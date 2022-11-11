10 футболистов Первой лиги, готовых усилить клубы РПЛ

В Мелбет Первой лиге позади первый круг. Пора отметить ярких футболистов, которых мы ждём в РПЛ в зимнее или летнее трансферные окно. Здесь не будет боснийского лидера бомбардирской гонки Гедеона Гузины из «Балтики», не очень-то уступающего Галояну по вкладу в успехи «Алании» Гиоргобиани, «Рубина» с условным Джоэлем Фамейе. Отошли мы и от уже изрядно поигравших в элите ребят вроде Кирилла Панченко, ограничившись возрастом до 30 лет. Перед вами – скромная подборка тех, кто готов попробовать себя на более высоком уровне. Возможно, кому-то для этого и не понадобится никуда переходить.

Артур Галоян («Алания»)

23 года, атакующий полузащитник

Артур Галоян Фото: Пресс-служба ФК «Алания»

Главное действующее лицо турнира по итогам первого круга. Галоян – третий бомбардир с семью мячами и чистый лидер по системе «гол+пас» — 18 (7+11) очков. Учитывая, что «Алания» – команда с лучшей реализацией в лиге, именно техничный армянин максимально эффективно участвует в созидании. В Первой лиге никто не отдаёт больше ключевых передач (26), чем Артур, и не направляет мяч так часто в штрафную соперника. Статистика показывает, что за каждые 90 минут в пересчёте он создаёт два голевых момента.

Добавляет красок его готовность пахать полные матчи: в 16 турах Галояна заменили только однажды. Ну и вызов в национальную команду Армении из Первой лиги тоже о многом говорит.

Валерий Царукян («Волгарь»)

20 лет, атакующий полузащитник

Валерий Царукян Фото: Пресс-служба ФК «Волгарь»

Один из ярких исполнителей в составе симпатичного «Волгаря». Царукян входит в число главных дриблёров чемпионата. Он часто идёт в обводку: по восемь попыток в пересчёте на 90 минут, в среднем пять из них – успешные. В игре с «Рубином» Валерий забил первый гол за команду в Первой лиге, а в октябрьском матче с «Велесом» его дубль принёс астраханцам победу. Из каждых четырёх его ударов три идут в створ.

Царукян принадлежит «Факелу» и играет за «Волгарь» на правах аренды. Не исключено, что уже зимой он вернётся в Воронеж более прокачанным, чем раньше. Открыться между линиями, без потери темпа атаки найти нестандартный ход, обыграть один в один или подключить партнёра – это о Царукяне. С «Факелом» у Валерия контракт до лета 2024 года.

Владислав Лазарев («Балтика»)

20 лет, атакующий полузащитник

Владислав Лазарев Фото: Пресс-служба ФК «Балтика»

Один из главных проспектов «Балтики», которая нацелена на выход в элиту, наверняка мечтает сыграть в РПЛ именно в составе родной команды. Тем не менее за ним наверняка следят многие клубы рангом повыше. Лазареву на днях исполнится 21 год, и он вполне своевременно вырастает в лидера калининградцев. Помимо явной пользы в атакующих действиях (пять голов, три ассиста, два заработанных пенальти, 53% успешных единоборств в атаке), этот парень играет не последнюю роль в прессинге «Балтики» при потере мяча.

Хетаг Кочиев («Алания»)

22 года, центральный защитник

Лидирующая в Первой лиге «Алания» славится быстрыми переходами из обороны в атаку, мобильностью и креативом. Однако не менее важно иметь надёжный тыл. Молодой защитник как раз и составляет качественный центр обороны вместе с опытным капитаном Аланом Багаевым. Хетаг на приличном уровне справляется с объёмом борьбы – он второй в чемпионате по общему числу выигранных единоборств (195 из 264).

Хетаг Кочиев Фото: Пресс-служба ФК «Алания»

Летом 2021 года прошла информация, что Кочиева желает заполучить бельгийский «Юнион Сент-Жиллуа». Клуб тогда вернулся в элитный дивизион, а сейчас вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Кочиев не уехал: он набирается опыта в «Алании» и стремится с ней в РПЛ. С ростом 187 сантиметров защитник уверенно чувствует себя на втором этаже. Его усреднённая статистика – девять верховых единоборств за матч, в 72% случаев он выходил из таких эпизодов победителем. А ещё Кочиев в топ-5 игроков лиги по перехватам (130). Согласно данным Transfermarkt, его контракт с «Аланией» истекает в конце сезона.

Астемир Гордюшенко («Родина»)

25 лет, центральный полузащитник

Астемир Гордюшенко Фото: Пресс-служба ФК «Родина»

Этого парня многие знают, ведь он уже засветился в РПЛ (11 матчей). Но не только. Самый яркий кадр в карьере воспитанника московского ЦСКА Гордюшенко – 25 минут на «Олд Траффорд» в матче с «Манчестер Юнайтед». Уходя в «Торпедо», в прощальном посте Астемир вспоминал себя пацаном в Нальчике у телевизора, который грезил о Лиге чемпионов. А теперь он проводит пятый сезон на уровне ФНЛ.

После «Торпедо» Гордюшенко попылил за «Томь», а в новом сезоне является лидером «Родины». Из наигравших более тысячи минут в этом сезоне в Первой лиге он – седьмой по ключевым передачам (17). И по созданным моментам его основательно опережает только Галоян, Астемир же замыкает топ-5. Выход в элиту «Родине» явно не грозит – она у зоны вылета. Зато Гордюшенко, не пропускающий по три месяца из-за травм, вполне способен сделать шаг вперёд.

Мераби Уридия («Нефтехимик»)

29 лет, нападающий

Мераби Уридия Фото: Пресс-служба ФК «Нефтехимик»

Лучший бомбардир «Нефтехимика» забил пять голов в этом чемпионате (при показателе ожидаемых голов (xG) 5,8) и добавил к ним пять результативных передач. Вполне логично, что форвард является самым используемым в команде Кирилла Новикова. Уридия во всех 17 турах выходил в стартовом составе и провёл больше всех минут (1498).

Важно подчеркнуть: никто в Первой лиге не бьёт в створ ворот чаще Мераби. 28 из 45 его ударов пришлись в рамку, то есть 62% его попыток точны. Уроженец Батуми не выделяется антропометрическими данными (рост – 176 сантиметров), так что борьба не является его сильнейшей стороной, но он и не для вертикальной доставки мяча. Опытный Уридия берёт другими качествами: подвижен, техничен, непредсказуем для защитников и много работает на команду. Для игры «Нефтехимика», шестой команды ФНЛ по количеству передач, подходит идеально. А первый тренер Уридии, кстати, Андрей Талалаев. До конца карьеры ещё далеко. И разве кто-то удивится, если Мераби получит шанс попробовать себя в РПЛ?

Никита Глушков («Енисей»)

28 лет, левый вингер/атакующий полузащитник

Никита Глушков Фото: Пресс-служба ФК «Енисей»

Экс-игрок «Балтики» проводит третий сезон за «Енисей», и для него он самый результативный в карьере на уровне Первой лиги. Глушков оформил уже пять голов – в ворота «Рубина», «Арсенала», «Нефтехимика», плюс дубль в матче с бывшей команды. Никита силён в подыгрыше, быстро принимает решения, чувствует момент и умеет найти оптимальный ход для развития атаки. 19 созданных голевых моментов в 16 турах и восемь обводок в среднем тому подтверждение. Возможно, играть домашние матчи на синтетическом покрытии в красноярском манеже не является пределом мечтаний для одного из лидеров «Енисея».

Алексей Мамин («КАМАЗ»)

23 года, вратарь

Алексей Мамин Фото: Пресс-служба ФК «КАМАЗ»

Принадлежит екатеринбургскому «Уралу», но за первую команду не играл. В «КАМАЗе» выступает на правах аренды с июля 2020 года. Мамин в текущем чемпионате проявляет себя максимально ярко: провёл уже восемь «сухих» матчей, но главное – зарекомендовал себя настоящим спецом по пенальти, отбив четыре из пяти!

На счету Алексея уже более десятка суперсейвов и с игры. Статистика говорит сама за себя: в общей сложности соперники нанесли в створ ворот Мамина 59 ударов, из которых 44 он парировал (порядка 75% спасений) при 15 пропущенных голах. Меньше «КАМАЗа» в текущем сезоне пропустили только «Нефтехимик» и махачкалинское «Динамо». С длинными передачами у голкипера тоже неплохо – 79% точности.

Максим Кайнов («Арсенал» Тула)

20 лет, опорный полузащитник

Двадцатилетний опорник в составе тульского «Арсенала», одного из логичных претендентов на выход в РПЛ – это очень интересно. В начале сезона Кайнов три тура не попадал даже а заявку, дальше вышел на замену с махачкалинским «Динамо», а потом закрепился в статусе основного. Высокий игрок (191 сантиметр) с широчайшей тепловой картой, не позволяющий сопернику спокойно разыгрывать мяч в центре, смело идущий в отбор и помогающий в прессинге. Максим выигрывает 55% борьбы и сравнительно немного фолит.

Максим Кайнов Фото: Пресс-служба ФК «Арсенала»

Шарль («СКА-Хабаровск»)

21 год, правый вингер/нападающий



Ивуарийский футболист, который появился в России в сентябре и далеко не всегда играет за СКА у Романа Шаронова, но успел блеснуть своими яркими качествами. Для нас Шарль пришёл из ниоткуда – иначе оценить чемпионат Буркина-Фасо, где он играл, сложно.

Шарль Фото: Пресс-служба ФК «СКА-Хабаровск»

Однако при должной огранке и хорошей мотивации Шарль видится интересным вариантом, когда нужно потрепать оборону соперника. Высокий, но пластичный, с отличной скоростью — как стартовой, так и на дистанции, может сыграть на фланге и в центре нападения. Показатели африканца: 82% точных передач, удары в створ в среднем за 90 минут – 1,75. Обкатку холодами он проходит прямо сейчас. Остаётся подправить реализацию и узнать, задержится ли Шарль в России надолго.