангу. Если так, то это плюс. А если свисток прозвучал из-за Сафонова, который упал после столкновения с партнёром, то это минус. Отнесу это к трактовке единоборств.

Что касается двух пенальти, Карасёв в обоих случаях был в идеальной позиции. На 41-й минуте судья добежал и сам принял решение — молодец. И на 66-й минуте разобрался самостоятельно.

Оценка Карасёва — 8,4. Момент с трактовкой единоборств можно нивелировать, исходя из всей картины его работы.

Сергей Карасёв Фото: Пресс-служба ФК «Факел»

ЦСКА — «Пари НН» — 0:1

Иванов мне не очень понравился. На 11-й минуте он неверно показал жёлтую карточку Фуксу: игрок ЦСКА стремился к мячу, а соперник завалился раньше контакта. Почему-то Иванов решил, что это нарушение, хотя там ничего не было.

На 59-й минуте Иванов снова неверно показал жёлтую игроку ЦСКА — на этот раз Мойзесу, который вступил в единоборство и выставил руку в сторону. Я считаю, что правильно было бы продолжить игру.

90+3-я минута: Иванов пропустил нарушение, «Нижний» провёл атаку и забил гол, но вмешался VAR. Это нарушение в первичной фазе атаки: игрок «Нижнего» сделал неестественное движение рукой, и за счёт этого мяч попал к его партнёру, после чего команда буквально за три касания забила гол. Ошибка Иванова, который, как и в двух предыдущих эпизодах, находился в идеальной позиции.

На 90+7-й минуте Иванов не показал жёлтую игроку «Нижнего» за срыв перспективной атаки. Игроки ЦСКА побежали отыгрываться, а тот просто завалил соперника без попытки сыграть в мяч.

Оценка Иванова — 7,6. Очень странная работа. Это не уровень Иванова — арбитра ФИФА.

«Урал» — «Локомотив» — 2:2

Очередная хорошая работа Безбородова. Вообще ничего сказать не могу.



Оценка Безбородова — 8,4.

«Торпедо» — «Крылья Советов» — 0:2

Амелин тоже хорошо отработал, несмотря на непростую игру. Молодец, справился.



Оценка Амелина — 8,4.

Алексей Амелин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ростов» — «Динамо» — 2:1

Хорошая работа Москалёва. Да, где-то были перегибы в плане трактовки единоборств, но опять же это относилось к обеим командам. Не свистнул фол на игроке «Динамо» и показал жёлтую тренеру — сделал так же в обратную сторону. Воспринимаю эту одинаковость очень хорошо.

Оценка Москалёва — 8,4.