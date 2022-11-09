В «Баварии» завёлся откровенный вредитель. Стоит избавиться от него как можно скорее

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар недоволен своим положением в клубе. Контракт Павара с немецким клубом истекает летом 2024 года. По данным Bild, «Бавария» не собирается продлевать соглашение с игроком. Павар тоже не горит желанием оставаться в Мюнхене.

В последнее время француз ведёт себя не совсем адекватно внутри коллектива и за пределами футбольного поля в целом. На результат команды это не влияет, но заставляет задуматься о необходимости расставания с Паваром как можно скорее. Бенжамен – один из главных кандидатов на уход из «Баварии» во время предстоящего зимнего трансферного окна.

Павар был близок к уходу из «Баварии» ещё прошлым летом

В конце октября Sky Sports сообщил, что Павар первым покинул стадион после матча Бундеслиги с «Майнцем» (6:2). Защитник остался в запасе и вышел на поле во втором тайме, что очень ему не понравилось. Француз начал первым уходить с тренировок команды и избегать зрительного контакта с тренерским штабом Юлиана Нагельсмана.

Павар недоволен своим нынешним положением в «Баварии». Нагельсман попеременно использует его в качестве центрального или правого защитника. По данным Sport1.de, Павар хочет быть бесспорно основным игроком «Баварии» и только на одной позиции.

Бенжамен Павар в «Баварии» Фото: Matthias Hangst/Getty Images

В конце прошлого сезона Бенжамен ясно дал понять Нагельсману, что предпочитает играть в центре обороны в паре со своим другом Лукасом Эрнандесом, однако его желание тренер реализовывать не собирается. Нагельсман не может оставить без игровой практики центральных защитников Дайо Юпамекано и Маттейса де Лигта, за которого «Ювентусу» летом отдали € 67 млн. Нуссайр Мазрауи – серьёзный конкурент Павара на правом фланге. Бенжамен появляется на поле почти в каждом матче, но «железобетонным» игроком старта не является.

Поэтому Павар всерьёз думал о смене клуба летом, особенно после перехода в «Баварию» де Лигта. «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Атлетико» интересовались французом. «Бавария» также рассматривала вариант включения Павара в сделку с «Ювентусом» по де Лигту. Мюнхенцы просили за Павара € 35 млн, что отпугивало претендентов. Бенжамен хорошо провёл предсезонку, поэтому под конец трансферного окна «Бавария» решила не сбивать цену и оставила его.

Павар проявил себя достаточно неплохо за сыгранный отрезок сезона. 26-летний защитник сыграл 20 матчей в составе «Баварии» (из них в 13 провёл на поле все 90 минут) и забил четыре гола. Бенжамен отличился в двух последних матчах группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0) и «Интером» (2:0). Хотя эти игры мало что значили. Команда Нагельсмана заранее решила все вопросы с выходом из группы и наверняка обыграла бы соперников без Павара. Но защитник получил возможность и использовал её, неожиданно разразившись голами. Именно это помогло ему попасть в сборную группового этапа ЛЧ от WhoScored. При этом важно отметить, что у Павара самая низкая оценка среди всех 11 футболистов в этой символической команде — 7,2. Он уступает конкуренту по позиции Маттейсу де Лигту (7,2), а также одноклубникам-хавбекам Лерою Зане (8,0) и Йозуа Киммиху (7,9), не говоря уже о звёздах «ПСЖ» Лионеле Месси (8,2) и Килиане Мбаппе (8,1).

Юлиан Нагельсман в целом доволен Паваром, но постоянную игровую практику ему гарантировать не может. Именно поэтому ни у Павара, ни у «Баварии» нет заинтересованности в продлении контракта, рассчитанного до лета 2024 года. Стороны даже не начинали вести предварительные переговоры по этому поводу.

Юлиан Нагельсман и Бенжамен Павар Фото: Kaspar-Bartke/Getty Images

Павар страдает от депрессии и нарушает дисциплину

Несколько недель назад Павар в интервью Le Parisien признался, что ему приходится бороться с депрессией. Особенно острой она была во время пандемии коронавируса.

Бенжамен Павар защитник «Баварии» «Раньше у меня было другое представление о депрессии. Сначала я говорил себе, что всё пройдет. Но со временем осознал, что это состояние не проходит. Когда я приходил на тренировки, на моём лице не было улыбки, – тогда я понял, что с этим нужно что-то делать. Я обычный человек – даже несмотря на то, что у меня есть красивый дом. Контакт с людьми мне был просто необходим. Когда я просыпался, у меня не было аппетита. Пытался следить за собой, готовил, смотрел сериалы. Мне не нравится слово «депрессия», но это была именно она. Тогда про мою депрессию никто не знал – но сейчас я чувствую себя гораздо лучше. Это испытание закалило и изменило меня».

Состояние Павара в данный момент не такое депрессивное, как в период пандемии. Однако определённые проблемы психологического характера у игрока остаются. В сентябре Павар попал в громкий скандал. Как сообщает Bild, полиция задержала защитника «Баварии» за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В результате футболиста лишили водительских прав. Клуб оштрафовал игрока. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич через два дня после инцидента настоял на том, чтобы взыскать с Павара пятизначную сумму (точные цифры не называются).

Хасан Салихамиджич Фото: DeFodi Images via Getty Images

Бенжамен Павар не является фундаментально образующим игроком «Баварии». Голы в ворота «Барселоны» и «Интера», попадание в сборную группового этапа Лиги чемпионов – повод похвалить защитника. Однако причин критиковать футболиста тоже хватает, если рассматривать его поведение в команде и в быту. В последнее время он ведёт себя как откровенный вредитель и является чужеродным элементом в гармонично выстроенной немецкой машине.

Зимнее трансферное окно – идеальный период для расставания. «Бавария» всё ещё может получить за Павара солидные деньги, особенно если он хорошо выступит на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Франции. Возможно, немцам даже удастся заработать на продаже запрашиваемые прошлым летом € 35 млн или около того. Sport.es утверждает, что к защитнику присматривается «Барселона», которая в межсезонье приобрела у немцев форварда Роберта Левандовского. Клубы АПЛ тоже вряд ли полностью потеряли интерес к игроку и могут предложить за него больше, чем «Барса».

Затягивание процесса приведёт к тому, что стоимость Павара упадёт. «Бавария» не собирается продлевать с ним контракт. Команда не ослабнет, если потеряет Павара. Де Лигт, Эрнандес и Юпамекано надёжно закроют центр обороны, Мазрауи – правый фланг. Можно приобрести кого-то вместо Бенжамена без потери качества, но по меньшей цене, чем составит сумма продажи.

Сам Павар тоже выиграет от смены клуба. Он уже не так мотивирован играть за «Баварию». Новый вызов теоретически позволит ему качественно перезагрузить карьеру после застоя последней пары лет. Французу могут гарантировать личный комфорт и стабильное место в стартовом составе в другом месте. От ухода Павара должны выиграть обе стороны. Остаётся лишь дождаться, какое решение примет менеджмент «Баварии» в январе.