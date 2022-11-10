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Чемпионат России по футболу: ошибки вратаря сборной Матвея Сафонова в РПЛ – разбор игры голкипера «Краснодара», мнение

Первый номер сборной России рискует потерять свой статус. Такие ошибки Карпин не простит?
Анатолий Романов
Ошибки вратаря сборной Матвея Сафонова
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Сафонов вдруг стал «привозить» почти в каждом туре.

В матче сборной России с Кыргызстаном единственным игроком, проведшим на поле 90 минут, а не один тайм, был Матвей Сафонов. Тем самым Валерий Карпин и тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов подчёркивали, что краснодарец – безусловный первый номер среди российских голкиперов. Действительно, сейчас не видно того, кто мог бы подвинуть Сафонова из ворот сборной, но при этом что-то странное творится с самим Матвеем.

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Голкипер «Краснодара» стал едва ли не в каждом туре допускать результативные ошибки, даже «пенки» пускать. То ли справиться с собственными эмоциями не может, то ли теряет концентрацию по каким-то другим причинам (например, из-за непродлённого контракта, который истекает уже через полгода), но так или иначе в ворота Сафонова влетают мячи, которые он должен брать. Вот эти эпизоды, в обратном хронологическом порядке, начиная с самых свежих.

В матче последнего, 16-го тура с «Факелом» (3:3) Матвей стал виновником первого пропущенного мяча и не лучшим образом действовал в эпизоде с третьим. Сначала он просто подарил гол воронежцам плохой передачей.

Когда же Ираклий Квеквескири забивал третий гол «Факела», благодаря которому воронежцы ушли от поражения, Сафонов выбрал неправильную позицию и пропустил в ближний угол.

В матче 13-го тура с «Ахматом» два из трёх пропущенных мячей тоже были вратарскими. В эпизоде со вторым голом команды из Грозного Матвей не парировал дальний удар. Артём Тимофеев бил не очень сильно, но мяч ударился перед Сафоновым и после этого залетел в сетку.

Экс-игрок сборной России Андрей Тихонов разбирал этот момент в эфире «Матч Премьер»: «Посмотрите, Сафонов пытался выбить одной рукой и не попал в мяч, а Андрей Дикань это делал двумя руками, чтобы подстраховаться. Сафонов просто не попал в мяч, не рассчитал отскок. Дикань это делал как будто лопатой. Ты ставишь две руки и выгребаешь вот такие сложные мячи, если ты боишься».

Победный гол «Ахмат» забил из-за штрафной. Удары с такого расстояния голкиперу нужно брать. Хотя Ивану Олейникову позволили относительно свободно нанести удар.

В 12-м туре Сафонов дважды «привёз» во встрече с «Ростовом» (2:3). Оба раза шансы забить после его ошибок имел полузащитник Алексей Миронов. И если в первом случае, когда Матвей неудачно действовал на выходе, ростовчанин простил – пробил в перекладину, то во втором реализовал момент. И этот гол стал решающим. Краснодарец пропустил в ближний угол, за который всегда отвечает вратарь. Печально, что снова речь идёт о техническом браке.

Интересно, что, несмотря на ошибки в осенних матчах, Сафонов по-прежнему имеет лучшую статистику среди вратарей, в створ ворот которых нанесли больше 20 ударов за сезон РПЛ. У Матвея 78% отбитых мячей. Для сравнения у Александра Селихова из «Спартака» 73% отражённых ударов, а у Игоря Акинфеева из ЦСКА всего 69%. Александр Довбня отбил 80% мячей при 20 попаданиях в створ. Впрочем, в прошлом сезоне показатель Сафонова был повыше – 81%.

После последнего официального матча сборной России в Хорватии Кафанов говорил, что Сафонов сделал правильные выводы, когда не попал на первый сбор при Карпине. Перед Кыргызстаном тренер признавался: «Зимой я мог сказать, что у нас два первых номера – Гильерме и Сафонов. Сейчас номер один – Сафонов». И вот теперь такой супернеудачный отрезок от Матвея! Если в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном в основе выйдут разные голкиперы, то это можно воспринимать как намёк со стороны Кафанова и Карпина — тренерский штаб начал сомневаться в Сафонове из-за его нестабильности.

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