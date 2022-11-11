Драма Мане свела Африку с ума. Тащить Садио на чемпионат мира будут шаманы

Время перед чемпионатом мира — самое драматичное в сезоне. Некоторым футболистам не везёт, и вместо поездки на главный турнир в жизни они вынуждены восстанавливаться после несвоевременной травмы. Среди таких игроков оказался и Садио Мане. Но история главной звезды сборной Сенегала выделяется на фоне остальных. Сейчас вы в этом убедитесь.

Мане сломался в рядовом матче «Баварии». Теперь ради чуда привлекут шаманов

14-й тур Бундеслиги, домашняя игра с «Вердером». Мане на 15-й минуте повредил колено, а спустя пять минут его заменили по решению врачей. «Бавария» в итоге размазала соперника — 6:1. И наверняка сделала бы это без Садио в стартовом составе, но тот оказался не в то время и не в том месте. Крупное французское издание L’Equipe на следующий день подтвердило опасения болельщиков. Журналисты опубликовали инсайд, что Мане точно пропустит чемпионат мира. А дальше началось самое интересное.

Садио Мане после травмы в матче за «Баварию» Фото: Stefan Matzke — sampics/Corbis via Getty Images

Сначала включились болельщики. Один из них настолько возмутился несправедливостью судьбы, что создал петицию с требованием перенести главный турнир года. Описание эпичное: «Лучший игрок Африки Садио Мане получил травму, поэтому мы должны отложить чемпионат мира ради него!» Петицию уже подписали полторы тысячи человек.

Потом журналисты AFP раздобыли в Федерации футбола Сенегала информацию, что Мане включат в финальную заявку сборной на чемпионат мира. Сразу становится интересно, что это может значить. На ум приходят два варианта: либо сенегальцы надеются на чудо и ускоренное восстановление Садио, либо здоровьем футболиста пренебрегут и в спешке выпустят его играть на уколах.

Ответ на вопрос выше нашёлся быстро. Причём слово «чудо» стало ещё более уместным. Выяснилось, что ради возвращения Мане в строй сенегальцы готовы перейти от научных методов к народным. Просто посмотрите, что сказала генеральный секретарь ФИФА от Сенегала Фатьма Самура.

Фатьма Самура генеральный секретарь ФИФА от Сенегала «Травма Мане — очень печальная новость. Мы собираемся использовать шаманов, чтобы помочь ему. Эффективны ли они? Я не знаю точно, действительно ли они помогут, но мы всё равно собираемся это сделать. Нам остаётся надеяться только на чудеса. Мане должен быть в Катаре. Садио, ты должен быть там 21 ноября!»



Для Сенегала Мане не просто звезда. Он реально тащит сборную

Давайте не забывать, что Сенегал попал на чемпионат мира во многом благодаря Садио. В квалификации Мане забил три мяча в семи матчах, а в плей-офф казнил Египет — решающий пенальти в серии реализовал именно он. А в начале года Садио оформил 3+2 по системе «гол+пас» на Кубке Африки и принёс Сенегалу трофей, провернув с египтянами такой же трюк в финале. Всего у Мане 33 гола в 92 матчах за сборную.

Ещё одно доказательство незаменимости Мане в сборной — отзывы местных журналистов. The Athletic обратился к сотрудникам нескольких изданий и получил похожие ответы. Формулировки разные, но посыл общий.

«Для всех сенегальцев новость о травме Мане стала потрясением, — сказал журналист Сайку Сейди. — Люди просто отказываются верить в это — не потому что не доверяют журналистам, а всё потому, что не хотят ехать на чемпионат мира без Садио. Мане — это наш Месси, Неймар и Мбаппе».

«Я даже не могу сравнить Мане с кем-либо, — говорит другой журналист Абубакри Ба. — Садио выходит за рамки высокого уровня. Он лучший из лучших, уникальный. Мане просто невозможно заменить ни на поле, ни за его пределами».

В любом случае развязка истории Мане случится в ближайшее время, ведь сборная Сенегала стартует на чемпионате мира уже 21 ноября, причём сразу матчем с Нидерландами. Учитывая, что драма Садио свела Африку с ума, остаётся надеяться на счастливый конец — как для команды, так и для самого футболиста.