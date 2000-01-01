Кто сыграет на ЧМ-2022 вместо России. Самое главное о сборной Польши

Главный тренер – Чеслав Михневич

Родился в СССР, долгое время работал в Польше и получил прозвище Польский Жозе Моуринью, дважды мог возглавить клубы РПЛ, а прошлой осенью вместе с «Легией» одолел «Спартак» в Москве. Но Михневича в сборной могло и не быть, если бы не побег Паулу Соузы, который уехал работать в Бразилию.