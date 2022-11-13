«Урал» с октября успешнее «Зенита»! Как Гончаренко подтверждает свой высочайший уровень

С начала октября «Урал» в РПЛ одержал пять побед и дважды сыграл вничью, набрав 17 очков. О мощи выступления лучше всего говорят два факта. Во-первых, действующий чемпион «Зенит» взял на одно очко меньше. Во-вторых, в лиге нет команды, которая на обозначенном отрезке была бы лучше. Как такое стало возможным?

Гончаренко оперативно диагностировал главную проблему «Урала»

Когда белорусский специалист был назначен главным тренером, «шмели» находились на последнем месте, потерпев четыре поражения в четырёх матчах. Тренер свежим глазом тут же обозначил, без чего со дна никак не выбраться:

Виктор Гончаренко главный тренер «Урала» «Мы уже наметили план. Понятно, что, пока открыто трансферное окно, нужно посмотреть, кого мы сможем пригласить для усиления команды. Понятно, что должна вестись тренерская работа, и она очень важная, но не менее важно приглашение новых футболистов».

Шла середина августа. Почти тут же «Урал» подписал соглашение с полузащитником Юрием Газинским, а в самом начале сентября удалось взять себе хавбека «Спартака» Остона Урунова. Но этого было мало, на что Гончаренко конкретно указал за неделю до закрытия трансферного окна, после поражения от «Динамо» (1:2):

«Занимаемся поиском усиления. Чтобы получить порцию уверенности, нам нужны качественные игроки. В нашем случае селекционная задача простая: взять игроков, которые сильнее нынешних. Я доволен тем, как работают ребята, что есть сейчас, но нам нужно усиление».



Мольбы тренера были услышаны: «Урал» мощно обновился на флажке, укрепив каждую линию, не считая вратарской. В последнюю неделю ТО были приобретены ребята с опытом: защитники Бегич (экс-«Рубин») и Филипенко («Солигорск», высшая лига Беларуси), опорник Сиссе («Сере», высшая лига Бельгии), атакующий полузащитник Влут («Астана», Премьер-лига Казахстана) и вингер Ранджелович («Олимпиакос», греческая Суперлига).

Лазар Ранджелович Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

В итоге именно трансферная кампания, на важность которой моментально указал новый тренер, стала одной из ключевых причин последующего взлёта «Урала». Показательно, что до закрытия переходов игроков «шмели» не побеждали ни при Игоре Шалимове (четыре поражения в четырёх матчах), ни при Викторе Гончаренко (три поражения и одна ничья в четырёх матчах).

Доказательства, что в удачной серии «Урала» приобретённые по заказу Гончаренко новички сыграли ключевую роль:

из 630 возможных минут Газинский провёл на поле 628, Сиссе — 574, Ранджелович — 522;

Ранджелович набрал 7 (3+4) очков по системе «гол+пас», на обозначенном отрезке лучше в лиге только показатель спартаковца Промеса — 9 (6+3).

Если в момент своего назначения белорусский специалист мог лишь предполагать, что одна из главных причин бедствия в уровне игроков, то после стартовых матчей сомнений не оставалось, ведь сама по себе замена тренера ровным счетом ничего не дала. Собственно, отсюда и настойчивость Гончаренко в необходимости трансферов, — у тренера может быть сколько угодно идей в голове, но их реализация зависит от исполнителей на поле.

Наладить игру тренеру помогла пауза в клубном футболе

После долгожданных трансферов от тренера требовалось склеить отдельных игроков в мощную команду. Здесь как нельзя кстати пришлась пауза — во второй половине сентября клубный футбол останавливался на матчи сборных. Почему для тренера она так необходима, можно понять из комментария Григория Иванова для Sport24 после игры с «Факелом» (2:0):

«В чем секрет такого преображения? Хочу сказать одно: как только Виктор Михайлович приступил к работе в нашем клубе, он сразу сказал всей команде, что будем много работать и будет множество теорий. Это мне больше всего понравилось в словах Гончаренко. Команда много работает — это даёт свои плоды».

Григорий Иванов и Виктор Гончаренко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Во время сентябрьской паузы «Урал» успешно сменил схему с 4-2-3-1 на 4-3-3. Смена была продиктована во многом трансферным обновлением. Показательна история Газинского. Когда у тебя в команде есть умеющий атаковать и обороняться Газинский, логично позволить ему играть от штрафной до штрафной, не завышая и не занижая позицию игрока. Но тогда важна подстраховка: чтобы не нарваться на неприятности при контратаке, вместо атакующего полузащитника в таком случае желательно иметь ещё одну «восьмёрку» — таким игроком стал Мишкич, ему даже не оказалось равных в полузащите по количеству ТТД (73 за матч, качество — 81%) и подборам (шесть за игру). Перейдя на схему 4-3-3, Гончаренко добился баланса между атакой и обороной.

Новички — лидеры. Хороши не только Газинский и Ранджелович, но и Филипенко

Эти парни преобразили оборону:

Филипенко лучший в команде по овладению мячом (11 за матч), перехватам (8), подборам (9), числу успешных отборов (2,4), качеству отборов (86%), успешным единоборствам в обороне (11, качество — 83%);

опорнику Сиссе нет равных в средней линии «Урала» по перехватам (7), количеству успешных единоборств при обороне (9) и качеству оборонительных единоборств (61%).

Егор Филипенко Фото: vk.com/fc_ue

А эти новички сделали сильнее атаку:

Газинский — самый результативный центральный полузащитник «Урала» (3 гола + 1 ассист);

Ранджелович — самый результативный иностранный новобранец (3+4).

Именно после подписания Газинского и Ранджеловича у «Урала» заработали стандарты. Все голевые действия Юрия — их следствие. Предраг сделал с угловых сразу четыре голевые передачи, которые в футболе считать не принято.

Символично, что только после мощного усиления на флажке ТО по-настоящему раскрылся 26-летний форвард Алексей Каштанов, приобретенный ещё летом. Чтобы заиграть, ему требовались опытные и качественные партнёры рядом.

Страшно представить, где сейчас был бы «Урал», если бы Григорий Иванов не назначил своевременно Виктора Гончаренко, а специалист не указал на главную проблему и не помог её решить. Теперь же «Урал» может смотреть в будущее с оптимизмом, пусть и сдержанным, ведь в марте и апреле играть против «Зенита», «Спартака» и ЦСКА.