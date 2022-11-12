Защитник не сыграл с «Торпедо», но рассказал, чем завершился конфликт с отстранением от состава.

«Люди на моей стороне. Значит, чего-то стою». Чистяков заговорил после скандала в «Зените»

«Зенит» в гостях обыграл «Торпедо» со счётом 2:0. Сине-бело-голубым принесли победу голы Малкома и Клаудиньо. По сравнению с матчем с «Ахматом», главный тренер «Зенита» Сергей Семак сделал две перестановки – выпустил с первых минут Нуралы Алипа и Андрея Мостового вместо Дмитрия Чистякова и Клаудиньо соответственно. 28-летний защитник сборной России допустил грубую результативную ошибку в прошлом туре и матч с «Торпедо» провёл в запасе.

После игры с «Ахматом» в адрес Дмитрия Чистякова жёстко высказались генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и комментатор Геннадий Орлов. На следующий день после матча функционер сине-бело-голубых и вовсе заявил, что защитник выведен из основного состава.

Александр Медведев генеральный директор «Зенита» «Состоялся архисерьёзный, принципиальный, мужской разговор. Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды».

Игроки «Зенита» оказали публичную поддержку своему партнёру по команде, который, кстати, так и продолжил тренироваться в общей группе. Геннадий Орлов позже извинился перед Дмитрием Чистяковым, а конфликт с Медведевым, видимо, был решён в закрытой обстановке.

После матча с «Торпедо» Чистяков рассказал журналистам, как он пережил последние несколько дней.

«Конфликт исчерпан. Всё в порядке»

– Неделя прошла нормально, бывают в жизни такие моменты. Сначала я ошибся, потом люди немного ошиблись в своих высказываниях. Всё порешали, разобрались, двигаемся дальше.

– Какой был разговор с Александром Медведевым?

– Давайте оставим этот разговор между мною и Александром Ивановичем. Конфликт исчерпан. Всё в порядке. Мы команда, может быть, нас этот момент даже сплотил.

– Было ли приятно видеть поддержку ребят?

– Конечно. Первый поддержал Миша Кержаков в соцсетях, дальше ребята подхватили. Не скажу, что удивился. Если у кого-то из нас такое случилось – любой бы поддержал. Хочу сказать огромное спасибо команде и болельщикам – очень ценю это. Да, наверное, эта ситуация нас ещё больше сплотила.

– Руководство извинилось?

– Да не надо извиняться. Все мы люди, все ошибаются. Всё нормально, ничего масштабного не произошло.

– Многие подумали, что после этой истории вы больше не захотите играть за «Зенит».

– Нет, это неправда. Я люблю это клуб и всегда буду хотеть за него играть и выкладываться на максимум.

– Какие были эмоции, когда появилась информация, что вы можете перейти в «Ахмат»?

– Старался спокойно отнестись ко всему, потому что это неправда.

– Был разговор с Сергеем Семаком?

– Да, был. Поговорили по-мужски, расставили всё по местам. Всё нормально.

«Зенит» развалится? Не дождутся»

– Видели, что московские клубы обрадовались, что «Зенит» сейчас развалится?

– Нет, не видел. Старался не читать новости. Не дождутся.

– Как поняли понятие «основной состав»?

– Честно, я не знаю, как это понимать. Это нужно спрашивать не у меня. Я в команде, поэтому, наверное, я в составе. Есть основной состав, а стартовый называет уже тренер.

– Был ли день, когда вас отстранили от состава и вы не тренировались?

– Нет, я всегда был с командой.

– Было ли желание поговорить с Геннадием Орловым?

– Было, наверное. Но решили без этого. Я никого не убеждал извиняться. Это его личное мнение сугубо. Ошибся я, ошибся он. Всё бывает. В конце он извинился. Всё нормально, никаких обид нет.

– Чему вас научила эта ситуация?

– Наверное, я узнал получше самого себя. Люди на моей стороне, они поддержали меня – значит, я чего-то стою. Возможно, буду сильнее верить в себя.