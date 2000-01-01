Без лидера и против Месси. Портрет Саудовской Аравии перед ЧМ-2022

Сборная Саудовской Аравии на ЧМ-2022
Саудовская Аравия потеряла главную звезду перед турниром.
В чём будут играть
Саудовская Аравия выйдет на поле в форме зелёных и белых цветов от производителя Nike. Футболка, шорты и гетры домашнего и гостевого комплектов будут иметь один цвет. На форме можно увидеть узоры пальмы, одного из символов страны.
Путь на ЧМ: первое место в группе
Сборная заняла первое место в группах на втором и третьем этапах отбора к ЧМ-2022. Вот немного статистики:
· вышла из группы с 23 очками;
· забила 12 голов в 10 матчах;
· обошла в таблице Японию, Австралию, Китай.
· вышла из группы с 23 очками;
· забила 12 голов в 10 матчах;
· обошла в таблице Японию, Австралию, Китай.
Главный тренер – Эрве Ренар
54-летний специалист возглавляет сборную с 2019 года. Французский тренер выиграл 15 матчей из 27 и вывел сборную на ЧМ, проиграв всего раз за отбор. Раньше работал со сборными Замбии, Кот-д’Ивуара и Марокко. С первыми двумя побеждал в Кубке Африки.
Лидер сборной – Салем Аль-Давсари
Полузащитник «Аль-Хиляля» дебютировал за сборную ещё в 2012 году в отборе на ЧМ-2014. Тогда Салем отметился победным голом в ворота Австралии в дебютном матче. В 2018 году сыграл 90 минут с Россией и Уругваем и забил Египту. Аль-Давсари отличился семь раз на групповых этапах и трижды выходил с капитанской повязкой.
Молодая звезда – Ферас Аль-Брикан, 22 года
Форвард «Аль-Фатеха» получил приглашение в национальную команду в октябре 2019 года. Аль-Брикан дебютировал в 19 лет и в пятом матче за сборную отметился первым голом. Нападающий оформил 11+4 по системе «гол+пас» в 27 матчах прошлого сезона лиги Саудовской Аравии, а в этом забил четыре мяча и сделал ассист в восьми играх.
Ориентировочный состав
Примерная схема: 4-3-3.
Расписание матчей
Не пропустите игры с Польшей и Мексикой – там команда будет цепляться за выход из группы.
Потеряли звезду перед ЧМ
Фахад Аль-Муваллад отстранён от футбола до сентября 2023 года из-за допинга. Причём уже второй раз! Аль-Муваллад очень важен для сборной: он играл в старте в отборе на ЧМ-2022 и забил четыре гола в первых трёх встречах. Кроме того, он – рекордсмен сборной по количеству матчей (62).
Факт: Саудовская Аравия едет на свой второй ЧМ подряд!
В 2018 году саудиты были в одной группе с Россией и заняли третье место. Сборная, проигравшая в первом матче турнира 0:5 России, победила только Египет (2:1). Кстати, в 1994 году Саудовская Аравия дошла до 1/8 финала чемпионата мира, а затем трижды подряд заканчивала выступление в группе.
Без лидера и против Месси. Портрет Саудовской Аравии перед ЧМ-2022
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