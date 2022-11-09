Здесь дела у «Барсы» и «Сити» идут совсем иначе! Что творится в юношеской Лиге чемпионов

Завершился групповой этап Лиги чемпионов, а вместе с ним и первый этап в Юношеской лиге УЕФА — аналогичном турнире для молодежных команд. И расклады там совсем другие: например, «Барса» выиграла группу, а «Бавария» не прошла никуда. О формате, жеребьевке, разочарованиях и фаворитах этого розыгрыша — в нашем материале.

Юношеская Лига чемпионов Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Факты о турнире

Это уже девятый розыгрыш Юношеской лиги. За это время в нём приняли участие представители 45 стран.

Франция, Испания и Германия — рекордсмены по количеству участников турнира. От каждой из этих стран уже сыграло по 11 разных клубов.

«Челси» и «Барселона» — самые титулованные команды Юношеской лиги. Оба клуба выигрывали турнир дважды.

Действующий чемпион — «Бенфика». В финале она разгромила «Зальцбург» со счётом 6:0.

Юношеская Лига чемпионов Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Формат Юношеской лиги: больше команд — больше матчей

Мы привыкли, что в групповом этапе Лиги чемпионов участвует 32 команды, поэтому могли подумать, что и в Юношеской лиге УЕФА те же участники. Однако это не совсем так: в турнире участвует в два раза больше команд, они разделены на два пути.

В Пути Лиги чемпионов участвуют команды U19 тех клубов, которые пробились в группу ЛЧ. Здесь ничего необычного: такие же группы, такое же расписание. Из группы выходят два клуба, остальные вылетают — Юношеской Лиги Европы не существует, по крайней мере, пока.



Второй путь — Путь чемпионов. С ним дела обстоят интереснее: в нём участвуют 32 чемпиона юношеских первенств Европы. Если победитель чемпионата — команда, которая попала в Путь Лиги чемпионов, то её заменит команда из следующей страны по рейтингу УЕФА. В этом пути участвующие клубы не разбиваются на группы, а катают два раунда на вылет. В итоге остаётся восемь команд.



Что дальше? Стыковые матчи. В них участвуют восемь команд из Пути чемпионов и восемь команд, которые заняли вторые места в группах в Пути Лиги чемпионов. Победители выходят в 1/8 финала, где их ожидают победители групп Пути Лиги чемпионов. Дальше — привычные матчи на вылет.



А такими получились пары в стыках этого розыгрыша. Матчи состоятся 7 и 8 февраля:

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Зальцбург» (Австрия)

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Айнтрахт» (Германия)

«Рух» (Украина) — «Интер» (Италия)

«Хайдук» (Хорватия) — «Шахтёр» (Украина)

МТК (Венгрия) — «Аякс» (Нидерланды)

«Хайберниан» (Шотландия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия)

«Панатинаикос» (Греция) — «Порту» (Португалия)

«Генк» (Бельгия) — «Ювентус» (Италия).

Жеребьевка Юношеской Лиги Фото: Kristian Skeie/Getty Images

«Бенфика» — главное разочарование сезона

«Бенфика» всегда славилась своей академией. В Юношеской лиге молодёжка «орлов» доходила до финала четыре раза, но победить удалось лишь в прошлом сезоне.

Перед стартом этого турнира «Бенфика» считалась одним из фаворитов, а уверенность подкрепляла и победа в Межконтинентальном кубке U20 — турнире, организованном УЕФА и КОНМЕБОЛ. В нём встречаются победители Юношеской лиги и Кубка Либертадорес U20.



Однако групповой этап сложился для «орлов» ужасно: проиграли в 1-м туре «Маккаби» из Хайфы, а победу пришлось ждать аж до 4-го тура. Как итог — третье место в группе. Среди причин неудачи можно назвать и смену тренера за пару недель до старта сезона, и то, что несколько ключевых игроков пошли на повышение.



Зато ярко себя проявил Уго Феликс — брат Жоау из «Атлетико». В шести матчах турнира атакующий полузащитник оформил два гола и четыре ассиста. Уго точно здорово продолжит династию, а там, может, и за него € 120 млн отдадут.

Уго Феликс празднует гол в ворота «Ювентуса» Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

«Реал» и «Барселона» — традиционные фавориты

«Реал» и «Барселона» без особых проблем прошли групповой этап. Оба коллектива ни разу не проиграли, что позволило им выйти в плей-офф с первого места.



Пока главная команда уже второй год кряду разочаровывает и вылетает из Лиги чемпионов, молодёжка «каталонцев» держит планку. «Баварии» отомстить за первую команду удалось не совсем: ограничились ничьей и минимальной победой. А вот «Интер» получил от каталонцев сполна: дома влетел со счётом 1:6, а на выезде получилось поскромнее — всего 0:2.



Тащит команду Виктор Барбера — нападающий, который, если продолжит в том же духе, сможет заменить Роберта Левандовского. В шести матчах группового этапа он настрелял семь голов. Виктор оформил важный хет-трик на выезде с «Баварией» — он позволил увезти каталонцам ничью.

Виктор Барбера отмечает гол в ворота «Интера» Фото: Giuseppe Maffia/Getty Images

Мадридский же клуб выходит из группы уже девятый раз подряд — таким же достижением может похвастаться только «Атлетико». Подход к Юношеской лиге у «Реала» всегда был серьезный, поэтому команду U19 даже усиливают. В составе команды можно заметить Винисиуса Тобиаса — защитника, которого взяли весной под основу у «Шахтёра», и Икера Браво — воспитанника «Барселоны», которого летом забрали у «Байера».



Однако главная звезда команды — 18-летний Нико Пас. Аргентинского плеймейкера называют одной из главных жемчужин «Ла Фабрики», а в этом сезоне у него пять голов в пяти матчах. Рауль пока не даёт дебютировать за дубль — но это вопрос времени.

Нико Пас в матче с «Лейпцигом» Фото: Fermin Rodriguez/Getty Images

«Манчестер Сити» впервые за пять лет вышел из группы

В Юношеской лиге «горожане» пока не так успешны, как их главная команда, но они на верном пути. В основе всё чаще появляются местные воспитанники, а в Юношеской лиге они также прошли группу без поражений. Хорошая игра и качественные исполнители — вот причины, почему их можно внести в список фаворитов.



Главная звезда команды — 18-летний Карлос Боргес. В шести матчах у португальца четыре гола и пять ассистов. Карлос — очень интересный игрок, у которого результативных действий больше, чем матчей. Пеп обязан дать ему шанс!

Карлос Боргес во время матча с «Копенгагеном» Фото: Visionhaus/Getty Images

Тёмные лошадки этого розыгрыша