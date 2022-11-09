Лучшие команды РПЛ по очкам в XXI веке. «Спартака» нет даже в топ-3!

В РПЛ уже несколько лет не меняется чемпион. Начиная с сезона-2018/2019 трон захватил «Зенит» и пока явно не собирается никому его отдавать. Сейчас команда Сергея Семака и вовсе идёт сразу на несколько рекордов, в том числе по набранным очкам. Их у «Зенита» уже 39 после 16 туров — таких цифр у сине-бело-голубых в последние годы не было.
Вообще, этот сезон пока выглядит как высшая точка успеха «Зенита» в XXI веке. А кто вообще набирал больше всего очков в РПЛ в эти два с лишним десятилетия? Сейчас расскажем.
1-е место: «Зенит»
Матчи: 660.
Очки: 1289.
Да, вот так всё просто. Команда из Санкт-Петербурга в этом веке становилась чемпионом аж восемь раз, так что её позиция не должна удивлять.
Сразу уточним: говоря о лучших сезонах команд, мы не учитываем переходный розыгрыш-2011/2012, потому что там было 44 тура. Так что самым успешным сезоном «Зенита» пока остаётся розыгрыш-2019/2020. Тогда команда Семака набрала 72 очка. А хуже всего «Зенит» выступил в сезоне-2002, когда стал 10-м с 33 очками. Вряд ли такое повторится в ближайшее время.
«Зенит» в сезоне-2019/20
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
2-е место: ЦСКА
Матчи: 661.
Очки: 1251.
Тоже вполне ожидаемо. ЦСКА однозначно входит в число самых успешных команд России в XXI веке. За это время армейцы шесть раз становились чемпионами, причём поровну разделили титулы между двумя десятилетиями.
А вот удивительный факт: в свой лучший сезон ЦСКА чемпионом не стал. 2002 год остаётся самым мощным для армейцев по количеству очков (66), но тогда они заняли второе место. Столько же очков оказалось у «Локомотива», а решать всё пришлось в «золотом» матче. Как вы уже поняли, победил тогда не ЦСКА.
Ну а худший сезон ЦСКА случился в самом начале столетия, в 2001 году. Тогда армейцы набрали 47 очков и заняли шестое место.
ЦСКА в 2002 году
Фото: РИА Новости
3-е место: «Локомотив»
Матчи: 661.
Очки: 1124.
Рай для перфекциониста: «Локомотив» трижды в нынешнем столетии становился чемпионом и занимает в этом списке третье место. Догадайтесь с одного раза, кто объединяет эти титулы. Правильно, главный тренер — Юрий Сёмин.
Лучший сезон «Локомотива» — тот же, что и у ЦСКА (66 очков). Только, в отличие от армейцев, железнодорожники в 2002-м стали чемпионами. А хуже всего «Локо» выступил в сезоне-2007, когда набрал всего 41 очко и занял седьмое место в РПЛ.
«Локомотив» в 2002 году
Фото: РИА Новости
4-е место: «Спартак»
Матчи: 660.
Очки: 1123.
А вот и «Спартак». Красно-белые не пролезли в топ-3, но, надо признать, были очень близки к этому: «Локомотив» сыграл на один матч больше и оторвался на одно очко. «Спартак» уступил и по чемпионствам — два против трёх. Причём титулы красно-белых разделили 16 лет.
Сюрпризов не ждите. Лучший сезон «Спартака» в XXI веке — тот самый чемпионский с Массимо Каррерой: с лета 2016-го по весну 2017-го красно-белые набрали 69 очков. А главный провал случился в сезоне-2003: 36 очков и 10-е место в РПЛ.
«Спартак» в сезоне-2016/17
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
5-е место: «Динамо»
Матчи: 630.
Очки: 894.
У «Динамо» меньше матчей, чем у команд из первой четвёрки, и это легко объяснить: сезон-2016/2017 бело-голубые провели в ФНЛ. Но статус есть статус: у московского клуба 894 очка и ощутимый отрыв от преследователей.
Лучший сезон в РПЛ «Динамо» провело в 2008-м: третье место и 54 очка. А худшим, разумеется, стал розыгрыш-2015/2016: бело-голубые набрали позорные 25 очков и вылетели из высшей лиги.
«Динамо» в 2008 году
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Топ-20 команд по очкам в РПЛ в XXI веке
А вот более полный список.
|Место
|Команда
|Матчи
|Очки
|1
|«Зенит»
|660
|1289
|2
|ЦСКА
|661
|1251
|3
|«Локомотив»
|661
|1124
|4
|«Спартак»
|660
|1123
|5
|«Динамо»
|630
|894
|6
|«Рубин»
|584
|865
|7
|«Ростов»
|636
|787
|8
|«Крылья Советов»
|576
|711
|9
|«Ахмат»
|480
|597
|10
|«Краснодар»
|360
|596
|11
|«Амкар»
|436
|514
|12
|«Сатурн»
|300
|407
|13
|«Москва»
|270
|359
|14
|«Анжи»
|318
|343
|15
|«Урал»
|288
|332
|16
|«Томь»
|292
|312
|17
|«Торпедо»
|228
|305
|18
|«Кубань»
|256
|303
|19
|«Уфа»
|246
|270
|20
|«Арсенал»
|212
|228
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