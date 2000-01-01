Кто сыграет на ЧМ-2022 вместо России. Самое главное о сборной Польши

Сборная Польши на ЧМ-2022
У Польши очень сложная группа.
В чём будут играть
На этом ЧМ у поляков всё в традиционных красно-белых цветах. На рукавах будут узоры.
Путь на ЧМ: второе место и стыки (без России)
Поляки заняли второе место в отборочной группе. С Англией шансов практически не было, зато удалось обойти Албанию. В стыках соперником Польши должна была стать сборная России, но наших забанили, поэтому поляки сразу запрыгнули в финал. И расправились со Швецией.
Главный тренер – Чеслав Михневич
Родился в СССР, долгое время работал в Польше и получил прозвище Польский Жозе Моуринью, дважды мог возглавить клубы РПЛ, а прошлой осенью вместе с «Легией» одолел «Спартак» в Москве. Но Михневича в сборной могло и не быть, если бы не побег Паулу Соузы, который уехал работать в Бразилию.
Главная звезда — Роберт Левандовски
Вряд ли вы удивлены. Левандовски вызывается в сборную с 2008 года и за это время забил 76 голов в 134 матчах. Авторитет нападающего «Барселоны» настолько высок, что после назначения на тренерский пост Михневич говорил, что будет советоваться с ним насчёт тактики польской команды.
Молодая звезда –Никола Залевски, 20 лет
На фоне молодых футболистов Польши выделяется Никола Залевски. 20-летний латераль дебютировал за сборную в 2021 году и сразу отметился ассистом, а на клубном уровне выступает за «Рому». Жозе Моуринью даёт Николе практику в главной команде. Transfermarkt оценивает таланта в € 12 млн.
Ориентировочный состав
Вероятная схема: 3-4-2-1
Расписание матчей
Для Польши главный матч на турнире – первый! Ну а если не получится решить задачу выхода из группы с Мексикой –придётся обыгрывать Аргентину.
Факт: скандал с главным тренером
Как только Михневич возглавил сборную Польши, ему припомнили скандал с договорными матчами в 2004 году. Тогда он тренировал «Лех» и 711 раз связывался по телефону с главным футбольным коррупционером страны Ришардом Фрызьером, который сейчас сидит в тюрьме. Причастность Михневича доказать не удалось, но чёрное пятно в биографии осталось.
Кто сыграет на ЧМ-2022 вместо России. Самое главное о сборной Польши
Читайте также
Сборная Мексики на ЧМ-2022
Сборная Уэльса на ЧМ-2022
Сборная Ирана на ЧМ-2022
Сборная Англии на ЧМ-2022
Сборная США на ЧМ-2022
Сборная Катара на ЧМ-2022
Сборная Нидерландов на ЧМ-2022
Сборная Эквадора на ЧМ-2022
Сборная Сенегала на ЧМ-2022
Лучшие бомбардиры чемпионатов мира в истории
За что футболисты критикуют свои клубы?
Лучшие бомбардиры ЧМ
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе
Главные сенсации Лиги чемпионов — 2022/2023
Первая лига: Перезапуск месяца в октябре
Первая лига: Мем месяца в октябре