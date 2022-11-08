Глупейший скандал Роналду. Криштиану ведёт себя как обиженный ребёнок

Криштиану Роналду проводит невнятный сезон в «Манчестер Юнайтед». Форвард забил всего три гола в 18 матчах, два из которых в ворота скромного «Шерифа» в Лиге Европы. Роналду пока неэффективен на футбольном поле, а также провоцирует скандалы внутри «Юнайтед».

Летом Криштиану пытался уйти из «МЮ», но организовать трансфер в команду-участницу Лиги чемпионов не удалось. Кажется, 37-летний португалец на нынешнем этапе карьеры не нужен топ-клубам. В октябре Роналду отказался выходить на замену в концовке матча с «Тоттенхэмом» в АПЛ, после чего отправился в подтрибунное помещение и покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка. Клуб временно отстранил его от тренировок.

Поводов критиковать Криштиану сейчас предостаточно. При этом приходится констатировать, что португалец совсем странно реагирует на конструктивные замечания в свой адрес. Иногда Роналду ведёт себя откровенно грубо. Подобное отношение со стороны португальца недавно испытал на себе легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который очень помогал Криштиану на старте его карьеры в Англии.

Роналду демонстративно проигнорировал Невилла на глазах многомиллионной аудитории

47-летний Гари Невилл сейчас является востребованным футбольным экспертом. Он часто работает непосредственно на стадионах. Роналду решил не здороваться с Невиллом перед домашней игрой 14-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:0) на «Олд Траффорд».

Криштиану поприветствовал ведущего и других экспертов Sky Sports – своего бывшего партнёра по «МЮ» Луи Саа и экс-полузащитника сборной Англии Джейми Реднаппа. Стоявшего рядом с ними Невилла португалец проигнорировал демонстративно. Показал своё презрение и побежал на поле.

Криштиану Роналду и Луи Саа Фото: Кадр из трансляции

Чем вызвано столь некрасивое поведение Роналду? Критическими высказываниями Невилла в его адрес. В последнее время Гари ужесточил риторику в адрес Криштиану. При этом его замечания выглядят вполне корректными и во многом обоснованными.

«Манчестер Юнайтед» действует лучше без Роналду, каким бы гениальным футболистом он ни был. Найдётся немного болельщиков «Юнайтед», которые хотят видеть Криштиану в стартовом составе, считая, что команда лучше без него: больше забивает, набирает больше очков. Роналду ушёл с «Олд Траффорд» раньше, чем его партнёры попали в раздевалку, уже дважды. Это недопустимо. Главный тренер Эрик тен Хаг всё это понимает, поэтому единственное возможное решение в сложившейся ситуации – клуб и футболист должны встретиться в ближайшее время и завершить эти отношения. Криштиану слишком хорош, но дальше «МЮ» должен идти без него. Роналду не может принять тот факт, что он не главная звезда команды – поэтому ему нужно уйти – вот и всё», — сказал Невилл после демарша португальца в матче с «Тоттенхэмом».

Мнение Невилла о целесообразности ухода Роналду из «МЮ» жёсткое, но достаточно популярное. В том числе в среде болельщиков «Юнайтед», на которых Гари сослался. 37-летний Роналду ставит свои личные интересы выше клубных ещё начиная с летнего межсезонья, когда он пытался пролоббировать переход в «Баварию» или «Атлетико». Пользы от Роналду «Юнайтед» получает очень мало, форвард, скорее, вредит команде. Голы в ворота «Шерифа» – это, конечно, хорошо, но для полноценной реабилитации и возобновления восхваления футболиста их явно недостаточно.

Важно подчеркнуть, что Невилл не оскорблял Роналду. Просто высказал мнение, которое не нравится Криштиану. Это никоим образом не оправдывает поведение португальца во время матча с «Вест Хэмом», слова Гарри неприятны для Криштиану, но разве так трудно на мгновение забыть о своей гордыне и просто пожать руку человеку, с которым его многое связывает?

Роналду и Невилл в течение шести лет (2003–2009) были одноклубниками по «Манчестер Юнайтед». Гари на правах авторитетного ветерана выступал в роли наставника для молодого Криштиану, который только начинал формироваться как суперзвезда мирового футбола. В соцсетях вирусным является видео, где Невилл помогает 19-летнему Роналду во время его первого англоязычного интервью в качестве игрока «Манчестер Юнайтед» в 2004-м.

Криштиану Роналду и Гари Невилл во время выступления за «Манчестер Юнайтед» Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

После победы над «Лестером» (1:0) в апреле 2004 года Роналду выбрали лучшим игроком матча, хотя Невилл забил победный гол. Гари попросили дать интервью Sky Sports в качестве представителя «МЮ», но защитник не хотел забирать всю славу себе и настоял на том, что португалец тоже должен поучаствовать. Тогда ещё скромный и стеснительный Криштиану явно нервничал на большом экране и плохо говорил на английском. Невилл подбадривал его и помогал изъясняться. В конце интервью Гари похвалил Криштиану за то, что он хорошо провёл дебютное интервью на иностранном языке, и вручил ему бутылку шампанского.

За время совместной игры за «МЮ» между Невиллом и Роналду не было ни одного конфликта. Скорее, наоборот. Гари выступал в роли своеобразного адвоката Криштиану, постоянно защищал его от нападок СМИ. В частности, в 2008-м Невилл призывал прекратить спекуляции по поводу возможного перехода португальца в «Реал». Криштиану всё-таки оказался в Мадриде через год. Многим в Манчестере это не понравилось. Гари не критиковал его и поддержал, Сказал, что таланты уровня Роналду вправе сами решать, где им лучше всего продолжить карьеру.

Невилл многие годы делал комплименты Роналду. Особенно сильно в прошлом сезоне, когда дела у «МЮ» шли не лучшим образом: «Как же Роналду в себя верит! Криштиану на закате карьеры, но он просто невероятен. Это суперзвезда современного футбола, один из величайших игроков всех времён и лучший бомбардир всех времён. Фанаты стоят на ушах, потому что увидели Роналду. Они чувствуют, что увидели что-то особенное. Роналду в 2005–2009-м – такого я не видел никогда. Запредельный уровень для этого мира. Честно говоря, он и сейчас исключительный, для своего возраста. Его голы, уровень физической подготовки… Сейчас у него не очень идут дела в «МЮ», он немного недоволен, как и они все. Вероятно, это потому, что Роналду – величайший игрок в мире.

Роналду – феномен. Он добился всего и даже большего в футболе, его профессионализм – за пределами мечтаний. Его невозможно перехвалить. Он не теряет веру в себя, даже когда остальная команда чувствует себя неуверенно. Роналду абсолютно феноменален. Я говорил о плохом отношении игроков «МЮ» к делу, но не имел в виду Криштиану. Роналду – лучик света в плохой сезон для «Юнайтед», — утверждал Невилл полгода назад.

Гари Невилл Фото: Naomi Baker/Getty Images

Впервые Невилл скептически высказался о Роналду в межсезонье-2022. Тогда португалец не явился на сборы «МЮ» и хотел уйти из команды. Гари назвал Криштиану лучшим игроком мира, но призвал дать публичные комментарии по сложившейся ситуации. Вполне резонные требования, которые озвучивал не только Невилл. Роналду не прислушался к старшему товарищу и футбольной общественности в целом.

Невилл на старте нынешнего сезона предпочитал сильно не критиковать португальца, однако после его выходки в игре с «Тоттенхэмом» не стал молчать и сказал, что форварду пора покинуть Манчестер. Оказалось, что Криштиану затаил серьёзную обиду на того, кто очень помог ему, когда он 18-летним ребёнком приехал на «Олд Траффорд». И продемонстрировал эту обиду худшим из возможных способов — публичным проявлением неуважения во время матча с «Вест Хэмом». Такое детское, обиженное поведение сложно объяснить.

Следует отдать должное Невиллу, который достойно отреагировал на поступок Криштиану. Гари не стал обвинять Роналду и перевёл дискуссию в юмористическую плоскость во время общения с коллегами по телевидению Майкой Ричардсом и Роем Кином.

«Каково это – быть проигнорированным своим бывшим партнёром? Это просто говорит нам кое о чём. Это значит, что Криштиану смотрел эфир, в котором я критиковал его. Мелочный ли это поступок с его стороны? Я думаю, если бы у меня было 570 миллионов подписчиков в соцсети, мне было бы плевать на Гари Невилла», — сказал рассмеявшийся Невилл.

Ранее Роналду проявил открытое неуважение к Джейми Каррагеру

Роналду не впервые отказывается контактировать с бывшими легендарными футболистами, позволившими себе критику в его адрес. В августе он не поздоровался с экс-защитником «Ливерпуля» Джейми Каррагером. Примечательно, что к Невиллу он тогда подошёл. То есть поведение Криштиану целиком основано на личной обиде из-за конкретных высказываний.

Джейми Каррагер и Гари Невилл Фото: Harriet Lander/Getty Images

Каррагер очень жёстко высказывался о Роналду, хотя и отдавал должное достижениям португальца. Джейми изначально считал возвращение Криштиану в «МЮ» большой ошибкой. Долгое время его мнение было непопулярным, но сейчас позиция Каррагера выглядит вполне адекватной.

«Роналду – один из величайших игроков всех времён. Меня считают его критиком, хотя это не так. Роналду в миллион раз лучше, чем я когда-либо мог бы быть. Очевидно, я недостоин даже зашнуровывать его бутсы. Но я говорю не для того, чтобы проявить неуважение к нему, он потрясающий. Просто Роналду никогда не играл в настолько плохой команде, он играл в некоторых из лучших команд. «Манчестер Юнайтед» не может начать следующий сезон с центральным нападающим, которому скоро исполнится 38 лет, даже если он забивает голы.

Это неправильно. «Юнайтед» нужно купить форварда. Если они купят действительно хорошего игрока, то он должен играть, а Роналду должен сидеть на скамейке запасных. С ним подписали контракт на два года с опцией продления. Я не мог в это поверить, ведь он же никогда не согласится быть второй скрипкой ни для кого. Но на определённом этапе карьеры стоит понимать, что ты уже не тот. Карьера Роналду получилась более длинной, потому что он очень профессионален. Роналду 37 лет, в этом сезоне ему будет 38. Он уже не тот. Могу ошибаться, но ни один клуб Европы сейчас не хочет его подписать. Сейчас всё выглядит так, будто «МЮ» не сможет избавиться от Роналду, так как никто в Европе не хочет его. Думаю, если спросить у Эрика тен Хага, то он скажет, что Роналду ему не нужен. И я не совсем уверен, что игроки «Манчестер Юнайтед» хотели бы видеть Криштиану в команде сейчас. Я бы продал Роналду. Это стало бы первым моим решением, будь я на месте тен Хага. Роналду практически больше, чем клуб, а мы говорим об одном из крупнейших клубов мира», – вот за такие высказывания Каррагер попал в немилость к Роналду.

Джейми Каррагер Фото: Naomi Baker/Getty Images

Мелочность Роналду проявилась в его реакции на слова Каррагера и экс-игрока «МЮ» Уэйна Руни, который в беседе с Джейми сказал, что Криштиану «уже не тот» и команде следует делать ставку на молодёжь. Роналду пришёл на личную страницу Руни в соцсети и написал следующее об Уэйне и Джейми: «Два завистника». Неужели португалец отслеживает все высказывания о себе? Возможно, Каррагер слегка перешёл грань в критике Роналду, но до грубых личных оскорблений Джейми не опускался. Роналду мог бы высказать ему претензии во время приватного общения, не демонстрируя пренебрежения на глазах многомиллионной аудитории АПЛ. Однако Криштиану предпочитает унизить неугодных ему людей публично. Это не красит форварда. Экс-защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике считает, что Роналду поступил крайне неэтично.

«Неуважение Роналду по отношению к Каррагеру – это неправильно. Джейми так долго играл в футбол, провёл так много матчей за «Ливерпуль» – просто скажи «привет» в знак уважения. Это ещё один пример того, почему мне никогда не будет нравиться Роналду. И когда он закончит играть, посмотрим, кто будет рядом с ним после такого», — сказал Энрике.

Рио Фердинанд и Рой Кин — пока ещё «рукопожатные» легенды для Роналду

Криштиану любит, чтобы его превозносили. Среди легендарных экс-футболистов, которые ныне являются экспертами, регулярно занимаются подобным Рио Фердинанд и Рой Кин. Поэтому Роналду всегда приветствует их во время матчей. Фердинанд и Кин на старте сезона критиковали тен Хага за то, что тот держит Криштиану на скамейке. Оба обвиняли клуб в неуважении к Роналду и не скупились на комплименты в адрес форварда. В общем, оправдывают форварда практически по любому поводу.

Кин в ситуации с Гари Невиллом решил придерживаться нейтралитета и просто отмалчивался. А вот Фердинанд не удержался от комментария. Рио вступился за португальца, хотя при этом признался, что на его месте поступил бы иначе. «Я не думаю, что Роналду ответит, если Невилл ему позвонит. Зная Криштиану, можно считать, что отношения между ними окончательно разрушены. Есть недовольство поступком Роналду, но, с точки зрения игроков, ни один футболист не рад критике от эксперта. Хотя, скорее всего, на месте Криштиану я поступил бы иначе. Я бы, наверное, подошёл и пожал руку, а потом сказал: «Гари, ты слишком много болтаешь, давай обсудим это позже». Просто немного подколол бы его», — заявил Фердинанд.

Рио Фердинанд Фото: Naomi Baker/Getty Images

Постоянные попытки Фердинанда оправдать Роналду не остались незамеченными со стороны Джейми Каррагера, который высмеял бывшего партнёра по сборной Англии.

«Рио, я понимаю, как это работает, Роналду твой друг, у вас с Патрисом Эвра есть чат в WhatsApp, и он просит вас заступаться за него, но хватит быть его фанбоем. Ты же Рио Фердинанд, в конце концов! Я получил тортом в лицо за то, что с самого начала говорил правду о Роналду. Возможно, другие легенды «МЮ» (те, которые подхалимы!) теперь тоже со мной согласятся», — отметил Каррагер.

Раньше Невилл и Каррагер часто спорили по поводу Роналду. Гари заступался за Криштиану, упрекал Джейми в хейтерстве. Кажется, теперь легенды «МЮ» и «Ливерпуля» объединятся. Каррагер поприветствовал Невилла в «клубе проигнорированных Роналду». Гари в ответ пошутил, что он и Джейми «исключены из списка получателей рождественских открыток» от португальца. Невилл теперь точно продолжит критиковать Роналду. На днях он сказал, что Криштиану Роналду вместе с Маркусом Рашфордом и Алехандро Гарначо образует самую худшую атакующую связку среди топ-6 команд АПЛ. Можно не сомневаться, что Гари ещё не раз упомянет португальца в отрицательном ключе в будущем. Никаких этических или иных рамок перед Невиллом теперь нет.



С Кином и Фердинандом общий язык Каррагер пока не нашёл. Рой и Рио остаются остаются в списке «рукопожатных» для Криштиану. Надолго ли? Роналду своим поведением даёт основания предполагать, что с течением времени его не смогут оправдывать даже столь лояльные личности, как Кин и Фердинанд.