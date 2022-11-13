Второе московское дерби в туре РПЛ! У «Динамо» есть шанс догнать ЦСКА. LIVE

Друзья, всем привет! Сегодня, 13 ноября, мы с вами провожаем РПЛ на зимний перерыв. Но напоследок посмотрим три матча.



В 14:00 мск начнётся встреча «Оренбург» — «Краснодар». У обеих команд в последнее время не самые стабильные результаты, но у хозяев будет преимущество в виде своего поля.



Затем, в 16:30 мск, начнут играть «Химки» и «Сочи». На бумаге фавориты гости, но у хозяев есть уникальная возможность. В случае победы подмосковная команда выберется из зоны вылета и отправит туда «Локомотив».



А вечером, в 19:30 мск, нас ждёт второе московское дерби за два дня! Месяц назад «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью и теперь встречаются вновь. На этот раз хозяевами будут бело-голубые — хорошая возможность догнать соперника по очкам.



В этом материале мы будем оперативно рассказывать вам о главных моментах всех трёх матчей. Присоединяйтесь!