Судьи помогли и «Зениту», и «Спартаку»! Обновления в таблице ошибок арбитров РПЛ

Продолжаем следить за судейскими косяками в российском футболе. «Чемпионат» обновляет таблицу с ошибками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.
Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Артём Чистяков не удалил нападающего «Спартака» Александра Соболева
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Предыдущие ошибки арбитров
Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в предыдущих турах РПЛ:
Ошибки судей в 16-м туре
В минувший уикенд арбитры допустили всего две крупные ошибки. Правда, в обоих случаях дело было в матчах с участием топ-клубов.
- Арбитр Чистяков не показал вторую жёлтую карточку нападающему «Спартака» Соболеву.
- Судья Кукуян не назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника Чистякова.
«У Кукуяна была плохая позиция, он зачем-то сместился в обратную диагональ к помощнику. А если бы судья располагался правильно, то увидел бы, что Чистяков, пряча руки за спину, для чего-то выставил их в сторону. Мяч попал в правую руку, а потом в левую. В ворота «Зенита» нужно было назначить пенальти, а Чистякову — показать жёлтую карточку».
Подробный разбор судейства от Игоря Федотова в каждом матче 16-го тура РПЛ можно прочитать тут.
Таблица грубых ошибок судей после 16 туров
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|«Урал»
|10
|4
|«Локомотив»
|8
|2
|«Краснодар»
|5
|4
|«Пари НН»
|4
|4
|«Сочи»
|4
|3
|«Оренбург»
|3
|6
|«Химки»
|3
|5
|«Ростов»
|3
|4
|«Крылья Советов»
|3
|4
|«Факел»
|3
|3
|«Динамо»
|3
|3
|«Торпедо»
|3
|0
|«Спартак»
|2
|6
|«Зенит»
|2
|4
|«Ахмат»
|2
|5
|ЦСКА
|1
|4
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