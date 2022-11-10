Фанаты Гарри Поттера уничтожили стадион в Германии из-за игры в квиддич! Как это возможно?

Команда «Айнтрахт Бамберг», играющая в Оберлиге «Бавария Норд» (пятый уровень немецкого футбола), больше не сможет играть дома в этом году. И виновата в этом игра волшебников из мира Гарри Поттера.

Игроки в квиддич уничтожили поле всего за два дня. Газон стал похож на огород

1 и 2 октября на стадионе «Фукс Парк» проходил чемпионат Германии по квиддичу, в котором соревновались 19 команд со всей страны. Местный клуб любезно предоставил свой стадион, но быстро оказалось, что это решение было опрометчивым: в первый же день турнира пошёл такой сильный дождь, что покрытие пришло в негодность и матчи второго игрового дня пришлось переносить на резервное поле.

Игроки в квиддич в прямом смысле наделали дыр в газоне – «Фукс Парк» стал похож на перекопанный после сбора урожая огород.

Вот так теперь выглядит газон на «Фукс Парке» Фото: youtube.com

Арену закрыли на неделю, потом ещё на одну, а после стало ясно, что для восстановления изрядно пострадавшего газона нужно гораздо больше времени. Сложностей добавляют и осенние дожди, которые ещё сильнее размывают поле. «Айнтрахт» в итоге написал письмо в Баварскую футбольную ассоциацию с просьбой перенести все оставшиеся матчи на следующий год, потому что других вариантов у клуба попросту не было.

Для команды это, конечно, большой удар – «Айнтрахт» рвётся в региональную лигу и до этой ситуации возглавлял таблицу, но потом получил техническое поражение из-за невозможности сыграть дома. Перенос домашних матчей потенциально может сказаться на результатах и дальше – весной придётся провести больше игр.

«Мы переживаем исключительный сезон, которого никто не ожидал, – заявили в клубе. – Но мы не будем использовать ситуацию в качестве оправдания. Обстоятельства, безусловно, особые и неидеальные. Но мы по-прежнему полностью сосредоточены и используем выходные для дальнейших тренировок».

Вымышленную игру адаптировали к реальности в начале 2000-х. Оказывается, она очень популярна!

Квиддич во вселенной Гарри Поттера – главная спортивная игра, в которой две команды волшебников, летая на мётлах, пытаются набрать как можно больше очков, пропуская мяч (бладжер) через кольца и пытаясь поймать «золотой снитч».

Игру адаптировали к реальной жизни: вместо мётел – палки, вместо бладжера – волейбольный мяч, снитч же – это теннисный мячик в носке, который носит за поясом «оператор снитча» (он же убегает от ловцов). Правила напоминают смесь регби, вышибал и футбола: игрокам без использования магии нужно коснуться мячом до земли, добежать до своей штрафной площадки и после – коснуться любого кольца. И при этом всегда нужно держать между ног палку, которая имитирует метлу!

Чемпионаты по квиддичу проводятся с 2006 года в разных странах (в России, кстати, тоже!), но особую популярность адаптированная игра приобрела в Великобритании, США, Канаде, Франции и Германии.