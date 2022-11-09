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Таблица коэффициентов УЕФА: Россия наверняка останется на 18-м месте по итогам сезона в еврокубках, кто на какой позиции

Таблица коэффициентов УЕФА. Для России всё грустно, даже если снимут бан в еврокубках
Григорий Телингатер
Таблица коэффициентов УЕФА
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Уже понятно, на каком месте мы будем по итогам сезона-2022/2023.

По итогам групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций многое прояснилось в таблице коэффициентов УЕФА. Еврокубки покинули большинство команд, которые не входили в топ-7 лиг Европы.

Этим летом Россия подошла к новому евросезону на 19-й строчке (это случилось из-за результатов, а не санкций). УЕФА дисквалифицировал наши клубы, но автоматически начислил нашей стране 4,333 балла – минимальный рейтинг страны за последние пять лет. Так что ещё летом Россия поднялась на 12-ю строчку, но по ходу этого сезона уже не могла набирать очки. В результате Россию обогнали шесть стран: Турция, Швейцария, Чехия, Норвегия, Украина и Дания.

Таблица коэффициентов УЕФА

Таблица коэффициентов УЕФА

Теперь Россия находится на 18-м месте и уже вряд ли свалится ниже. У следующих по рейтингу стран (Хорватия, Греция, Израиль) выбыли все клубы из еврокубков. Единственные конкуренты – Кипр и Швеция, у которых сохранилось по одной команде в Лиге конференций (АЕК и «Юргорден»). Чтобы обойти Россию этим клубам нужно дойти минимум до полуфинала, и при этом побеждать в каждой игре. Это крайне маловероятно, учитывая и статус клубов, и задачу проходить дальше без поражений и ничьих.

Таким образом, Россия по итогам евросезона наверняка останется на 18-м месте. Эта позиция позволяет заявить на сезон-2024/25 лишь четыре команды. Одну – в отбор Лиги чемпионов и три – в отбор Лиги конференций. В Лигу Европы можно будет попасть только при вылете из Лиги чемпионов. Звучит грустно, учитывая, что три года назад у нас было три команды в группе ЛЧ.

Нужно учитывать, что вся заявка России остаётся под вопросом из-за отстранения наших клубов. Весь этот разбор имеет смысл, только если в ближайшие полтора года наш футбол вернётся к международным турнирам.

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И ещё несколько наблюдений по таблице коэффициентов:

  • Германия упрочила свой статус третьей лиги Европы, если учитывать результаты в еврокубках за последние пять лет. Впереди только Англия и Испания. Отставание итальянцев настолько значительное, что вряд ли им в ближайшие годы удастся вернуться в топ-3.
  • В этом сезоне провалились шотландские клубы. Никому из них не удалось выйти в плей-офф. Хотя «Селтику» и «Рейнджерс» было тяжело претендовать даже на третьи места в группах Лиги чемпионов.
  • Мощный рывок выдала Турция, которая уже поднялась на восемь строчек (с 20-го на 12-е место). И, скорее всего, поднимется ещё выше в таблице. У турков в плей-офф ЛЕ и ЛК вышли сразу четыре команды.
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Теги Футбол Лига чемпионов Отстранение России •••

Заглавное фото: Kristian Skeie/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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