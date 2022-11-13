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«Динамо» — ЦСКА, «Оренбург» — «Краснодар», «Химки» — «Сочи», онлайн-трансляция 17-го тура РПЛ, где смотреть матчи

Второе московское дерби в туре РПЛ! У «Динамо» есть шанс догнать ЦСКА. LIVE
Павел Прохоров Михаил Рождественский
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Онлайн тура РПЛ
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У «Краснодара» трудный и далёкий выезд, а «Химки» могут отправить «Локомотив» в зону вылета.

Друзья, всем привет! Сегодня, 13 ноября, мы с вами провожаем РПЛ на зимний перерыв. Но напоследок посмотрим три матча.

В 14:00 мск начнётся встреча «Оренбург» — «Краснодар». У обеих команд в последнее время не самые стабильные результаты, но у хозяев будет преимущество в виде своего поля.

Затем, в 16:30 мск, начнут играть «Химки» и «Сочи». На бумаге фавориты гости, но у хозяев есть уникальная возможность. В случае победы подмосковная команда выберется из зоны вылета и отправит туда «Локомотив».

А вечером, в 19:30 мск, нас ждёт второе московское дерби за два дня! Месяц назад «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью и теперь встречаются вновь. На этот раз хозяевами будут бело-голубые — хорошая возможность догнать соперника по очкам.

В этом материале мы будем оперативно рассказывать вам о главных моментах всех трёх матчей. Присоединяйтесь!

Турнирная таблица РПЛ сезона-2022/2023
Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
13 ноября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
13 ноября 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Сочи
Сочи
Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
13 ноября 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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