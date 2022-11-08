Судьи помогли и «Зениту», и «Спартаку»! Обновления в таблице ошибок арбитров РПЛ

Продолжаем следить за судейскими косяками в российском футболе. «Чемпионат» обновляет таблицу с ошибками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.



Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Артём Чистяков не удалил нападающего «Спартака» Александра Соболева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в предыдущих турах РПЛ:

Ошибки судей в 16-м туре

В минувший уикенд арбитры допустили всего две крупные ошибки. Правда, в обоих случаях дело было в матчах с участием топ-клубов.

Арбитр Чистяков не показал вторую жёлтую карточку нападающему «Спартака» Соболеву.

Судья Кукуян не назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника Чистякова.

Игорь Федотов футбольный арбитр «У Кукуяна была плохая позиция, он зачем-то сместился в обратную диагональ к помощнику. А если бы судья располагался правильно, то увидел бы, что Чистяков, пряча руки за спину, для чего-то выставил их в сторону. Мяч попал в правую руку, а потом в левую. В ворота «Зенита» нужно было назначить пенальти, а Чистякову — показать жёлтую карточку».

Подробный разбор судейства от Игоря Федотова в каждом матче 16-го тура РПЛ можно прочитать тут.

Таблица грубых ошибок судей после 16 туров