«Не что иное, как позор!» Состав сборной Англии разочаровал её болельщиков

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2022. Гарет Саутгейт выбрал 26 футболистов, и только один из них – Джуд Беллингем – играет не в английской Премьер-лиге. В окончательный состав попали 26 игроков, в том числе защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр. В британских СМИ уже недовольны решением главного тренера национальной сборной и высказывают ему свои претензии касательно окончательного списка.

Кого Саутгейт не взял на ЧМ-2022?

За пределами состава оказалось много игроков, которые не помешали бы другим сборным. Так, например, Гарет Саутгейт не нашёл места в атаке для Джейдона Санчо («МЮ») и Тэмми Абрахама («Рома»). Последний, кстати, недавно получил критику за свою форму от главного тренера Жозе Моуринью. Не нашлось места чемпиону и Италии – 2022, защитнику «Милана» Фикайо Томори, а также полузащитнику «Тоттенхэма» Райану Сесеньону.

У сборной Англии много травм – турнир пропустят Рис Джеймс, Бен Чилуэлл (оба – «Челси») и Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»). Вместо них Гарет Саутгейт взял Конора Галлахера («Челси»), Конора Коуди («Эвертон») и Каллума Уилсона («Ньюкасл Юнайтед»). На троих эти парни провели всего 18 матчей за сборную Англии. Ещё одна важная особенность состава: Люк Шоу («Манчестер Юнайтед») – единственный левый защитник.

Англия



Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл Юнайтед»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»);

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Люк Шоу,

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Мэйсон Маунт, Конор Галлахер (оба — «Челси»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»);

Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — «Манчестер Сити»), Рахим Стерлинг («Челси»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Букайо Сака («Арсенал»), Каллум Уилсон («Ньюкасл Юнайтед»), Джеймс Мэддисон («Лестер Сити»). 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл Юнайтед»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»);Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Люк Шоу, Гарри Магуайр (оба — «Манчестер Юнайтед»), Киран Триппьер («Ньюкасл Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уолкер (оба — «Манчестер Сити»), Конор Коуди («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм Хотспур»), Бен Уайт («Арсенал»);Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Мэйсон Маунт, Конор Галлахер (оба — «Челси»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»);Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — «Манчестер Сити»), Рахим Стерлинг («Челси»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Букайо Сака («Арсенал»), Каллум Уилсон («Ньюкасл Юнайтед»), Джеймс Мэддисон («Лестер Сити»).

Реакция Англии на окончательный состав сборной

За такой состав Саутгейт попал под раздачу. Некоторые СМИ и болельщики предъявили за вызов в Катар Эрика Дайера и Гарри Магуайра. Защитнику «Тоттенхэма» припоминают ошибки, которые он допустил в последних матчах, а игрок «МЮ» провёл всего четыре игры в АПЛ.

Один из болельщиков сборной Англии Ричи Брэдфорд написал: «Выбор Эрика Дайера и Гарри Магуайра вместо Томори — это преступление». Другой добавил: «Коуди — это хорошо, но выбор Дайера и Магуайра вместо Томори — это плохо».

Гарри Магуайр Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

Пользователь с ником Nath тоже не доволен: «Дайер и Магуайр вместо Томори и Рашфорд вместо Тони — не что иное, как позор. Единственный положительный момент — это Мэддисон».

Пользователь с ником JaeBoogieee бесится ещё больше: «Значит, ты говоришь мне, что Томори не лучше Дайера, Коуди или Магуайра… Да ладно, чувак, ты шутишь».

«Даже Роб Холдинг должен был быть в самолёте, потому что он намного лучше, чем Дайер и Магуайр», – написал пользователь hermanseko, сопроводив свой пост смеющимся смайликом.

Эрик Дайер Фото: DeFodi Images via Getty Images

И ещё один комментарий от пользователя с ником KNAC: «Магуайр, Коуди и Дайер, отправляющиеся на чемпионат мира, вместо Томори, Гехи и даже Смоллинга, – вот почему я не верю, что эта страна преуспеет в чём-либо».

Издание The Independent выпустило статью «Сборная Англии на ЧМ-2022: пять самых больших промахов перед Катаром», в которой рассказало об игроках, которые могли бы поехать на мундиаль. В текст попали уже некоторые названные футболисты – Тэмми Абрахам, Айван Тони, Фикайо Томори, Джеймс Уорд-Праус и Джаррод Боуэн.

Гарет Саутгейт Фото: PA Images via Getty Images

После объявления состава главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выступил перед журналистами и объяснил попадание и непопадание некоторых игроков. Приводим его цитаты:

«Мэддисон хороший игрок, мы всегда это говорили. Думаем, он может дать нам что-то отличное от других атакующих игроков, которые у нас есть. Нам нравится тот факт, что он находит свободные пространства для передач. В наши дни недостаточно игроков играют вперёд. А его дальние удары просто выдающиеся.

«Почему Магуайр вместо Томори? Мы не думаем, что молодые игроки обороны сделали достаточно, чтобы вытеснить старших товарищей. И да, я уверен, что Магуайр один из наших лучших центральных защитников. Все мы знаем в команде, что у нас есть много игроков, которые были на крупных турнирах, выступали на этом уровне и знают, что от них требуется. У нас есть другие игроки, которые в данный момент играют хорошо и находятся в форме, и нам нужно было сбалансировать это, когда мы выбирали состав нашей команды.

«Филлипс? Калвин не сможет сыграть семь матчей по 90 минут. В его отношении мы пошли на определённый риск. Мы должны улучшить его физическую форму, так как у нас не так много вариантов в центре поля. Мы чувствуем, что этот риск стоит того».

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