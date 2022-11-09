Хотя красно-белые были очень близки к нему. А на первом месте именно та команда, о которой вы сразу подумали.

Лучшие команды РПЛ по очкам в XXI веке. «Спартака» нет даже в топ-3!

В РПЛ уже несколько лет не меняется чемпион. Начиная с сезона-2018/2019 трон захватил «Зенит» и пока явно не собирается никому его отдавать. Сейчас команда Сергея Семака и вовсе идёт сразу на несколько рекордов, в том числе по набранным очкам. Их у «Зенита» уже 39 после 16 туров — таких цифр у сине-бело-голубых в последние годы не было.

Вообще, этот сезон пока выглядит как высшая точка успеха «Зенита» в XXI веке. А кто вообще набирал больше всего очков в РПЛ в эти два с лишним десятилетия? Сейчас расскажем.

1-е место: «Зенит»

Матчи: 660.

Очки: 1289.

Да, вот так всё просто. Команда из Санкт-Петербурга в этом веке становилась чемпионом аж восемь раз, так что её позиция не должна удивлять.

Сразу уточним: говоря о лучших сезонах команд, мы не учитываем переходный розыгрыш-2011/2012, потому что там было 44 тура. Так что самым успешным сезоном «Зенита» пока остаётся розыгрыш-2019/2020. Тогда команда Семака набрала 72 очка. А хуже всего «Зенит» выступил в сезоне-2002, когда стал 10-м с 33 очками. Вряд ли такое повторится в ближайшее время.

«Зенит» в сезоне-2019/20 Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

2-е место: ЦСКА

Матчи: 661.

Очки: 1251.

Тоже вполне ожидаемо. ЦСКА однозначно входит в число самых успешных команд России в XXI веке. За это время армейцы шесть раз становились чемпионами, причём поровну разделили титулы между двумя десятилетиями.

А вот удивительный факт: в свой лучший сезон ЦСКА чемпионом не стал. 2002 год остаётся самым мощным для армейцев по количеству очков (66), но тогда они заняли второе место. Столько же очков оказалось у «Локомотива», а решать всё пришлось в «золотом» матче. Как вы уже поняли, победил тогда не ЦСКА.

Ну а худший сезон ЦСКА случился в самом начале столетия, в 2001 году. Тогда армейцы набрали 47 очков и заняли шестое место.

ЦСКА в 2002 году Фото: РИА Новости

3-е место: «Локомотив»

Матчи: 661.

Очки: 1124.

Рай для перфекциониста: «Локомотив» трижды в нынешнем столетии становился чемпионом и занимает в этом списке третье место. Догадайтесь с одного раза, кто объединяет эти титулы. Правильно, главный тренер — Юрий Сёмин.

Лучший сезон «Локомотива» — тот же, что и у ЦСКА (66 очков). Только, в отличие от армейцев, железнодорожники в 2002-м стали чемпионами. А хуже всего «Локо» выступил в сезоне-2007, когда набрал всего 41 очко и занял седьмое место в РПЛ.

«Локомотив» в 2002 году Фото: РИА Новости

4-е место: «Спартак»

Матчи: 660.

Очки: 1123.

А вот и «Спартак». Красно-белые не пролезли в топ-3, но, надо признать, были очень близки к этому: «Локомотив» сыграл на один матч больше и оторвался на одно очко. «Спартак» уступил и по чемпионствам — два против трёх. Причём титулы красно-белых разделили 16 лет.

Сюрпризов не ждите. Лучший сезон «Спартака» в XXI веке — тот самый чемпионский с Массимо Каррерой: с лета 2016-го по весну 2017-го красно-белые набрали 69 очков. А главный провал случился в сезоне-2003: 36 очков и 10-е место в РПЛ.

«Спартак» в сезоне-2016/17 Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

5-е место: «Динамо»

Матчи: 630.

Очки: 894.

У «Динамо» меньше матчей, чем у команд из первой четвёрки, и это легко объяснить: сезон-2016/2017 бело-голубые провели в ФНЛ. Но статус есть статус: у московского клуба 894 очка и ощутимый отрыв от преследователей.



Лучший сезон в РПЛ «Динамо» провело в 2008-м: третье место и 54 очка. А худшим, разумеется, стал розыгрыш-2015/2016: бело-голубые набрали позорные 25 очков и вылетели из высшей лиги.

«Динамо» в 2008 году Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Топ-20 команд по очкам в РПЛ в XXI веке

А вот более полный список.