Легенды российского футбола борются за повышение в классе. Регламент выхода – просто чума

В третьем по силе дивизионе российского футбола хватает интриг. Во-первых, всего четыре команды получат путёвки в Первую лигу. Во-вторых, там далеко не самая простая формула проведения турнира. В-третьих, очень много известных фамилий в тренерском корпусе. Команды во Второй лиге разбиты на четыре группы. Победители каждой из них получат повышение в классе.

Группа 1

Здесь выступает 14 команд, которые относятся к южному региону России. На первом этапе каждый клуб встретится по два раза с каждым соперником, то есть всего будет 26 матчей. После этого состоится второй этап: первая шестёрка (подгруппа «А») разыграет путёвку в Первую лигу, а оставшиеся команды (подгруппа «Б») определят двух неудачников, которые покинут Вторую лигу. Второй этап пройдёт в один круг, при этом у команд подгруппы «А» сохранятся все показатели (очки, голы, разность мячей) первого этапа. У команд подгруппы «В» сохранятся показатели лишь в матчах с командами, оказавшимся в этой самой подгруппе, то есть будет сформирована новая таблица.

Сейчас в этой группе сыграно 16 туров. Первое место делят «Чайка» и «Черноморец» (у них по 39 очков), на третьем месте располагается «Ротор» (31). Пост главного тренера клуба из Новороссийска занимает Константин Зырянов. Тот самый, что трижды выигрывал чемпионат России с «Зенитом», побеждал в Кубке и Суперкубке УЕФА, завоёвывал бронзу на Евро-2008. С 2014 года работал в системе «Зенита». Сначала тренировал вторую команду, потом молодёжку. Возглавил «Черноморец» в октябре 2022-го.

А с «Ротором» работает Алексей Стукалов, ранее тренировавший «Уфу». Именно под его руководством башкирская команда обыграла «Рубин» (2:1) в последнем туре прошлого сезона, но затем уступила «Оренбургу» (2:2, 1:2) в стыковых матчах и вылетела из РПЛ. Стукалов тренирует «Ротор» с июня 2022 года.

Группа 2

В этой группе 22 команды — они разбиты на две подгруппы (в каждой по 11 команд). Первый этап — здесь всё традиционно: два круга, каждый играет с каждым по два раза, всего 20 матчей. В дальнейшем подгруппу «А» формируют 12 команд (первые шесть из первой подгруппы и первые шесть из второй). На втором этапе сохраняются показатели только в матчах с командами, вышедшими в ту же подгруппу, то есть формируется новая таблица. При этом каждый клуб играет по два матча только с соперниками из другой подгруппы. Победитель подгруппы «А» получает место в Первой лиге.

В первой подгруппе сейчас лидирует «Ленинградец», на втором этапе он сыграет по два матча с командами первой шестёрки из второй подгруппы — там первое место делят «Текстильщик» и «Муром». «Ленинградец» с лета 2021 года тренирует Сергей Кирьяков. Несколько лет назад этот специалист работал в Премьер-Лиге, где тренировал тульский «Арсенал». Там он пробыл недолго, но сохранил команду в элитном дивизионе. Запомнились конфликт тренера с болельщиками и резкие высказывания Кирьякова в адрес фанатов.

Сергей Кирьяков Фото: fc-leningradec.ru

Второе место в подгруппе с «Ленинградцем» занимает петербургская «Звезда». Сейчас эту команды тренирует бывший футболист «Динамо» и «Спартака» Дмитрий Комбаров. Работает с командой с лета 2022 года. Это первый самостоятельный тренерский опыт Комбарова. В другой подгруппе лидирует «Текстильщик», где рулит Игорь Колыванов. Несколько лет назад он работал с «Уфой» в Премьер-Лиге, а затем тренировал «Торпедо». На второй год вывел московский клуб в ФНЛ, но затем покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

Группа 3

Формула проведения турнира в этой группе такая же, как в группе 2. Единственное отличие — в каждой подгруппе по 12 команд. В первой пока лидируют брянское «Динамо» и «Металлург». Липецкую команду сейчас тренирует Сергей Первушин, ранее работавший с «Тамбовом» в РПЛ. Третье место занимает «Сахалинец» — его возглавляет Юрий Дроздов. В бытность игроком побеждал в чемпионате России и четыре раза завоёвывал Кубок страны в составе «Локомотива».

Во второй подгруппе первые три места занимают «Калуга», «Салют» и «Сокол». Лидера тренирует экс-футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха. Ранее он работал с юношеской сборной России, а «Калугу» возглавил в 2022 году. Сейчас команда опережает ближайшего преследователя на три очка. В 2013-м Хомуха привёл сборную России (возрастная категория до 17 лет) к победе на чемпионате Европы.

Дмитрий Хомуха (на переднем плане) Фото: fc-kaluga.ru

Группа 4

Здесь принцип такой же, как в группе 1. Единственное отличие — в четвёртой группе не 14, а 12 команд. Сейчас тройка лидеров выглядит следующим образом: «Тюмень», «Амкар-Пермь» и «Челябинск». Обращает на себя внимание присутствие на второй строчке возрождённого клуба из Перми. Его тренирует бывший защитник «Амкара» Рустем Хузин, выступавший за команду в начале ХХI века. А с «Челябинском» работает экс-футболист «Спартака» Виктор Булатов. Трёхкратный чемпион России тренировал вторую команду красно-белых (2018-2019), после чего ненадолго съездил в Латвию и Армению, а также передал свой опыт командам низших российских дивизионов.