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Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего: таблица и разбор ошибок, «Спартак», «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив»

Судьи помогли и «Зениту», и «Спартаку»! Обновления в таблице ошибок арбитров РПЛ
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей в РПЛ
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Решения в пользу чемпиона принимают уже три тура подряд.

Продолжаем следить за судейскими косяками в российском футболе. «Чемпионат» обновляет таблицу с ошибками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Артём Чистяков не удалил нападающего «Спартака» Александра Соболева

Артём Чистяков не удалил нападающего «Спартака» Александра Соболева

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в предыдущих турах РПЛ:

Ошибки судей в 16-м туре

В минувший уикенд арбитры допустили всего две крупные ошибки. Правда, в обоих случаях дело было в матчах с участием топ-клубов.

  • Арбитр Чистяков не показал вторую жёлтую карточку нападающему «Спартака» Соболеву.
  • Судья Кукуян не назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника Чистякова.
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«У Кукуяна была плохая позиция, он зачем-то сместился в обратную диагональ к помощнику. А если бы судья располагался правильно, то увидел бы, что Чистяков, пряча руки за спину, для чего-то выставил их в сторону. Мяч попал в правую руку, а потом в левую. В ворота «Зенита» нужно было назначить пенальти, а Чистякову — показать жёлтую карточку».

Подробный разбор судейства от Игоря Федотова в каждом матче 16-го тура РПЛ можно прочитать тут.

Таблица грубых ошибок судей после 16 туров

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу команды
«Урал»104
«Локомотив»82
«Краснодар»54
«Пари НН»44
«Сочи»43
«Оренбург»36
«Химки»35
«Ростов»34
«Крылья Советов»34
«Факел»33
«Динамо»33
«Торпедо»30
«Спартак»26
«Зенит»24
«Ахмат»25
ЦСКА14
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