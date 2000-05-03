Сборная Франции — главная команда ЧМ-2022. И вот почему

Сборная Франции на ЧМ-2022
В команде просто невероятная эпидемия травм!
В чём будут играть
Домашняя форма выполнена в тёмно-синих цветах, а выездной комплект – в стиле Туаль-де-Жуи (дословно с французского – «ткань из Жуи»). Это оформленная особым способом тонкая ткань, которую производили в деревне Жуи-ан-Жоза, недалеко от Версаля.
Путь на ЧМ: первое место в группе
Франция – победитель группы с Украиной, Финляндией, Боснией и Казахстаном. Пять побед и три ничьих в восьми матчах – и отрыв в шесть очков от второго места.
Главный тренер — Дидье Дешам
Дешам руководит сборной уже 10 лет, ну а главное достижение, конечно, — это победа на чемпионате мира в России. Несмотря на успехи экс-полузащитника сборной Франции, на протяжении года французские СМИ периодически сообщают, что после Катара сборную может принять Зинедин Зидан.
Лидер — Килиан Мбаппе
Один из лучших футболистов мира в свои 23 года не только чемпион мира, победитель Лиги наций и хедлайнер Лиги 1, но и самый дорогой футболист планеты. Он оценивается в € 160 млн. А после Катара-2022 ценник может подрасти ещё.
Молодая звезда — Эдуарду Камавинга, 20 лет
Дебют за сборную в 17 лет, яркая игра за «Ренн» в ЛЧ и переход в «Реал» через год — о таком старте карьеры можно только мечтать. Камавинга осталось закрепить успех в Катаре, и тогда о нём точно заговорит весь мир. В отсутствие Погба и Канте это вполне реально.
Ориентировочный состав
Вероятная схема: 3-4-3.
Расписание матчей
Франция — явный фаворит в своей группе, но позволят ли травмы добраться до финальных стадий?
Факт: Бензема вернулся в сборную после секс-скандала
Шантаж Вальбуэна едва не стоил форварду карьеры в сборной. Дешам вычеркнул Бензема из всех списков за этот проступок — у мошенников оказалось интимное видео Матьё, а Карим действовал как посредник. Главный тренер простил игрока спустя шесть лет – перед Евро-2020. Пришло время отплатить за доверие.
Факт: эпидемия травм в сборной
Главная проблема сборной Франции — центр поля. Без Поля Погба и Н'Голо Канте (главного героя сборной на ЧМ в России) команда Дешама чувствует себя гораздо менее уверенно. Их должна заменить молодёжь — Камавинга и Тчуамени. Но это не всё — меньше чем за неделю до турнира французы потеряли форварда «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку.
Сборная Франции — главная команда ЧМ-2022. И вот почему
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